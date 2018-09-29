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Стадион: Арена Тун Зрители: 9021
0:1
10' ГолНсаме Жан-Пьер
1:1
18' ГолШпильман Марвин
1:2
30' ПенальтиСулеймани Миралем
35' Желтая карточкаЛаупер Сандро
40' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
54' Желтая карточкаГларнер Штефан
1:3
61' ГолЭбишер Мишель
81' Желтая карточкаСаного Секу
1:4
83' ГолАссале Рожер
|
10'
0:1
18'
1:1
30'
1:2
35'
40'
54'
61'
1:3
81'
83'
1:4
Состав команд
14
Гельми
Рой
20
Каблан
Крис
19
Шик
Торстен
35
Саного
Секу
Тун 4-3-3
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Нападающий
- 21 Феррейру Нельсон Нападающий
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 25 Биглер Кевин Защитник
- 37 Саланович Деннис Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 6 Kenan Fatkic
- 4 Miguel Rodrigues I
- 36 Dominik Schwizer
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Янг Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 19 Шик Торстен Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 4 Али Мохамед Защитник
- 21 Гарсия Улиссес Защитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 39 Сейду Лео Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
- 29.06.2018 Тун 3:0 Раппершвиль-Йона ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 16.06.2018 Тун 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
- 11.07.2018 Янг Бойз 3:0 Фейеноорд КУ
- 30.06.2018 Янг Бойз 1:2 Лудогорец ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
Последние игры между собой
Тун: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига
- 25.05.2016 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 20.02.2016 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 27.09.2015 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2015 Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига
- 19.04.2015 Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
- 01.03.2015 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.11.2014 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.08.2014 Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига
- 15.05.2014 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 02.02.2014 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 08.12.2013 Тун 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 28.07.2013 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
Тун
Янг Бойз
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|9
|0
|0
|32 - 6
|27
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|3.
|Тун
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|5.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|14 - 17
|12
|6.
|Люцерн
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|7.
|Лугано
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|9.
|Грасcхоппер
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|10.
|Сьон
|8
|2
|0
|6
|13 - 18
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
81'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
80'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Фасснахт Кристиан выходит на его замену.
76'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Dominik Schwizer выходит на его замену.
68'
Янг Бойз делает замену. Нсаме Жан-Пьер уходит с поля, а Оаро Гийом выходит на его замену.
68'
Янг Бойз делает замену. Эбишер Мишель уходит с поля, а Ассале Рожер выходит на его замену.
62'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Эбишер Мишель бьет в цель!
54'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
49'
Тун делает замену. Суттер Никола уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
35'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Сулеймани Миралем из команды Янг Бойз забивает с точки!
18'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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