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Стадион: Зрители: 9021
Тун
1:4
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
10' Гол
Нсаме Жан-Пьер
1:1
18' Гол
Шпильман Марвин
1:2
30' Пенальти
Сулеймани Миралем
35' Желтая карточка
Лаупер Сандро
40' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
54' Желтая карточка
Гларнер Штефан
1:3
61' Гол
Эбишер Мишель
81' Желтая карточка
Саного Секу
1:4
83' Гол
Ассале Рожер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
80'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Фасснахт Кристиан выходит на его замену.
76'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Dominik Schwizer выходит на его замену.
68'
Янг Бойз делает замену. Нсаме Жан-Пьер уходит с поля, а Оаро Гийом выходит на его замену.
68'
Янг Бойз делает замену. Эбишер Мишель уходит с поля, а Ассале Рожер выходит на его замену.
62'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Эбишер Мишель бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
49'
Тун делает замену. Суттер Никола уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Сулеймани Миралем из команды Янг Бойз забивает с точки!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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