Стадион: Рат Верлег Зрители: 18926
17' Желтая карточкаТе Вреде Митчелл
0:1
48' ГолДе Йонг Люк
51' Желтая карточкаНийхолт Джанлука
51' Желтая карточкаДе Йонг Люк
53' Желтая карточкаРосхёвел Микхал
58' Желтая карточкаРосарио Пабло
75' Желтая карточкаЛосано Ирвин
90' Желтая карточкаЗут Йерун
0:2
90' ГолМален Дониэлл
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18926 болельщиков
95'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
95'
95'
94'
94'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Судья сигнализирует, что Фиргевер Ник из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
94'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Жуниор Мауро
93'
92'
Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!
92'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
92'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
91'
Судье надоело, что Зут Йерун тянет время и он наказал его горчичником
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
ШАНС! Корте Джованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
89'
89'
89'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
88'
88'
Тактическая замена. Метс Кароль уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
88'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
87'
87'
86'
86'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
85'
85'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
85'
84'
84'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Рамселар Барт
84'
83'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
82'
81'
80'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
79'
79'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Ван Лир Бенжамин не удержал его в руках.
78'
77'
77'
76'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Кали Анур!
76'
76'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
75'
Лосано Ирвин получил желтую карточку от судьи
75'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каролина Юрих
74'
74'
74'
Лосано Ирвин не смог попасть в створ ударом издали
73'
72'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
72'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
71'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
70'
70'
Матч возобновлен
70'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
70'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
70'
69'
Мален Дониэлл мяч отрикошетил от ворот
69'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
69'
69'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
69'
69'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Выглядело как неплохой момент. Лосано Ирвин из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
68'
Шваб Даниэль из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
67'
67'
66'
66'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
64'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
63'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
62'
Дюмфрис Дензел задерживает мяч рукой
62'
62'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
62'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
62'
61'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
61'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
60'
60'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
60'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
59'
59'
59'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
59'
Росарио Пабло из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
58'
Росарио Пабло получил желтую карточку от судьи
58'
Судья свистит. Росарио Пабло атаковал сзади соперника. Это Кастанер Жервейн заработал своей команде штрафной
57'
57'
57'
Кастанер Жервейн мяч отрикошетил от ворот
56'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
56'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
56'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Назначен штрафной. Пострадал Каролина Юрих, его свалил Росарио Пабло.
55'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
54'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
53'
Матч возобновлен
53'
Росхёвел Микхал получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
51'
Де Йонг Люк получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Нийхолт Джанлука получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
51'
Фиргевер Ник из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
50'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Зут Йерун не удержал его в руках.
49'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
48'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк изменил счет на табло!
48'
47'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Росхёвел Микхал не смог попасть в створ ударом издали
46'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
46'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
45'
45'
Дюмфрис Дензел нанес удар чуть мимо. Близко!
45'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
45'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
43'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
41'
41'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
40'
Перейро Гастон мяч отрикошетил от ворот
40'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
40'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
40'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
39'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
39'
38'
37'
Росарио Пабло наказан за толчок Нийхолт Джанлука
37'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
36'
36'
35'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
35'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
34'
33'
33'
33'
33'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
32'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кали Анур
31'
30'
30'
30'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
29'
29'
29'
28'
27'
27'
Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
26'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
24'
24'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
23'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Перейро Гастон бьет со штрафного в створ, но Ван Лир Бенжамин держит все под контролем
22'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
21'
Отличные скиллы показывает Лосано Ирвин, обводя своих соперников
21'
21'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
20'
Каролина Юрих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
19'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
17'
Те Вреде Митчелл получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Те Вреде Митчелл грубо играет против соперника. Пострадал Дюмфрис Дензел
17'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
14'
14'
Лосано Ирвин наказан за толчок Каролина Юрих
14'
13'
Назначен штрафной. Пострадал Дюмфрис Дензел, его свалил Кастанер Жервейн.
12'
12'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
11'
Опасность предотвращена - Каролина Юрих из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
11'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
10'
Назначен штрафной. Пострадал Нийхолт Джанлука, его свалил Хендрикс Йоррит.
8'
8'
7'
6'
6'
Лосано Ирвин из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
5'
5'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
4'
Тасенде Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
3'
3'
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Дюмфрис Дензел делает длинную передачу вперед
2'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каролина Юрих
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
ПСВ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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