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Стадион: Зрители: 10000
Херенвен
1:1
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
1:0
31' Гол
Влап Михел
36' Желтая карточка
Серж Канон
1:1
45' Гол
Нецид Томаш
53' Желтая карточка
Нецид Томаш
65' Желтая карточка
Хег Даниэль
70' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
93'
Хег Даниэль из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
93'
Кобаяси Юки нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
93'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
92'
Удар от ворот произведет Херенвен
91'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
91'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
91'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Хан Уорнер выбегает и ловит мяч
91'
Опасность! Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Удар от ворот произведет Херенвен
89'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Отличные скиллы показывает Эль-Хайяти Абденассер, обводя своих соперников
89'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
89'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Игрок команды АДО Ден Хааг в офсайде
87'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
87'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
87'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
86'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Опасность предотвращена - Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
85'
Торсби Мортен из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
85'
Херенвен начинает контратаку
85'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
85'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
84'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
84'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
84'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
82'
Матч возобновлен
81'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
81'
Тактическая замена. Трупе Джованни уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
80'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Отличный пас сделал Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
79'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
77'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
77'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
77'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
76'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
75'
ШАНС! Флоранюс Шерел вышел один-на-один с голкипером...
75'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
74'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
74'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
73'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
73'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
72'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
72'
Как он промахнулся? Ван Амерсфоорт Пелле имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
71'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
71'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
70'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Бёгелсдейк Том задерживает мяч рукой
69'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
Фол, нарушение
69'
Судья свистит. Нецид Томаш атаковал сзади соперника. Это Бюлтхейс Дэйв заработал своей команде штрафной
68'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
68'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
67'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
67'
Удар от ворот произведет Херенвен
66'
Эль-Хайяти Абденассер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
65'
Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
65'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
64'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
64'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
63'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
63'
Хег Даниэль из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
О, нет. Из многообещающей позиции Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Хег Даниэль из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Нецид Томаш пострадал.
62'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
61'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
60'
Торсби Мортен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
60'
Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
59'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
59'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
58'
Влап Михел из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Иммерс Лекс заработал фол
57'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Серж Канон уходит с поля и его заменяет Пинас Шакилль
57'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
56'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
56'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
56'
Нецид Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
55'
Зенели Арбер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
54'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
54'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Удар от ворот произведет Херенвен
Желтая карточка
53'
Нецид Томаш получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
53'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Серж Канон пострадал.
53'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
52'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
51'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Бекер Шеральдо
51'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Хан Уорнер выбегает и ловит мяч
51'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
51'
Зенели Арбер пробует нанести удар издали, но Гротхёйзен Инди держит все под контролем
50'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
50'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
50'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
50'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
49'
Опасность предотвращена - Вауденберг Лукас из команды Херенвен вступил в отбор удачно
49'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
49'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
48'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
48'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
47'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
47'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
46'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
46'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Эль-Хайяти Абденассер сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГОООООЛ - Нецид Томаш АДО Ден Хааг забивает ударом головой
45'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
45'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Удар от ворот произведет Херенвен
45'
Шанс! Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
44'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
43'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
43'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
42'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
41'
Выглядело как неплохой момент. Ламмерс Сэм из команды Херенвен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
41'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
41'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
40'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
40'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
40'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен играет слишком грубо. Хой Элсон оказался на газоне.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Хег Даниэль
Офсайд
38'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
38'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
38'
Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
37'
Гротхёйзен Инди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Серж Канон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Ламмерс Сэм пострадал.
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Хайяти Абденассер мяча так и не получил
35'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
35'
Херенвен контролирует мяч.
35'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
35'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
34'
Удар от ворот произведет Херенвен
33'
Шанс! Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
33'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эль-Хайяти Абденассер
31'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Влап Михел изменил счет на табло!
31'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
30'
Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Бекер Шеральдо наказан за толчок Флоранюс Шерел
Фол, нарушение
29'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
29'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
28'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Угловой
28'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
28'
Кобаяси Юки нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
27'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Влап Михел нанес удар в каркас ворот!
27'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Отличные скиллы показывает Влап Михел, обводя своих соперников
27'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
27'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
26'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Вауденберг Лукас пострадал.
25'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
25'
Хой Элсон нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
25'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
23'
Кобаяси Юки из команды Херенвен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
23'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Кобаяси Юки пострадал.
22'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
22'
Удар от ворот произведет Херенвен
22'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Плохо сыграл Бюлтхейс Дэйв - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
21'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
21'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Флоранюс Шерел пострадал.
20'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
20'
Влап Михел наказан за толчок Малоне Дион
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
19'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
19'
Ринстра Бен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
18'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
16'
ШАНС! Ламмерс Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Влап Михел из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
15'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Удар от ворот произведет Херенвен
15'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
14'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
14'
Отличный пас сделал Влап Михел из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
13'
Херенвен начинает контратаку
13'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
13'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
13'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Трупе Джованни наказан за толчок Зенели Арбер
11'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
11'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
10'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Бекер Шеральдо
10'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Голкипер мог бы сыграть и получше
10'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Хан Уорнер выбегает и ловит мяч
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Хой Элсон наказан за толчок Флоранюс Шерел
9'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
8'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
8'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Бюлтхейс Дэйв заработал фол
Угловой
8'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
7'
Гротхёйзен Инди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
7'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
7'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Опасность! Флоранюс Шерел из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Херенвен контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
4'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
2'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
2'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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