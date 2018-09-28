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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Кортрейк
1:3
Конец матча
Эйпен
0'
0:1
3' Гол
Пурлигянджи Мортеза
1:1
6' Гол
Jovan Stojanovic I
20' Желтая карточка
Аджагун Абдул
1:2
24' Гол
Молина Хави
26' Желтая карточка
Оканси Эрик
40' Желтая карточка
Гарсия Луис IV
46' Желтая карточка
Brendan Hines-Ike
1:3
47' Пенальти
Гарсия Луис IV
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Эйпен делает замену. Yuta Toyokawa уходит с поля, а Пойе Давид выходит на его замену.
77'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Elohim Rolland выходит на его замену.
75'
Эйпен делает замену. Mamadou Fall уходит с поля, а Megan Laurent выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Оканси Эрик уходит с поля, а Блонделле Сибе выходит на его замену.
57'
Кортрейк делает замену. Де Сар Жюльен уходит с поля, а Эзекиль Имох выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV из команды Эйпен забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Brendan Hines-Ike получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Кортрейк делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
Желтая карточка
40'
Гарсия Луис IV получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Оканси Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Молина Хави бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Аджагун Абдул получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Пурлигянджи Мортеза бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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