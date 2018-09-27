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Арсенал-Киев
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал-Киев - Динамо Киев

До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 36 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал-Киев - Динамо Киев
Арсенал-Киев
4.5% (3)
Ничья:
1.5% (1)
Динамо Киев
93.9% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
37.9% (25)
Динамо Киев:
28.8% (19)
Динамо Киев:
7.6% (5)
Динамо Киев:
6.1% (4)
Динамо Киев:
4.5% (3)
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