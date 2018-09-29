- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: АФГ Арена Зрители: 11836
2:1
Конец матча
0:1
22' Гол в свои воротаСьерро Венсан
1:1
59' ГолБарнетта Транквилло
2:1
77' ГолБарнетта Транквилло
85' Желтая карточкаJean-Pierre Rhyner
|
22'
0:1
59'
1:1
77'
2:1
Состав команд
44
Кутеса
Дерек
Санкт-Галлен 4-3-3
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 93 Бакайоко Аксель Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 5 Leonel Mosevich Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 14 Сьерро Венсан Полузащитник
- 8 Jordi Quintilla Полузащитник
- 4 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 44 Кутеса Дерек Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 26 Чернегг Петер Защитник
- 3 Кшук Слиман Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- 29 Alessandro Kraeuchi
- Главный тренер: Peter Zeidler
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 19 Пинга Аймери Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 24 Bujar Lika Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 17 Камбер Робин Полузащитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 20 Нгой Жульен Нападающий
- 11 Бауи Набиль Нападающий
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 16.09.2018 Мури 0:7 Санкт-Галлен К
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 Ueberstorf 0:6 Санкт-Галлен К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 14.07.2018 Санкт-Галлен 1:1 Брайтон ТМК
- 06.07.2018 Санкт-Галлен 4:0 Брюль ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 29.06.2018 Bad Ragaz 1:10 Санкт-Галлен ТМК
- 23.06.2018 Баценхайд 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 19.05.2018 Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт С
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
- 23.06.2018 Грасcхоппер 1:2 Арау ТМК
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.04.2016 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.03.2016 Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 26.09.2015 Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.08.2015 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2015 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.11.2014 Грасcхоппер 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2014 Санкт-Галлен 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2014 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.02.2014 Санкт-Галлен 1:5 Грасcхоппер Суперлига
- 28.09.2013 Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|9
|0
|0
|32 - 6
|27
|2.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|3.
|Тун
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|5.
|Базель
|8
|3
|3
|2
|14 - 17
|12
|6.
|Люцерн
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|7.
|Лугано
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|8
|2
|1
|5
|11 - 21
|7
|9.
|Грасcхоппер
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|10.
|Сьон
|8
|2
|0
|6
|13 - 18
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Грасcхоппер делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Бауи Набиль выходит на его замену.
85'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
84'
Санкт-Галлен делает замену. Majeed Ashimeru уходит с поля, а Тафер Яннис выходит на его замену.
81'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Нгой Жульен выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Барнетта Транквилло бьет в цель!
72'
Санкт-Галлен делает замену. Бакайоко Аксель уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Барнетта Транквилло бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Санкт-Галлен делает замену. Leonel Mosevich уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Г О О О О Л - Сьерро Венсан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация