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Стадион:
Черноморец Од
0:0
Перерыв
Мариуполь
0'
12' Желтая карточка
Дава Джойским
14' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Мариуполь делает замену. Дава Джойским уходит с поля, а Чоботенко Сергей выходит на его замену.
Желтая карточка
14'
Мишнёв Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Дава Джойским получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Мариуполь
Черноморец Од
47.7% (83)
Ничья:
40.2% (70)
Мариуполь
12.1% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.5% (53)
Черноморец Од:
23% (40)
Черноморец Од:
18.4% (32)
Ничья:
6.3% (11)
Мариуполь:
5.2% (9)
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