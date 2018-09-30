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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Славутич-Арена
Состав команд
96
Силас
21
Ратао
Рафаэл
44
Путраш
Юрий
30
Jonatan
IIII
Заря
- Основной состав
- 73 Фелипе Луис II Вратарь
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 4 Прийма Василий Защитник
- 14 Михайличенко Богдан Защитник
- 96 Силас Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 17 Леднев Богдан Полузащитник
- 22 Кабаев Владислав Полузащитник
- 21 Ратао Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Махарадзе Заури Вратарь
- 98 Чеберко Евгений Защитник
- 9 Литвин Дмитрий Защитник
- 48 Казаков Максим II Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 28 Громов Артём Нападающий
- 90 Леонардо Руиз Нападающий
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Львов
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 91 Голиков Александр Защитник
- 74 Марта Пимента Защитник
- 44 Путраш Юрий Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 2 Лукас Тэйлор Полузащитник
- 30 Jonatan IIII Полузащитник
- 5 Приймак Владислав Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 19 Бруно Аугусто Полузащитник
- 9 Дуарте Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Сарнавский Богдан Вратарь
- 67 Парамонов Вадим Защитник
- 96 Рафаэль да Сильва Защитник
- 95 Сезар Жулио Защитник
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 20 Araujo Enrique
- 15 Vasyl Bily
- Главный тренер: Yuri Bakalov
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 05.05.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Заря ПЛ
- 29.04.2018 Заря 1:0 Верес ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря ПЛ
Львов (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 29.11.2017 Львов 1:2 Днепр-1 К
- 25.10.2017 Львов 1:1 Сталь Каменское К
- 20.09.2017 Демня 1:2 Львов К
- 26.07.2017 Львов 3:0 Волынь К
- 09.07.2017 Львов 2:0 Кремень К
- 21.04.2012 ФК Одесса 2:3 Львов ВД
- 13.04.2012 Говерла 4:0 Львов ВД
- 09.04.2012 Львов 0:1 Динамо-2 Киев ВД
- 03.04.2012 Нива Винница 1:1 Львов ВД
- 16.10.2011 Львов 1:3 Титан ПЛ
- 10.10.2011 Гелиос Харьков 2:0 Львов ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|29 - 5
|27
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Заря
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|8.
|Львов
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Десна
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Карпаты
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:0 Львов
Заря
91.4% (159)
Ничья:
5.7% (10)
Львов
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Заря:
31% (54)
1:0 Заря:
27.6% (48)
2:0 Заря:
22.4% (39)
1:1 Ничья:
4.6% (8)
3:1 Заря:
2.9% (5)
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