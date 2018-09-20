  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Байер Л
 
Позже
Боруссия Д
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия Д

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия Д
Байер Л
18.8% (12)
Ничья:
35.9% (23)
Боруссия Д
45.3% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.6% (17)
Боруссия Д:
23.4% (15)
Байер Л:
12.5% (8)
Боруссия Д:
9.4% (6)
Боруссия Д:
4.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация