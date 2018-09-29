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Стадион:
Заглембе Любин
0:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
15' Желтая карточка
Тосик Якуб
0:1
16' Пенальти
Дрыгас Камил
18' Желтая карточка
Гулдан Любомир
29' Желтая карточка
Сиротов Владислав
31' Желтая карточка
Hubert Matynia
0:2
48' Гол
Радослав Маевски
50' Желтая карточка
Дрыгас Камил
57' Желтая карточка
Sebastian Kowalczyk
68' Желтая карточка
Матущик Адам
85' Желтая карточка
Sebastian Walukiewicz
90' Желтая карточка
Стажиньски Филип
90'+4
Второй тайм
90'
Погонь Щецин делает замену. Букса Адам уходит с поля, а Adrian Benedyczak выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
89'
Погонь Щецин делает замену. Sebastian Walukiewicz уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Sebastian Walukiewicz получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
58'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Sebastian Kowalczyk получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Любин делает замену. Сиротов Владислав уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Hubert Matynia получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Сиротов Владислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
Желтая карточка
15'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
9'
Заглембе Любин делает замену. Мареш Якуб уходит с поля, а Тушыньски Патрык выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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