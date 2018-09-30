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Стадион:
Заря
0:0
Первый тайм: 45+'
Львов
0' 45'+1
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:0 Львов
Заря
91.4% (159)
Ничья:
5.7% (10)
Львов
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
31% (54)
Заря:
27.6% (48)
Заря:
22.4% (39)
Ничья:
4.6% (8)
Заря:
2.9% (5)
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