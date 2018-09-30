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Стадион: Stadion Ludowy
1:1
Второй тайм: 67'
1:0
20' ГолZarko Udovicic
44' Желтая карточкаPetr Pavel Polgak II
56' Желтая карточкаTomasz Nowak
64' Желтая карточкаГол Януш
|
20'
1:0
56'
64'
66'
1:1
Состав команд
39
Хелик
Михал
10
Зенёв
Сергей
5
Гол
Януш
Заглембе Сосновец 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кудла Давид Вратарь
- 17 Хайнлот Михаэль Защитник
- 16 Цихоцки Матеуш Защитник
- 25 Petr Pavel Polgak II Защитник
- 22 Zarko Udovicic Защитник
- 6 Tomasz Nowak Полузащитник
- 21 Sebastian Milewski Полузащитник
- 77 Konrad Wrzesinski Полузащитник
- 42 Alexander Cristovao Полузащитник
- 8 Павловски Шимон Полузащитник
- 27 Vamara Sanogo Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Arkadiusz Jedrych Защитник
- 72 Dejan Vokic Полузащитник
- 24 Бабярж Бартломей Полузащитник
- 10 Callum Rzonca Полузащитник
- 3 Кокошка Адам Полузащитник
- 28 Giacomo Mello
- 23 Matko Perdijic
- Главный тренер: Dariusz Dudek
Краковия 4-4-2
- Основной состав
- 88 Гостомски Мацей Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Нападающий
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 28 Сердеров Сердер Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 77 Sebastian Strozik
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Заглембе Сосновец (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 27.09.2018 Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец К
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 03.06.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Тыхы ПД
- 27.05.2018 Рух Хожув 0:1 Заглембе Сосновец ПД
- 19.05.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Подбескидзе ПД
- 12.05.2018 Стомил Ольштын 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 09.05.2018 Заглембе Сосновец 2:1 Бытовия ПД
- 05.05.2018 Хробры 1:2 Заглембе Сосновец ПД
- 28.04.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Сталь Мелец ПД
- 22.04.2018 Вигры Сувалки 1:0 Заглембе Сосновец ПД
- 14.04.2018 Хойничанка 0:2 Заглембе Сосновец ПД
- 11.04.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Ракув ПД
Краковия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.09.2018 Рыбник 1:3 Краковия К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|2.
|Пяст
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Корона Кельце
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Легия
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Висла Краков
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|7.
|Заглембе Любин
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|8.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|Медзь
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Арка Гдыня
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Висла Плоцк
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Погонь Щецин
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|13.
|Шлёнск
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Гурник Забже
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Заглембе Сосновец
|1:1
|10
|1
|4
|5
|14 - 20
|7
|16.
|Краковия
|1:1
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
Второй тайм
66'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
64'
Гол Януш получил желтую карточку от судьи
62'
Краковия делает замену. Diego Ferraresso уходит с поля, а Сиплак Михал выходит на его замену.
56'
Томаш Новак получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Сосновец делает замену. Петр Полчак уходит с поля, а Arkadiusz Jedrych выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Петр Полчак получил желтую карточку от судьи
33'
Краковия делает замену. Filip Piszczek уходит с поля, а Хави Эрнандес II выходит на его замену.
20'
Г О О О О Л - Zarko Udovicic бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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