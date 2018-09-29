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Стадион: Зрители: 11836
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
22' Гол в свои ворота
Сьерро Венсан
1:1
59' Гол
Барнетта Транквилло
2:1
77' Гол
Барнетта Транквилло
85' Желтая карточка
Jean-Pierre Rhyner
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Грасcхоппер делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Бауи Набиль выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
84'
Санкт-Галлен делает замену. Majeed Ashimeru уходит с поля, а Тафер Яннис выходит на его замену.
81'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Нгой Жульен выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Барнетта Транквилло бьет в цель!
72'
Санкт-Галлен делает замену. Бакайоко Аксель уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Барнетта Транквилло бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Санкт-Галлен делает замену. Leonel Mosevich уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Сьерро Венсан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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