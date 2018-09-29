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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ZELPO Arena
2:0
Конец матча
1:0
29' ГолDavid Lesko
2:0
36' ГолDavid Lesko
48' Желтая карточкаReuben Yem
81' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
90' Желтая карточкаШулек Мартин
|
29'
1:0
36'
2:0
48'
90'
Состав команд
16
Эдж
Джесси
17
David
Lesko
32
Баран
Мартин
15
Osman
Bukari
Подбрезова 4-5-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 16 Эдж Джесси Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 19 Alexander Mojzis Защитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 26 Michal Obrocnik Полузащитник
- 32 Баран Мартин Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 6 Брежнаник Михал Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Копичар Адриан Защитник
- 13 Daniel Magda Защитник
- 5 Illya Tereshchenko Полузащитник
- 9 Matus Mikus Полузащитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- 1 Marko Drobnjak
- 11 Filip Lepies
- Главный тренер: Marek Fabula
Тренчин 4-3-3
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 5 Reuben Yem Защитник
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 4 Зубайру Абдул Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 7 Чатакович Хамза Полузащитник
- 15 Osman Bukari Нападающий
- 77 Манце Антонио Нападающий
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Грдличка Либор Вратарь
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 17 Рогульич Анте Полузащитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 45 Kule Mbombo
- 22 Adrian Slavik
- 46 Milan Corryn
- Главный тренер: Мониц Рикардо
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
Тренчин (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 25.09.2018 Нитра 2:1 Тренчин С
- 22.09.2018 Тренчин 1:0 Злате Моравце С
- 15.09.2018 Сеница 0:2 Тренчин С
- 02.09.2018 Тренчин 1:0 Спартак Трнава С
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 26.08.2018 Слован Братислава 3:3 Тренчин С
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 16.08.2018 Фейеноорд 1:1 Тренчин ЛЕ
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 09.08.2018 Тренчин 4:0 Фейеноорд ЛЕ
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 19.07.2018 Тренчин 1:1 Будучность ЛЕ
- 12.07.2018 Будучность 0:2 Тренчин ЛЕ
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 19.05.2018 Спартак Трнава 0:2 Тренчин С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Тренчин: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин Суперлига
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова Суперлига
- 09.04.2017 Тренчин 2:0 Подбрезова Суперлига
- 04.11.2016 Подбрезова 2:1 Тренчин Суперлига
- 06.08.2016 Тренчин 0:1 Подбрезова Суперлига
- 19.03.2016 Тренчин 2:0 Подбрезова Суперлига
- 17.10.2015 Тренчин 2:1 Подбрезова Суперлига
- 25.07.2015 Подбрезова 0:2 Тренчин Суперлига
- 12.04.2015 Тренчин 4:1 Подбрезова Суперлига
- 25.10.2008 Подбрезова 1:0 Тренчин 2-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|8
|2
|0
|23 - 10
|26
|2.
|ДАК
|10
|6
|3
|1
|26 - 15
|21
|3.
|Жилина
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Тренчин
|10
|5
|2
|3
|20 - 17
|17
|5.
|Ружомберок
|10
|4
|5
|1
|19 - 9
|17
|6.
|Подбрезова
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|7.
|Середь
|10
|4
|1
|5
|12 - 19
|13
|8.
|Нитра
|10
|3
|3
|4
|16 - 15
|12
|9.
|Спартак Трнава
|10
|2
|2
|6
|8 - 10
|8
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|11.
|Сеница
|10
|1
|3
|6
|6 - 22
|6
|12.
|Земплин
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шулек Мартин получил желтую карточку от судьи
89'
Подбрезова делает замену. Endy Opoku Bernadina уходит с поля, а Daniel Magda выходит на его замену.
81'
Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
80'
Тренчин делает замену. Reuben Yem уходит с поля, а Рогульич Анте выходит на его замену.
73'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Milan Corryn выходит на его замену.
48'
Reuben Yem получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Подбрезова делает замену. Брежнаник Михал уходит с поля, а Jakub Wiezik выходит на его замену.
36'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
35'
Тренчин делает замену. Osman Bukari уходит с поля, а Kule Mbombo выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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