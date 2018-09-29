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Стадион:
Олимпик Донецк
2:1
Второй тайм: 68'
Александрия
0'
1:0
11' Гол
Кольцов Виталий
1:1
26' Гол
Шастал Дмитрий
28' Желтая карточка
Стецков Тимур
2:1
29' Гол
Политыло Сергей
52' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
68'
Второй тайм
59'
Александрия делает замену. Запорожан Андрей уходит с поля, а Грицук Василий выходит на его замену.
53'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Ситало Артём выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Шастал Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Политыло Сергей бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Стецков Тимур получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Шастал Дмитрий бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Кольцов Виталий бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 2:1 Александрия
Олимпик Донецк
32% (56)
Ничья:
46.9% (82)
Александрия
21.1% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.3% (67)
Олимпик Донецк:
16% (28)
Олимпик Донецк:
11.4% (20)
Александрия:
8.6% (15)
Александрия:
6.9% (12)
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