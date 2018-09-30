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Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
0:1
4' ГолКулач Владислав
28' Желтая карточкаКравченко Дмитрий
0:2
62' ГолШарпар Вячеслав
|
4'
0:1
58'
62'
0:2
Состав команд
44
Паст
Евгений
44
Даллку
Ардин
66
Артур
III
14
Карека
Десна
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 45 Фаворов Денис Защитник
- 32 Имереков Максим Защитник
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 21 Люлька Сергей Защитник
- 89 Волков Александр Полузащитник
- 7 Огиря Владислав Полузащитник
- 19 Фаворов Артём Полузащитник
- 12 Картушов Егор Полузащитник
- 10 Филиппов Александр Нападающий
- 9 Хлёбас Дмитрий Нападающий
- Запасные игроки
- 72 Литовка Игорь Вратарь
- 33 Слинкин Андрей Защитник
- 5 Ермаков Виталий Защитник
- 14 Якимив Андрей Полузащитник
- 8 Банасевич Максим Полузащитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 29 Ковпак Александр Нападающий
- Главный тренер: Рябоконь Александр
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 4 Пердута Игорь Защитник
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 66 Артур III Защитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 14 Карека Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 40 Сакив Тарас Защитник
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 8 Габелок Артём Полузащитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Десна (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
- 06.05.2018 Десна 3:0 Николаев ПД
- 02.05.2018 Оболонь-Бровар 0:2 Десна ПД
- 28.04.2018 Десна 4:1 Кремень ПД
- 22.04.2018 Сумы 0:2 Десна ПД
- 18.04.2018 Десна 4:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 14.04.2018 Днепр Черкассы 2:1 Десна ПД
- 07.04.2018 Десна 3:3 Арсенал-Киев ПД
Ворскла (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.04.2018 Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 31.03.2018 Ворскла 0:0 Верес ПЛ
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 09.03.2018 Ворскла 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|29 - 5
|27
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Ворскла
|2:0 Заявка
|10
|6
|0
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|8.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Десна
|0:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
Второй тайм
87'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Габелок Артём выходит на его замену.
79'
Десна делает замену. Фаворов Денис уходит с поля, а Ковпак Александр выходит на его замену.
69'
Десна делает замену. Волков Александр уходит с поля, а Старенький Сергей выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Шарпар Вячеслав бьет в цель!
58'
Ворскла делает замену. Карека уходит с поля, а Коломоец Юрий выходит на его замену.
58'
Ворскла делает замену. Сергийчук Михаил уходит с поля, а Одарюк Владимир выходит на его замену.
46'
Десна делает замену. Хлёбас Дмитрий уходит с поля, а Ермаков Виталий выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Кравченко Дмитрий получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Кулач Владислав бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:2 Ворскла
Десна
16.3% (28)
Ничья:
36% (62)
Ворскла
47.7% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (51)
1:2 Ворскла:
27.3% (47)
0:1 Ворскла:
16.3% (28)
1:0 Десна:
8.1% (14)
2:1 Десна:
4.1% (7)
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