Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия Д

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Стадион: БайАрена
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Байер Л (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 26.09.2018 Фортуна 1:2 Байер Л Б
- 23.09.2018 Байер Л 1:0 Майнц Б
- 20.09.2018 Лудогорец 2:3 Байер Л ЛЕ
- 15.09.2018 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 01.09.2018 Байер Л 1:3 Вольфсбург Б
- 25.08.2018 Боруссия М 2:0 Байер Л Б
- 18.08.2018 Форцхайм 0:1 Байер Л К
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 05.08.2018 Байер Л 1:0 Аль-Вахда ТМК
- 02.08.2018 Байер Л 1:1 Истанбул Башакшехир ТМК
- 28.07.2018 Фортуна Ситтард 0:2 Байер Л ТМК
- 24.07.2018 Вупперталь 0:2 Байер Л ТМК
- 21.07.2018 Шпортфройнде 0:3 Байер Л ТМК
- 18.07.2018 Роззбах/Фершайд 0:7 Байер Л ТМК
- 12.05.2018 Байер Л 3:2 Ганновер 96 Б
- 05.05.2018 Вердер 0:0 Байер Л Б
- 28.04.2018 Байер Л 0:1 Штуттгарт Б
- 21.04.2018 Боруссия Д 4:0 Байер Л Б
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария К
- 14.04.2018 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Б
Боруссия Д (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 26.09.2018 Боруссия Д 7:0 Нюрнберг Б
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 21.07.2018 Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д КЧ
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Ванне-Айкель 1:4 Боруссия Д ТМК
- 17.05.2018 Вестфалия 04 1:0 Боруссия Д ТМК
- 14.05.2018 Цвиккау 4:4 Боруссия Д ТМК
- 12.05.2018 Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Боруссия Д: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 21.04.2018 Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 04.03.2017 Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига
- 01.10.2016 Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига
- 21.02.2016 Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига
- 20.09.2015 Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига
- 31.01.2015 Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 23.08.2014 Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига
- 26.04.2014 Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига
- 07.12.2013 Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига
- 03.02.2013 Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 15.09.2012 Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига
- 11.02.2012 Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига
- 27.08.2011 Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 14.01.2011 Байер Л 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 22.08.2010 Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига
- 20.03.2010 Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига
- 23.10.2009 Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 31.01.2009 Боруссия Д 1:1 Байер Л Бундеслига
- 16.08.2008 Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 3
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|Герта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия ДДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.
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Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия Д
Байер Л
18.8% (12)
Ничья:
35.9% (23)
Боруссия Д
45.3% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.6% (17)
1:2 Боруссия Д:
23.4% (15)
2:1 Байер Л:
12.5% (8)
0:1 Боруссия Д:
9.4% (6)
0:2 Боруссия Д:
4.7% (3)
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