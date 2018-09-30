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Стадион:
Десна
0:2
Второй тайм: 90+'
Ворскла
0'
0:1
4' Гол
Кулач Владислав
28' Желтая карточка
Кравченко Дмитрий
0:2
62' Гол
Шарпар Вячеслав
90'+1
Второй тайм
87'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Габелок Артём выходит на его замену.
79'
Десна делает замену. Фаворов Денис уходит с поля, а Ковпак Александр выходит на его замену.
69'
Десна делает замену. Волков Александр уходит с поля, а Старенький Сергей выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Шарпар Вячеслав бьет в цель!
58'
Ворскла делает замену. Карека уходит с поля, а Коломоец Юрий выходит на его замену.
58'
Ворскла делает замену. Сергийчук Михаил уходит с поля, а Одарюк Владимир выходит на его замену.
46'
Десна делает замену. Хлёбас Дмитрий уходит с поля, а Ермаков Виталий выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Кравченко Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Кулач Владислав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:2 Ворскла
Десна
16.3% (28)
Ничья:
36% (62)
Ворскла
47.7% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (51)
Ворскла:
27.3% (47)
Ворскла:
16.3% (28)
Десна:
8.1% (14)
Десна:
4.1% (7)
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