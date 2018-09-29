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Стадион: Заглебье Любин
0:2
Конец матча
15' Желтая карточкаТосик Якуб
0:1
16' ПенальтиДрыгас Камил
18' Желтая карточкаГулдан Любомир
29' Желтая карточкаСиротов Владислав
31' Желтая карточкаHubert Matynia
0:2
48' ГолРадослав Маевски
50' Желтая карточкаДрыгас Камил
57' Желтая карточкаSebastian Kowalczyk
68' Желтая карточкаМатущик Адам
85' Желтая карточкаSebastian Walukiewicz
90' Желтая карточкаСтажиньски Филип
|
15'
16'
0:1
18'
31'
48'
0:2
50'
68'
90'
Состав команд
24
Тосик
Якуб
19
Ягелло
Филип
25
Матущик
Адам
39
Бохар
Дамьян
26
Мареш
Якуб
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 24 Тосик Якуб Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 29 Дзивнел Даниэль Защитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 37 Сиротов Владислав Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 39 Бохар Дамьян Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 28 Матрас Матеуш Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 13 Dawid Pakulski
- 96 Mateusz Kuchta
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 28 Подставски Томаш Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 27 Sebastian Kowalczyk Полузащитник
- 10 Радослав Маевски Полузащитник
- 15 Hubert Matynia Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 33 Mariusz Malec Защитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 8 Dawid Blanik Полузащитник
- 59 Adrian Benedyczak
- 60 Stanislaw Wawrzynowicz
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 26.09.2018 Хураган Мораг 3:2 Заглембе Любин К
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
- 15.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Нецеча Э
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 09.12.2016 Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 07.08.2016 Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 08.05.2016 Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса. Группа А
- 13.03.2016 Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 19.10.2015 Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 11.11.2013 Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 19.07.2013 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса
- 22.02.2013 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 17.08.2012 Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|2.
|Пяст
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Корона Кельце
|1:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Легия
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Висла Краков
|0:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|7.
|Заглембе Любин
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|8.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|Медзь
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|10.
|Арка Гдыня
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Висла Плоцк
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Погонь Щецин
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|13.
|Шлёнск
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Гурник Забже
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Заглембе Сосновец
|9
|1
|3
|5
|13 - 19
|6
|16.
|Краковия
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
Второй тайм
90'
Погонь Щецин делает замену. Букса Адам уходит с поля, а Adrian Benedyczak выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
89'
Погонь Щецин делает замену. Sebastian Walukiewicz уходит с поля, а Рудоль Себастьян выходит на его замену.
85'
Sebastian Walukiewicz получил желтую карточку от судьи
68'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
58'
Заглембе Любин делает замену. Бохар Дамьян уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
57'
Sebastian Kowalczyk получил желтую карточку от судьи
50'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Любин делает замену. Сиротов Владислав уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Hubert Matynia получил желтую карточку от судьи
29'
Сиротов Владислав получил желтую карточку от судьи
18'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
15'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
9'
Заглембе Любин делает замену. Мареш Якуб уходит с поля, а Тушыньски Патрык выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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