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Стадион:
Лех
2:1
Конец матча
Медзь
0'
1:0
11' Гол
Гюткьяр Кристиан
2:0
51' Гол
Амарал Жоау
2:1
72' Гол
Mateusz Sebastian Szczepaniak
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Лех делает замену. Макушевски Мацей уходит с поля, а Томасик Пётр выходит на его замену.
84'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Гаёс Мацей выходит на его замену.
76'
Медзь делает замену. Форселль Петтери уходит с поля, а Пёнтковский Матеуш выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
69'
Медзь делает замену. Оямаа Хенрик уходит с поля, а Матеуш Себастьян Щепаньяк выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Лех делает замену. Цывка Томаш уходит с поля, а Рэдуц Михай выходит на его замену.
20'
Медзь делает замену. Маркитос Баррено уходит с поля, а Камара Хуан выходит на его замену.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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