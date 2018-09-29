Стадион: Раймон Копа
6' Желтая карточкаБаокен Стефан
27' Желтая карточкаТомас Ромен
38' Желтая карточкаБенезе Николя
41' Желтая карточкаБамба Абдулайе
0:1
45' ГолБенезе Николя
51' Желтая карточкаРебошу Педру
60' Желтая карточкаЖюлан Натаэль
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
95'
Н'Дойе Шейк из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
95'
95'
95'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
94'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
94'
94'
93'
Коко Маркус из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
93'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
93'
93'
93'
93'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
92'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
92'
Должен был быть гол! Коко Маркус имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
91'
Бенезе Николя из команды Генгам увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
91'
Коко Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
91'
90'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
90'
ШАНС! Коко Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
89'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
89'
Фофана Гессума из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
88'
До Лука наказан за толчок соперника
87'
87'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
86'
86'
ШАНС! Блас Людовик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Бенезе Николя из команды Генгам делает пас партнеру.
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
85'
Канга Вилфрид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Томас Ромен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Матч возобновлен
83'
Дидо Этьен получил травму и заменен. Фофана Гессума выходит на поле.
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Дидо Этьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Тэт Флавьен из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Баокен Стефан из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
81'
81'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал До Лука
78'
78'
Тэт Флавьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Канга Вилфрид из команды Анже делает передачу одноклубнику.
78'
77'
77'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Канга Вилфрид из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже в офсайде
75'
Жюлан Натаэль нанес удар головой, но Бютель Людовик спокойно отбил мяч.
74'
Блас Людовик из команды Генгам делает пас партнеру.
74'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
73'
Жюлан Натаэль из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
72'
Капелле Пьеррик задерживает мяч рукой
72'
71'
71'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
71'
Бенезе Николя мяч отрикошетил от ворот
71'
Блас Людовик из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличные скиллы показывает Жюлан Натаэль, обводя своих соперников
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
70'
Матч возобновлен
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
68'
Генгам имеет хороший шанс забить.
68'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
67'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
67'
67'
67'
66'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
65'
65'
65'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
64'
Канга Вилфрид из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает пас партнеру.
64'
63'
62'
62'
62'
62'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
62'
62'
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Жюлан Натаэль получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Жюлан Натаэль грубо играет против соперника. Пострадал Манко Венсан
60'
59'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
59'
59'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
59'
Должен был быть гол! До Лука имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
58'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
58'
58'
58'
ШАНС! Жюлан Натаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Генгам имеет хороший шанс забить.
57'
57'
56'
Тактическая замена. Бамба Абдулайе уходит с поля и его заменяет Капелле Пьеррик
56'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
56'
Икоко Джордан возвращается на поле.
56'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
56'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
55'
Сорбон Жереми из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
55'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Икоко Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Икоко Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Безумный фол. Бамба Абдулайе грубо играет против соперника. Пострадал Икоко Джордан
53'
Пажо Венсан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
52'
Матч возобновлен
52'
Н'Дойе Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
51'
Ребошу Педру из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Н'Дойе Шейк пострадал.
51'
51'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
Жюлан Натаэль из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
49'
49'
Манко Венсан из команды Анже пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
48'
48'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Блас Людовик сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Бенезе Николя изменил счет на табло!
47'
Блас Людовик из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
45'
45'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
44'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
До Лука из команды Генгам играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
43'
43'
43'
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Эбоа Феликс из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
42'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Бамба Абдулайе получил желтую карточку от судьи
41'
Бамба Абдулайе наказан за толчок Икоко Джордан
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Икоко Джордан и Жюлан Натаэль из команды Генгам.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
39'
38'
Бенезе Николя получил желтую карточку от судьи
38'
Судья свистит. Бенезе Николя атаковал сзади соперника. Это Томас Ромен заработал своей команде штрафной
38'
38'
37'
Манко Венсан делает длинную передачу вперед
37'
36'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
36'
Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Томас Ромен наказан за толчок Бенезе Николя
35'
Пажо Венсан из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рен-Аделед Жефф мяча так и не получил
34'
33'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
33'
Анже имеет хороший шанс забить.
33'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
33'
32'
32'
32'
31'
31'
31'
31'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
До Лука наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
29'
28'
Матч возобновлен
28'
Ру Нолан получил травму и заменен. Жюлан Натаэль выходит на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Томас Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
27'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
27'
26'
26'
25'
Н'Дойе Шейк из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
24'
Ру Нолан из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бенезе Николя мяча так и не получил
24'
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
22'
Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
22'
22'
21'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Пажо Венсан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Баокен Стефан из команды Анже делает пас партнеру.
21'
21'
Выглядело как неплохой момент. Баокен Стефан из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
19'
Блас Людовик наказан за толчок соперника
19'
18'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
17'
16'
Ребошу Педру из команды Генгам в офсайде
16'
16'
15'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
14'
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
12'
12'
11'
Рен-Аделед Жефф наказан за толчок Ребошу Педру
11'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
10'
10'
Анже имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Ребошу Педру задерживает мяч рукой
8'
Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Йонссон Карл-Йохан держит все под контролем
8'
8'
Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
Матч возобновлен
7'
Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Баокен Стефан получил желтую карточку от судьи
6'
Судья свистит. Баокен Стефан атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Опасность предотвращена - Кербра Кристоф из команды Генгам вступил в отбор удачно
5'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
4'
4'
До Лука наказан за толчок Сантамария Батист
3'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
2'
2'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 0:1 Генгам
Анже
74.4% (131)
Ничья:
19.3% (34)
Генгам
6.3% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
42.6% (75)
2:1 Анже:
16.5% (29)
1:1 Ничья:
14.8% (26)
2:0 Анже:
13.1% (23)
1:2 Генгам:
2.3% (4)
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