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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18926
НАК Бреда
0:2
Конец матча
ПСВ
0'
17' Желтая карточка
Те Вреде Митчелл
0:1
48' Гол
Де Йонг Люк
51' Желтая карточка
Нийхолт Джанлука
51' Желтая карточка
Де Йонг Люк
53' Желтая карточка
Росхёвел Микхал
58' Желтая карточка
Росарио Пабло
75' Желтая карточка
Лосано Ирвин
90' Желтая карточка
Зут Йерун
0:2
90' Гол
Мален Дониэлл
90'+5
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18926 болельщиков
95'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
95'
Удар от ворот произведет ПСВ
95'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
94'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Фиргевер Ник из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
94'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Жуниор Мауро
93'
НАК Бреда контролирует мяч.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!
92'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
92'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Желтая карточка
91'
Судье надоело, что Зут Йерун тянет время и он наказал его горчичником
91'
Удар от ворот произведет ПСВ
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
ШАНС! Корте Джованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
91'
НАК Бреда контролирует мяч.
90'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
89'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
89'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
89'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
88'
Удар от ворот произведет ПСВ
88'
Тактическая замена. Метс Кароль уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
88'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
87'
НАК Бреда контролирует мяч.
87'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
85'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
85'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
85'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
85'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Рамселар Барт
84'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
83'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
80'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
79'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Ван Лир Бенжамин не удержал его в руках.
78'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кали Анур!
76'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
75'
Лосано Ирвин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каролина Юрих
74'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
74'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
73'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
72'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
71'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
70'
Матч возобновлен
70'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
70'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Угловой
70'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
69'
Мален Дониэлл мяч отрикошетил от ворот
69'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
69'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
69'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Выглядело как неплохой момент. Лосано Ирвин из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
68'
Шваб Даниэль из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
68'
ПСВ контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет ПСВ
67'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
ПСВ контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Угловой
64'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
63'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
Фол, нарушение
62'
Дюмфрис Дензел задерживает мяч рукой
62'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
62'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
62'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
60'
Удар от ворот произведет ПСВ
60'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
60'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
59'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
59'
Росарио Пабло из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
58'
Росарио Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Росарио Пабло атаковал сзади соперника. Это Кастанер Жервейн заработал своей команде штрафной
57'
ПСВ контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет ПСВ
57'
Кастанер Жервейн мяч отрикошетил от ворот
56'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
56'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
56'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
55'
Назначен штрафной. Пострадал Каролина Юрих, его свалил Росарио Пабло.
55'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
54'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Кали Анур из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
54'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
53'
Матч возобновлен
Желтая карточка
53'
Росхёвел Микхал получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
51'
Де Йонг Люк получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
51'
Нийхолт Джанлука получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
51'
Фиргевер Ник из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
50'
Зут Йерун из команды ПСВ сделал отличный сейв!
50'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Зут Йерун не удержал его в руках.
49'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
48'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк изменил счет на табло!
48'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет ПСВ
46'
Росхёвел Микхал не смог попасть в створ ударом издали
46'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
46'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
46'
НАК Бреда контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
45'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
45'
Дюмфрис Дензел нанес удар чуть мимо. Близко!
45'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
45'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
43'
НАК Бреда контролирует мяч.
43'
ПСВ контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
41'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
41'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
41'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
40'
Перейро Гастон мяч отрикошетил от ворот
40'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
40'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
40'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
40'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
40'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
39'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
39'
ПСВ контролирует мяч.
38'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Росарио Пабло наказан за толчок Нийхолт Джанлука
37'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
НАК Бреда контролирует мяч.
36'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
Удар от ворот произведет ПСВ
35'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет ПСВ
33'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
33'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
33'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
32'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
НАК Бреда контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кали Анур
31'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
30'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
29'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
ПСВ контролирует мяч.
28'
НАК Бреда контролирует мяч.
27'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
26'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
26'
ПСВ контролирует мяч.
25'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
24'
Удар от ворот произведет ПСВ
24'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Кали Анур из команды НАК Бреда подал угловой справа.
23'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Перейро Гастон бьет со штрафного в створ, но Ван Лир Бенжамин держит все под контролем
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
21'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
21'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
21'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
20'
Каролина Юрих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
19'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
19'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
17'
Те Вреде Митчелл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Те Вреде Митчелл грубо играет против соперника. Пострадал Дюмфрис Дензел
17'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
НАК Бреда контролирует мяч.
15'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
14'
НАК Бреда контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Лосано Ирвин наказан за толчок Каролина Юрих
14'
ПСВ контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Дюмфрис Дензел, его свалил Кастанер Жервейн.
12'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
12'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
НАК Бреда контролирует мяч.
11'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Опасность предотвращена - Каролина Юрих из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
11'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Нийхолт Джанлука, его свалил Хендрикс Йоррит.
8'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
ПСВ контролирует мяч.
7'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
6'
Лосано Ирвин из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
5'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
4'
Тасенде Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
3'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Дюмфрис Дензел делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каролина Юрих
1'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ПСВ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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