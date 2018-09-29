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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
0:1
Конец матча
Генгам
0'
6' Желтая карточка
Баокен Стефан
27' Желтая карточка
Томас Ромен
38' Желтая карточка
Бенезе Николя
41' Желтая карточка
Бамба Абдулайе
0:1
45' Гол
Бенезе Николя
51' Желтая карточка
Ребошу Педру
60' Желтая карточка
Жюлан Натаэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Удар от ворот произведет Генгам
95'
Н'Дойе Шейк из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
95'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
94'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Анже
93'
Коко Маркус из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
93'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
93'
Генгам начинает контратаку
93'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
93'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
92'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
92'
Должен был быть гол! Коко Маркус имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
91'
Бенезе Николя из команды Генгам увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
91'
Коко Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
91'
Генгам начинает контратаку
Офсайд
90'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Анже
90'
ШАНС! Коко Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
До Лука из команды Генгам делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
89'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
89'
Фофана Гессума из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
Фол, нарушение
88'
До Лука наказан за толчок соперника
87'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Анже
86'
ШАНС! Блас Людовик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
86'
Генгам начинает контратаку
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Удар от ворот произведет Генгам
85'
Канга Вилфрид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Томас Ромен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
84'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Матч возобновлен
83'
Дидо Этьен получил травму и заменен. Фофана Гессума выходит на поле.
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Дидо Этьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Тэт Флавьен из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Баокен Стефан из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
81'
Удар от ворот произведет Генгам
81'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
81'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Генгам
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал До Лука
78'
Удар от ворот произведет Генгам
78'
Тэт Флавьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Канга Вилфрид из команды Анже делает передачу одноклубнику.
78'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
77'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
76'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Канга Вилфрид из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
75'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже в офсайде
75'
Жюлан Натаэль нанес удар головой, но Бютель Людовик спокойно отбил мяч.
74'
Блас Людовик из команды Генгам делает пас партнеру.
74'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
73'
Жюлан Натаэль из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
Фол, нарушение
72'
Капелле Пьеррик задерживает мяч рукой
72'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
71'
Бенезе Николя мяч отрикошетил от ворот
71'
Блас Людовик из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличные скиллы показывает Жюлан Натаэль, обводя своих соперников
70'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Матч возобновлен
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
68'
Генгам имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
67'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
67'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
67'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
65'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Удар от ворот произведет Генгам
64'
Канга Вилфрид из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает пас партнеру.
64'
Анже контролирует мяч.
63'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
62'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
62'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
61'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
61'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
60'
Жюлан Натаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Жюлан Натаэль грубо играет против соперника. Пострадал Манко Венсан
60'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
59'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
59'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
59'
Должен был быть гол! До Лука имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
58'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
58'
Генгам начинает контратаку
58'
Удар от ворот произведет Анже
58'
ШАНС! Жюлан Натаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Генгам имеет хороший шанс забить.
57'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Тактическая замена. Бамба Абдулайе уходит с поля и его заменяет Капелле Пьеррик
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
Травма, повреждение
56'
Икоко Джордан возвращается на поле.
56'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
56'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Удар от ворот произведет Анже
55'
Сорбон Жереми из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
55'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Икоко Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Икоко Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Бамба Абдулайе грубо играет против соперника. Пострадал Икоко Джордан
53'
Пажо Венсан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
52'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
52'
Н'Дойе Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
51'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Ребошу Педру из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
51'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
Генгам контролирует мяч.
50'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Жюлан Натаэль из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Генгам
49'
Манко Венсан из команды Анже пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
48'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Блас Людовик сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Бенезе Николя изменил счет на табло!
47'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
47'
Генгам начинает контратаку
46'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Генгам
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
45'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
До Лука из команды Генгам играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
43'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Анже
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Эбоа Феликс из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
42'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
41'
Бамба Абдулайе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Икоко Джордан
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Икоко Джордан и Жюлан Натаэль из команды Генгам.
41'
Генгам начинает контратаку
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
39'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
38'
Бенезе Николя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Бенезе Николя атаковал сзади соперника. Это Томас Ромен заработал своей команде штрафной
38'
Генгам контролирует мяч.
38'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Манко Венсан делает длинную передачу вперед
37'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
36'
Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
35'
Томас Ромен наказан за толчок Бенезе Николя
35'
Пажо Венсан из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рен-Аделед Жефф мяча так и не получил
34'
Анже контролирует мяч.
33'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
33'
Анже имеет хороший шанс забить.
33'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
33'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
32'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
До Лука наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Матч возобновлен
28'
Ру Нолан получил травму и заменен. Жюлан Натаэль выходит на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
27'
Томас Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
27'
Генгам начинает контратаку
26'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Генгам
25'
Н'Дойе Шейк из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Анже контролирует мяч.
24'
Ру Нолан из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бенезе Николя мяча так и не получил
24'
Удар от ворот произведет Генгам
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
22'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Генгам
21'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Пажо Венсан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Баокен Стефан из команды Анже делает пас партнеру.
21'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
21'
Выглядело как неплохой момент. Баокен Стефан из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Блас Людовик наказан за толчок соперника
19'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
18'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Генгам
17'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
16'
Ребошу Педру из команды Генгам в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Генгам
16'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
12'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Ребошу Педру
11'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
10'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
10'
Анже имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
10'
Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
9'
Ребошу Педру задерживает мяч рукой
8'
Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
8'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
8'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
6'
Баокен Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Судья свистит. Баокен Стефан атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
5'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
4'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
До Лука наказан за толчок Сантамария Батист
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
2'
Генгам контролирует мяч.
2'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 0:1 Генгам
Анже
74.4% (131)
Ничья:
19.3% (34)
Генгам
6.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
42.6% (75)
Анже:
16.5% (29)
Ничья:
14.8% (26)
Анже:
13.1% (23)
Генгам:
2.3% (4)
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