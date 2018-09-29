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  5. Лига 1
Стадион:
Лион
1:1
Конец матча
Нант
0'
16' Желтая карточка
Лима Лукас
1:0
22' Гол
Ауа Уссем
29' Желтая карточка
Морель Жереми
34' Желтая карточка
Шейх Пап
1:1
62' Гол
Бошилья Габриэл
80' Желтая карточка
Миазга Мэтт
1:1
81' Не забитый пенальти
Фекир Набиль
87' Желтая карточка
Фекир Набиль
90' Желтая карточка
Фабио да Сильва
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Депай Мемфис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Эвангелиста Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
97'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
96'
Рафаэль да Сильва задерживает мяч рукой
96'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
95'
Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Кватенг Энок
94'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Нант контролирует мяч.
93'
Лимбомбе Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Фабио да Сильва получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Фабио да Сильва из команды Нант опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
92'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
91'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
91'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Эвангелиста Лукас пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
90'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Уорис Маджид нанес удар в каркас ворот!
90'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
Угловой
90'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Уорис Маджид из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Нант имеет хороший шанс забить.
89'
Удар от ворот произведет Нант
89'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Лион
88'
ШАНС! Эвангелиста Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
88'
Фекир Набиль из команды Лион играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
Желтая карточка
87'
Судья подбегает и показывает Фекир Набиль из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.
87'
Лион контролирует мяч.
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Лион контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Нант имеет хороший шанс забить.
84'
Удар от ворот произведет Нант
84'
Шанс! Траоре Бертран из команды Лион пробил головой, но мимо
84'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу одноклубнику.
83'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
83'
Лион имеет хороший шанс забить.
83'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
Фол, нарушение
82'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион опасно и грубо сыграл. Бошилья Габриэл пострадал.
82'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
Описание гола
81'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Фекир Набиль из команды Лион пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Желтая карточка
80'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛЬТИ! - Миазга Мэтт дергает за футболку соперника (это был Ауа Уссем) и рефери назначает пенальти!
79'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
79'
Ауа Уссем из команды Лион опасно и грубо сыграл. Татарушану Чиприан пострадал.
78'
После штрафного удара,который нанес Фекир Набиль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
77'
Эвангелиста Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Рафаэль да Сильва оказался на газоне.
77'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
76'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
76'
Бошилья Габриэл из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уорис Маджид мяча так и не получил
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Марсело Антонио
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Тактическая замена. Марсал Фернандо уходит с поля и его заменяет Рафаэль да Сильва
74'
Удар от ворот произведет Нант
74'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
74'
Уорис Маджид нанес удар, мяч был парирован, но Лопеш Антони не удержал его в руках.
74'
ШАНС! Уорис Маджид вышел один-на-один с голкипером...
73'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
73'
Удар от ворот произведет Лион
73'
ШАНС! Ронжье Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Удар от ворот произведет Лион
72'
Шанс! Мбодж Кара из команды Нант пробил головой, но мимо
Угловой
72'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
71'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
71'
Нант контролирует мяч.
71'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Тактическая замена. Шейх Пап уходит с поля и его заменяет Н'Домбеле Тангай
70'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
69'
Удар от ворот произведет Нант
69'
Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
69'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
69'
Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Лион начинает контратаку
69'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
68'
Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
68'
Нант имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Нант
68'
Дембеле Мусса I нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
67'
Фекир Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
67'
Лион контролирует мяч.
66'
Удар от ворот произведет Лион
66'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
66'
Нант имеет хороший шанс забить.
66'
Нант контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Удар от ворот произведет Нант
65'
Шанс! Ауа Уссем из команды Лион пробил головой, но мимо
65'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Эвангелиста Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Траоре Бертран оказался на газоне.
64'
Лион имеет хороший шанс забить.
63'
Лион контролирует мяч.
63'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Лион контролирует мяч.
62'
Фабио да Сильва сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Бошилья Габриэл из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
61'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
61'
Дембеле Мусса I из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Нант имеет хороший шанс забить.
59'
Нант контролирует мяч.
58'
Нант контролирует мяч.
58'
Лион контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Лион
57'
Фабио да Сильва из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Нант имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
56'
Лион контролирует мяч.
