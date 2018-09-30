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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ИНЕА
1:0
11' ГолГюткьяр Кристиан
2:0
51' ГолАмарал Жоау
2:1
72' ГолMateusz Sebastian Szczepaniak
|
11'
1:0
51'
2:0
72'
2:1
Состав команд
26
Яницки
Рафал
25
Тиба
Педру
19
Цывка
Томаш
29
Юзвяк
Камиль
24
Амарал
Жоау
Лех 4-4-2
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 37 Васьелевски Марцин Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 5 Dimitrios Goutas Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Нападающий
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 3 Вернон де Марко Защитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 77 Томасик Пётр Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 8 Pawel Tomczyk III Нападающий
- 7 Гаёс Мацей Нападающий
- Главный тренер: Джурджевич Иван
Медзь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lukasz Sapela Вратарь
- 23 Зелиньски Павел Защитник
- 3 Mateusz Zyro Защитник
- 24 Tomislav Bozic Защитник
- 17 Пикк Артур Защитник
- 22 Фернандес Борха II Полузащитник
- 13 Adrian Purzycki Полузащитник
- 8 Маркитос Баррено Полузащитник
- 4 Войцех Лободзинский Полузащитник
- 21 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 10 Форселль Петтери Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Каниболоцкий Антон Вратарь
- 28 Kornel Osyra Защитник
- 19 Grzegorz Bartczak Защитник
- 5 Frank Kwame Защитник
- 11 Камара Хуан Полузащитник
- 77 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Главный тренер: Dominik Nowak
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 25.09.2018 ЛКС Лодзь 0:1 Лех К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 02.08.2018 Лех 3:1 Шахтёр Солигорск ЛЕ
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 26.07.2018 Шахтёр Солигорск 1:1 Лех ЛЕ
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 19.07.2018 Гандзасар 2:1 Лех ЛЕ
- 12.07.2018 Лех 2:0 Гандзасар ЛЕ
- 13.05.2018 Висла Краков 1:1 Лех Э
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 05.05.2018 Висла Плоцк 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Лех 2:4 Гурник Забже Э
Медзь (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 03.06.2018 Пуща Неполомице 1:1 Медзь ПД
- 27.05.2018 Медзь 5:1 Хойничанка ПД
- 19.05.2018 Медзь 2:0 Погонь Седльце ПД
- 13.05.2018 Гурник Ленчна 1:1 Медзь ПД
- 09.05.2018 Медзь 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
- 04.05.2018 Тыхы 1:0 Медзь ПД
- 28.04.2018 Медзь 6:1 Рух Хожув ПД
- 21.04.2018 Подбескидзе 0:0 Медзь ПД
- 14.04.2018 Медзь 1:0 Стомил Ольштын ПД
- 11.04.2018 Сталь Мелец 1:1 Медзь ПД
- 07.04.2018 Бытовия 0:2 Медзь ПД
Последние игры между собой
Лех: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Медзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.11.2013 Медзь 2:0 Лех Кубок Польши
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|2.
|Пяст
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Корона Кельце
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Легия
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Висла Краков
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|7.
|Лех
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|8.
|Заглембе Любин
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Медзь
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|10.
|Арка Гдыня
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Висла Плоцк
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Погонь Щецин
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|13.
|Шлёнск
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Гурник Забже
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Заглембе Сосновец
|10
|1
|4
|5
|14 - 20
|7
|16.
|Краковия
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Лех делает замену. Макушевски Мацей уходит с поля, а Томасик Пётр выходит на его замену.
84'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Гаёс Мацей выходит на его замену.
76'
Медзь делает замену. Форселль Петтери уходит с поля, а Пёнтковский Матеуш выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
69'
Медзь делает замену. Оямаа Хенрик уходит с поля, а Матеуш Себастьян Щепаньяк выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Лех делает замену. Цывка Томаш уходит с поля, а Рэдуц Михай выходит на его замену.
20'
Медзь делает замену. Маркитос Баррено уходит с поля, а Камара Хуан выходит на его замену.
11'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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