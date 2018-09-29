Стадион: Абе Ленстра Зрители: 10000
1:1
Конец матча
1:0
31' ГолВлап Михел
36' Желтая карточкаСерж Канон
1:1
45' ГолНецид Томаш
53' Желтая карточкаНецид Томаш
65' Желтая карточкаХег Даниэль
70' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Хег Даниэль из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
93'
Кобаяси Юки нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
93'
92'
92'
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
92'
91'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Хан Уорнер выбегает и ловит мяч
91'
Опасность! Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
89'
89'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Отличные скиллы показывает Эль-Хайяти Абденассер, обводя своих соперников
89'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
89'
89'
89'
89'
88'
Игрок команды АДО Ден Хааг в офсайде
87'
87'
87'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
87'
87'
86'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Опасность предотвращена - Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
85'
Торсби Мортен из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
85'
Херенвен начинает контратаку
85'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
85'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
84'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
84'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
83'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
82'
Матч возобновлен
81'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
81'
Тактическая замена. Трупе Джованни уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Отличный пас сделал Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
79'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
77'
77'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
76'
75'
ШАНС! Флоранюс Шерел вышел один-на-один с голкипером...
75'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
72'
72'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
72'
Как он промахнулся? Ван Амерсфоорт Пелле имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
71'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
71'
70'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
70'
Бёгелсдейк Том задерживает мяч рукой
69'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
69'
Судья свистит. Нецид Томаш атаковал сзади соперника. Это Бюлтхейс Дэйв заработал своей команде штрафной
68'
68'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
67'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
67'
66'
Эль-Хайяти Абденассер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи
65'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
65'
65'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
64'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
64'
64'
63'
63'
Хег Даниэль из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
62'
Хег Даниэль из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Нецид Томаш пострадал.
62'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
60'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
60'
59'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
59'
59'
59'
59'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Влап Михел из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Иммерс Лекс заработал фол
57'
57'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
57'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
56'
56'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
55'
Зенели Арбер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
54'
54'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
53'
Нецид Томаш получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Серж Канон пострадал.
53'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
52'
51'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Бекер Шеральдо
51'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Хан Уорнер выбегает и ловит мяч
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
51'
Зенели Арбер пробует нанести удар издали, но Гротхёйзен Инди держит все под контролем
50'
50'
50'
50'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
50'
50'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
49'
Опасность предотвращена - Вауденберг Лукас из команды Херенвен вступил в отбор удачно
49'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
49'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
48'
48'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
47'
47'
47'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Эль-Хайяти Абденассер сделал результативную передачу.
45'
ГОООООЛ - Нецид Томаш АДО Ден Хааг забивает ударом головой
45'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
45'
Шанс! Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
44'
44'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
43'
43'
43'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
43'
42'
42'
42'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
Выглядело как неплохой момент. Ламмерс Сэм из команды Херенвен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
41'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
41'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
40'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
40'
40'
39'
39'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен играет слишком грубо. Хой Элсон оказался на газоне.
38'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Хег Даниэль
38'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
38'
38'
Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
37'
Гротхёйзен Инди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Серж Канон получил желтую карточку от судьи
36'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Ламмерс Сэм пострадал.
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Хайяти Абденассер мяча так и не получил
35'
35'
35'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
35'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
33'
Шанс! Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
33'
33'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Хайяти Абденассер
31'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Влап Михел изменил счет на табло!
31'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
31'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Бекер Шеральдо наказан за толчок Флоранюс Шерел
29'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
29'
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
28'
Кобаяси Юки нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
27'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Влап Михел нанес удар в каркас ворот!
27'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
27'
27'
26'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Вауденберг Лукас пострадал.
25'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
25'
Хой Элсон нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
23'
23'
Кобаяси Юки из команды Херенвен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
23'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Кобаяси Юки пострадал.
22'
22'
22'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Плохо сыграл Бюлтхейс Дэйв - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
21'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Флоранюс Шерел пострадал.
20'
20'
Влап Михел наказан за толчок Малоне Дион
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
20'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
19'
19'
Ринстра Бен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
18'
18'
17'
17'
16'
16'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Влап Михел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
15'
15'
15'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Отличный пас сделал Влап Михел из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
13'
Херенвен начинает контратаку
13'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
13'
13'
12'
12'
Трупе Джованни наказан за толчок Зенели Арбер
11'
11'
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Бекер Шеральдо
10'
10'
10'
Голкипер мог бы сыграть и получше
10'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Хан Уорнер выбегает и ловит мяч
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
9'
9'
Хой Элсон наказан за толчок Флоранюс Шерел
9'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
8'
8'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Бюлтхейс Дэйв заработал фол
8'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
7'
Гротхёйзен Инди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
6'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Опасность! Флоранюс Шерел из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
4'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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