55'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
55'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
55'
Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
54'
Дембеле Мусса I задерживает мяч рукой
54'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
53'
Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
53'
Нант имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
52'
Шейх Пап из команды Лион опасно и грубо сыграл. Мбодж Кара пострадал.
Угловой
52'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
52'
Мбодж Кара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Фабио да Сильва из команды Нант опасно и грубо сыграл. Депай Мемфис пострадал.
Фол, нарушение
50'
Фабио да Сильва из команды Нант играет слишком грубо. Марсал Фернандо оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Нант имеет хороший шанс забить.
49'
Хорошую попытку сделал Фекир Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Дембеле Мусса I нанес удар издали, а Татарушану Чиприан отбил его обратно в игру!
Офсайд
48'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
48'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
48'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Фекир Набиль нанес удар в каркас ворот!
47'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
ШАНС! Дембеле Мусса I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Плохо сыграл Мбодж Кара - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
46'
Лион контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Лион
48'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Бошилья Габриэл из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
47'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
46'
Лима Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Нант имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
45'
Нант контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
44'
Нант имеет хороший шанс забить.
43'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
После штрафного удара,который нанес Лима Лукас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
41'
Нант имеет хороший шанс забить.
41'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Нант контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Удар от ворот произведет Лион
39'
Нант имеет хороший шанс забить.
39'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
38'
Должен был быть гол! Дембеле Мусса I имел отличный шанс, но Татарушану Чиприан не дал голу состоятся!
38'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
38'
Лион контролирует мяч.
37'
Нант контролирует мяч.
37'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
37'
Нант имеет хороший шанс забить.
37'
Нант контролирует мяч.
36'
Лион контролирует мяч.
36'
Лион контролирует мяч.
36'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
35'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
34'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
34'
Шейх Пап получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Шейх Пап из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
33'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
33'
Татарушану Чиприан отбил мяч на угловой после удара Марсал Фернандо из штрафной площади.
32'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Ронжье Валентин атаковал сзади соперника. Это Депай Мемфис заработал своей команде штрафной
31'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
31'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
Нант контролирует мяч.
30'
Лион контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
29'
Морель Жереми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Морель Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Бошилья Габриэл
Офсайд
29'
Уорис Маджид из команды Нант в офсайде
28'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Дюбуа Лео наказан за толчок Эвангелиста Лукас
28'
Траоре Бертран из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
27'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
27'
Траоре Бертран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
26'
Фабио да Сильва нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
25'
Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Эвангелиста Лукас оказался на газоне.
25'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
22'
Дембеле Мусса I сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!
22'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас партнеру.
22'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
22'
Лион имеет хороший шанс забить.
21'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Шейх Пап
21'
Шейх Пап из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
20'
Лион контролирует мяч.
20'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
19'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Нант контролирует мяч.
18'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
18'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
18'
Лион имеет хороший шанс забить.
17'
Лион контролирует мяч.
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
16'
Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Лима Лукас из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Дюбуа Лео заработал фол
15'
Нант контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
15'
Бошилья Габриэл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
14'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
14'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Лион имеет хороший шанс забить.
13'
Нант контролирует мяч.
13'
Нант контролирует мяч.
12'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
12'
Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
11'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Лион
10'
ШАНС! Миазга Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
10'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Опасность предотвращена - Марсело Антонио из команды Лион вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
9'
Нант контролирует мяч.
9'
Лион контролирует мяч.
9'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
8'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
8'
Лион имеет хороший шанс забить.
8'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
7'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
7'
Мбодж Кара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Фекир Набиль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
7'
Лион имеет хороший шанс забить.
6'
Лион контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Лион
6'
Туре Абдулайе из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Ауа Уссем из команды Лион делает неудачный навес.
5'
Лион контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Дюбуа Лео нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
5'
Фекир Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
4'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
4'
Нант контролирует мяч.
4'
Лион контролирует мяч.
3'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
3'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Нант имеет хороший шанс забить.
2'
Нант контролирует мяч.
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Нант контролирует мяч.
1'
Лион контролирует мяч.
1'
Лион контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 1:1 Нант
Лион
97.1% (169)
Ничья:
2.3% (4)
Нант
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
42.5% (74)
Лион:
19% (33)
Лион:
13.2% (23)
Лион:
12.1% (21)
Лион:
4.6% (8)
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