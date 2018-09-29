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Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
2:1
Второй тайм: 68'
1:0
11' ГолКольцов Виталий
1:1
26' ГолШастал Дмитрий
28' Желтая карточкаСтецков Тимур
2:1
29' ГолПолитыло Сергей
52' Желтая карточкаШастал Дмитрий
|
11'
1:0
26'
1:1
28'
29'
2:1
52'
Состав команд
78
Ксёнз
Павел
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
Олимпик Донецк
- Основной состав
- 37 Махновский Константин Вратарь
- 87 Зубейко Евгений Защитник
- 74 Igor Snurnitsoin Защитник
- 5 Кравченко Антон Защитник
- 42 Пасич Евгений Защитник
- 78 Ксёнз Павел Полузащитник
- 8 Политыло Сергей Полузащитник
- 13 Кольцов Виталий Полузащитник
- 17 Балашов Виталий Полузащитник
- 63 До Коуто Тейшейра Максим Полузащитник
- 77 Дегтярёв Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Крынский Владимир Вратарь
- 23 Немчанинов Дмитрий Защитник
- 15 Мелинишин Сергей Защитник
- 7 Сондей Иван Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 19 Evgen Troyanovsky
- Главный тренер: Санжар Роман
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 26 Шендрик Антон Защитник
- 98 Стецков Тимур Защитник
- 94 Задерака Максим Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 23 Шастал Дмитрий Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 14 Полярус Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 4 Бабогло Владислав Защитник
- 8 Довгий Алексей Защитник
- 3 Микицей Станислав Защитник
- 18 Ситало Артём Нападающий
- 22 Грицук Василий Нападающий
- 10 Denis Ustymenko
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Олимпик Донецк (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.05.2018 Олимпик Донецк 0:2 Сталь Каменское ПЛ
- 28.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 01.04.2018 Сталь Каменское 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 17.03.2018 Олимпик Донецк 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 11.03.2018 Карпаты 0:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 04.03.2018 Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
Александрия (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Сталь Каменское 1:2 Александрия ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Александрия 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 31.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
- 18.03.2018 Александрия 1:1 Карпаты ПЛ
- 10.03.2018 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Александрия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига
- 15.10.2017 Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 26.05.2017 Олимпик Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 27.11.2016 Александрия 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 20.08.2016 Олимпик Донецк 0:2 Александрия Премьер-лига
- 12.03.2016 Александрия 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 15.08.2015 Олимпик Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига
- 31.08.2013 Олимпик Донецк 2:2 Александрия Первая лига
- 07.08.2013 Олимпик Донецк 1:1 Александрия Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|29 - 5
|27
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|Александрия
|1:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 11
|15
|5.
|Олимпик Донецк
|2:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 15
|15
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
Второй тайм
59'
Александрия делает замену. Запорожан Андрей уходит с поля, а Грицук Василий выходит на его замену.
53'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Ситало Артём выходит на его замену.
52'
Шастал Дмитрий получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Политыло Сергей бьет в цель!
28'
Стецков Тимур получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Шастал Дмитрий бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Кольцов Виталий бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:1 Александрия
Олимпик Донецк
32% (56)
Ничья:
46.9% (82)
Александрия
21.1% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.3% (67)
2:1 Олимпик Донецк:
16% (28)
1:0 Олимпик Донецк:
11.4% (20)
1:2 Александрия:
8.6% (15)
0:1 Александрия:
6.9% (12)
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