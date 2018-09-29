  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
Стадион:
Брюгге
3:0
Второй тайм: 68'
Серкль Брюгге
0'
1:0
6' Гол
Уэсли Мораес
2:0
38' Гол
Ванакен Ханс
43' Желтая карточка
Guevin Tormin
45' Желтая карточка
Yoann Etienne
51' Желтая карточка
Уэсли Мораес
3:0
53' Гол
Шрейверс Сьебе
59' Желтая карточка
Xavier Mercier
63' Желтая карточка
Таравель Жереми
67' Желтая карточка
Накамба Марвелус
68'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
Накамба Марвелус получил желтую карточку от судьи
64'
Брюгге делает замену. Влитинк Тибо уходит с поля, а Мата Клинтон выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Таравель Жереми получил желтую карточку от судьи
60'
Брюгге делает замену. Ритс Матс уходит с поля, а Накамба Марвелус выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Xavier Mercier получил желтую карточку от судьи
57'
Серкль Брюгге делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Уэсли Мораес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Yoann Etienne получил желтую карточку от судьи
43'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Гакпе Серж выходит на его замену.
Желтая карточка
43'
Guevin Tormin получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация