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Стадион: Ян Брейдель
3:0
Второй тайм: 68'
1:0
6' ГолУэсли Мораес
2:0
38' ГолВанакен Ханс
43' Желтая карточкаGuevin Tormin
45' Желтая карточкаYoann Etienne
51' Желтая карточкаУэсли Мораес
3:0
53' ГолШрейверс Сьебе
59' Желтая карточкаXavier Mercier
63' Желтая карточкаТаравель Жереми
67' Желтая карточкаНакамба Марвелус
|
6'
1:0
38'
2:0
43'
45'
51'
53'
3:0
59'
63'
67'
Состав команд
19
Влитинк
Тибо
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
21
Лусамба
Арно
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 1 Летица Карло Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 47 Груневелд Арнаут Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 77 Мата Клинтон Защитник
- 15 Митрович Матей Защитник
- 42 Бонавентуре Деннис Полузащитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 80 Ikoma Lois Openda Нападающий
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Серкль Брюгге 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 8 Палюн Ллойд Защитник
- 19 Benjamin Lambot Защитник
- 4 Таравель Жереми Защитник
- 17 Yoann Etienne Защитник
- 10 Xavier Mercier Полузащитник
- 5 Isaac Kone Полузащитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 29 Витиньо Виктор Нападающий
- 11 Guevin Tormin Нападающий
- 9 Бруно Джанни Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Miguel Van Damme Вратарь
- 30 Омар Абуд Защитник
- 6 Гакпе Серж Полузащитник
- 27 Бонджованни Адриен Полузащитник
- 12 Dylan de Belder Нападающий
- 26 Kevin Appin
- 28 Benjamin Delacourt
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 30.06.2018 Торхаут 0:6 Брюгге ТМК
- 22.06.2018 Хейст 0:11 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент ПДА
- 13.05.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
- 10.05.2018 Шарлеруа 1:3 Брюгге ПДА
- 06.05.2018 Брюгге 1:2 Андерлехт ПДА
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 26.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Беерсхот-Вильрейк К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа ТМК
- 27.06.2018 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен ТМК
- 18.04.2018 Серкль Брюгге 0:0 СВ Харелбеке ТМК
- 23.03.2018 Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк ТМК
- 10.03.2018 Серкль Брюгге 3:1 Беерсхот-Вильрейк ПДБ
- 04.03.2018 Беерсхот-Вильрейк 1:0 Серкль Брюгге ПДБ
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 13
- 11.02.2015 Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии
- 03.02.2015 Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии
- 25.01.2015 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 15.08.2014 Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 16.03.2014 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 31.10.2013 Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле
- 28.02.2013 Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 28.11.2012 Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии
- 23.09.2012 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 18.03.2012 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига
- 20.11.2011 Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 21.11.2010 Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 15.08.2010 Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига
- 26.12.2009 Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 30.08.2009 Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига
- 19.10.2008 Брюгге 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 13.04.2008 Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига
- 14.01.2008 Серкль Брюгге 1:0 Брюгге Кубок
- 09.11.2007 Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3:0
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Генк
|9
|7
|2
|0
|26 - 9
|23
|3.
|Андерлехт
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|4.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Гент
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Стандард
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Шарлеруа
|2:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|10.
|Эйпен
|9
|3
|1
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|0:3
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|3:0
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Локерен
|1:2
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|12 - 25
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:3
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
Второй тайм
67'
Накамба Марвелус получил желтую карточку от судьи
64'
Брюгге делает замену. Влитинк Тибо уходит с поля, а Мата Клинтон выходит на его замену.
63'
Таравель Жереми получил желтую карточку от судьи
60'
Брюгге делает замену. Ритс Матс уходит с поля, а Накамба Марвелус выходит на его замену.
59'
Xavier Mercier получил желтую карточку от судьи
57'
Серкль Брюгге делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
51'
Уэсли Мораес получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Yoann Etienne получил желтую карточку от судьи
43'
Серкль Брюгге делает замену. Бруно Джанни уходит с поля, а Гакпе Серж выходит на его замену.
43'
Guevin Tormin получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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