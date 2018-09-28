- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Гульденспоренстадион
0:1
3' ГолПурлигянджи Мортеза
1:1
6' ГолJovan Stojanovic I
20' Желтая карточкаАджагун Абдул
1:2
24' ГолМолина Хави
26' Желтая карточкаОканси Эрик
40' Желтая карточкаГарсия Луис IV
46' Желтая карточкаBrendan Hines-Ike
1:3
47' ПенальтиГарсия Луис IV
|
3'
0:1
6'
1:1
20'
24'
1:2
26'
40'
43'
47'
1:3
Состав команд
44
Молина
Хави
24
Silas
Gnaka
28
Оканси
Эрик
70
Mamadou
Fall
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 7 Номбе Мбойо Полузащитник
- 11 Jovan Stojanovic I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 72 Petar Golubovic Защитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 39 Эзекиль Имох Полузащитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Полузащитник
- 5 Азуни Ларри Полузащитник
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Глен де Боек
Эйпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 44 Молина Хави Защитник
- 26 Пурлигянджи Мортеза Защитник
- 25 Rocky Bushiri Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 15 Sulayman Marreh I Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 70 Mamadou Fall Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 11 Megan Laurent Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 23 Эссанд Самюэль Нападающий
- 9 Пойе Давид Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 25.09.2018 СВ Харелбеке 0:1 Кортрейк К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 АХ Лёвен 0:2 Кортрейк ПДА
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.04.2018 Кортрейк 2:1 Льерс ПДА
- 20.04.2018 Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк ПДА
Эйпен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 25.09.2018 Эйпен 3:0 Тюбизе К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 06.09.2018 Эйпен 3:0 Фортуна Кёльн ТМК
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Эйпен 1:4 Шарлеруа ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 21.07.2018 Эйпен 2:0 Тюбизе ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 10.07.2018 Эйпен 1:1 Кёльн-2 ТМК
- 07.07.2018 Эйпен 1:0 Алемания ТМК
- 27.06.2018 Спримон-Комблен 1:2 Эйпен ТМК
- 19.05.2018 Беерсхот-Вильрейк 3:1 Эйпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
- 09.05.2018 Ройал Антверпен 2:1 Эйпен ПДА
- 05.05.2018 Эйпен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.04.2018 Эйпен 0:2 Локерен ПДА
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен Первый дивизион А
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 18.02.2017 Эйпен 1:0 Кортрейк Лига Про
- 13.12.2016 Эйпен 4:0 Кортрейк Кубок
- 26.10.2016 Кортрейк 1:1 Эйпен Лига Про
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|7
|1
|0
|23 - 7
|22
|2.
|Генк
|8
|6
|2
|0
|22 - 9
|20
|3.
|Андерлехт
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|4.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Гент
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Стандард
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Эйпен
|9
|3
|1
|5
|12 - 20
|10
|10.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Шарлеруа
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Локерен
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 21
|5
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|8
|1
|1
|6
|3 - 10
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Эйпен делает замену. Yuta Toyokawa уходит с поля, а Пойе Давид выходит на его замену.
77'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Elohim Rolland выходит на его замену.
75'
Эйпен делает замену. Mamadou Fall уходит с поля, а Megan Laurent выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Оканси Эрик уходит с поля, а Блонделле Сибе выходит на его замену.
57'
Кортрейк делает замену. Де Сар Жюльен уходит с поля, а Эзекиль Имох выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV из команды Эйпен забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
46'
Brendan Hines-Ike получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Кортрейк делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
40'
Гарсия Луис IV получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
26'
Оканси Эрик получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Молина Хави бьет в цель!
20'
Аджагун Абдул получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Пурлигянджи Мортеза бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация