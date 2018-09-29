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Стадион:
Подбрезова
2:0
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
29' Гол
David Lesko
2:0
36' Гол
David Lesko
48' Желтая карточка
Reuben Yem
81' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
90' Желтая карточка
Шулек Мартин
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Шулек Мартин получил желтую карточку от судьи
89'
Подбрезова делает замену. Endy Opoku Bernadina уходит с поля, а Daniel Magda выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
80'
Тренчин делает замену. Reuben Yem уходит с поля, а Рогульич Анте выходит на его замену.
73'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Milan Corryn выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Reuben Yem получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Подбрезова делает замену. Брежнаник Михал уходит с поля, а Jakub Wiezik выходит на его замену.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
35'
Тренчин делает замену. Osman Bukari уходит с поля, а Kule Mbombo выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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