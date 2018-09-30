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Стадион: Черноморец
0:0
Перерыв
12' Желтая карточкаДава Джойским
14' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
|
12'
14'
Состав команд
15
Грачёв
Глеб
13
Чорний
Артём
Черноморец Од
- Основной состав
- 1 Литовченко Сергей Сергеевич Вратарь
- 77 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 5 Рыжук Дмитрий Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 3 Трубочкин Иван Защитник
- 11 Смирнов Евгений Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Полузащитник
- 20 Бабенко Руслан Полузащитник
- 8 Савченко Алексей Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 25 Коваль Владимир Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 33 Мищенко Андрей Защитник
- 6 Леонов Дмитрий Полузащитник
- 17 Карноза Артур Полузащитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 22 Штогрин Андрей Нападающий
- 64 Robert Mutzers
- Главный тренер: Червенков Ангел
Мариуполь
- Основной состав
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 29 Кирюханцев Игорь Защитник
- 5 Дава Джойским Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 23 Демири Бесир Защитник
- 22 Зубков Александр Полузащитник
- 76 Пихалёнок Александр Полузащитник
- 25 Федорчук Валерий Полузащитник
- 99 Вакула Владислав Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 7 Борячук Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 55 Гриценко Евгений Вратарь
- 19 Тищенко Игорь Защитник
- 8 Полегенько Павел Защитник
- 4 Чоботенко Сергей Защитник
- 30 Белый Максим Игоревич Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 97 Игнатенко Даниил Полузащитник
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 31.03.2018 Карпаты 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.03.2018 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.03.2018 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
Мариуполь (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 27.04.2018 Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 18.04.2018 Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь К
- 14.04.2018 Мариуполь 2:0 Верес ПЛ
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь Премьер-лига
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 27.02.2015 Черноморец Од 0:0 Мариуполь Премьер-лига
- 04.08.2014 Мариуполь 3:3 Черноморец Од Премьер-лига
- 30.03.2014 Мариуполь 3:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.09.2013 Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 27.04.2013 Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 06.10.2012 Мариуполь 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 03.03.2012 Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 14.08.2011 Мариуполь 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 28.03.2010 Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 19.09.2009 Мариуполь 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 02.05.2009 Черноморец Од 3:2 Мариуполь Премьер-лига
- 18.10.2008 Мариуполь 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 15.12.2007 Черноморец Од 4:0 Мариуполь Кубок
- 09.12.2007 Мариуполь 2:1 Черноморец Од Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|29 - 5
|27
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Заря
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|8.
|Львов
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Десна
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Карпаты
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Мариуполь делает замену. Дава Джойским уходит с поля, а Чоботенко Сергей выходит на его замену.
14'
Мишнёв Дмитрий получил желтую карточку от судьи
12'
Дава Джойским получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Мариуполь
Черноморец Од
47.7% (83)
Ничья:
40.2% (70)
Мариуполь
12.1% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.5% (53)
1:0 Черноморец Од:
23% (40)
2:1 Черноморец Од:
18.4% (32)
0:0 Ничья:
6.3% (11)
1:2 Мариуполь:
5.2% (9)
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