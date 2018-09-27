Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал-Киев - Динамо Киев

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Позже
Предыдущие игры
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 19.05.2018 Арсенал-Киев 2:0 Кремень ПД
- 12.05.2018 Сумы 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 07.05.2018 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 02.05.2018 Днепр Черкассы 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 28.04.2018 Колос Ковалёвка 1:1 Арсенал-Киев ПД
- 22.04.2018 Арсенал-Киев 2:0 Жемчужина Одесса ПД
- 18.04.2018 Авангард Краматорск 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 14.04.2018 Арсенал-Киев 1:0 Балканы ПД
- 07.04.2018 Десна 3:3 Арсенал-Киев ПД
- 01.04.2018 Арсенал-Киев 0:1 Горняк-Спорт ПД
- 25.03.2018 Рух Винники 1:0 Арсенал-Киев ПД
Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.05.2018 Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк К
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 13
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.11.2012 Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 22.07.2012 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 04.03.2012 Динамо Киев 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 13.08.2011 Арсенал-Киев 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.05.2011 Динамо Киев 2:0 Арсенал-Киев Кубок
- 23.04.2011 Арсенал-Киев 0:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 26.09.2010 Динамо Киев 3:2 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 10.04.2010 Динамо Киев 3:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 04.10.2009 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 15.08.2009 Арсенал-Киев 1:2 Динамо Киев Кубок
- 23.03.2009 Динамо Киев 3:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 23.08.2008 Арсенал-Киев 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 24.11.2007 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 6
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 11
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал-Киев - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 36 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Арсенал-Киев - Динамо Киев
Арсенал-Киев
4.5% (3)
Ничья:
1.5% (1)
Динамо Киев
93.9% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Динамо Киев:
37.9% (25)
1:2 Динамо Киев:
28.8% (19)
0:3 Динамо Киев:
7.6% (5)
0:1 Динамо Киев:
6.1% (4)
1:3 Динамо Киев:
4.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация