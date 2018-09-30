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Стадион:
Заглембе Сосновец
1:1
Второй тайм: 67'
Краковия
0'
1:0
20' Гол
Zarko Udovicic
44' Желтая карточка
Petr Pavel Polgak II
56' Желтая карточка
Tomasz Nowak
64' Желтая карточка
Гол Януш
1:1
66' Гол
 67'
Второй тайм
Описание гола
66'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
62'
Краковия делает замену. Diego Ferraresso уходит с поля, а Сиплак Михал выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Томаш Новак получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Сосновец делает замену. Петр Полчак уходит с поля, а Arkadiusz Jedrych выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Петр Полчак получил желтую карточку от судьи
33'
Краковия делает замену. Filip Piszczek уходит с поля, а Хави Эрнандес II выходит на его замену.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Zarko Udovicic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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