Стадион: Гроупама Арена
16' Желтая карточкаЛима Лукас
1:0
22' ГолАуа Уссем
29' Желтая карточкаМорель Жереми
34' Желтая карточкаШейх Пап
1:1
62' ГолБошилья Габриэл
80' Желтая карточкаМиазга Мэтт
1:1
81' Не забитый пенальтиФекир Набиль
87' Желтая карточкаФекир Набиль
90' Желтая карточкаФабио да Сильва
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Депай Мемфис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
97'
Судья сигнализирует, что Эвангелиста Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
97'
97'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
96'
Рафаэль да Сильва задерживает мяч рукой
96'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
95'
Тактическая замена. Фабио да Сильва уходит с поля и его заменяет Кватенг Энок
94'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
93'
93'
Лимбомбе Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
92'
92'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
92'
Фабио да Сильва получил желтую карточку от судьи
92'
Фабио да Сильва из команды Нант опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
92'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Эвангелиста Лукас пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
90'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Уорис Маджид нанес удар в каркас ворот!
90'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
90'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Уорис Маджид из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
89'
89'
88'
88'
ШАНС! Эвангелиста Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Фекир Набиль из команды Лион играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
87'
Судья подбегает и показывает Фекир Набиль из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.
87'
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
84'
84'
Шанс! Траоре Бертран из команды Лион пробил головой, но мимо
84'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу одноклубнику.
83'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Бошилья Габриэл уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
82'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион опасно и грубо сыграл. Бошилья Габриэл пострадал.
82'
82'
81'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Фекир Набиль из команды Лион пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
80'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
ПЕНАЛЬТИ! - Миазга Мэтт дергает за футболку соперника (это был Ауа Уссем) и рефери назначает пенальти!
79'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
79'
Ауа Уссем из команды Лион опасно и грубо сыграл. Татарушану Чиприан пострадал.
78'
После штрафного удара,который нанес Фекир Набиль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
77'
Эвангелиста Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Рафаэль да Сильва оказался на газоне.
77'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
76'
Бошилья Габриэл из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уорис Маджид мяча так и не получил
75'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Марсело Антонио
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Тактическая замена. Марсал Фернандо уходит с поля и его заменяет Рафаэль да Сильва
74'
74'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
74'
Уорис Маджид нанес удар, мяч был парирован, но Лопеш Антони не удержал его в руках.
74'
ШАНС! Уорис Маджид вышел один-на-один с голкипером...
73'
73'
73'
ШАНС! Ронжье Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
72'
Шанс! Мбодж Кара из команды Нант пробил головой, но мимо
72'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
71'
Морель Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Тактическая замена. Шейх Пап уходит с поля и его заменяет Н'Домбеле Тангай
70'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
69'
69'
Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
69'
69'
Фабио да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Лион начинает контратаку
69'
69'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
68'
Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
68'
68'
Дембеле Мусса I нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
67'
Фекир Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
67'
66'
66'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
65'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Эвангелиста Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Траоре Бертран оказался на газоне.
64'
63'
63'
63'
62'
Фабио да Сильва сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Бошилья Габриэл из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
61'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Дембеле Мусса I из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
59'
58'
58'
57'
57'
Фабио да Сильва из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
57'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
56'
55'
55'
55'
Траоре Бертран не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Дембеле Мусса I задерживает мяч рукой
54'
53'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
53'
Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
52'
Шейх Пап из команды Лион опасно и грубо сыграл. Мбодж Кара пострадал.
52'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
52'
Мбодж Кара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Фабио да Сильва из команды Нант опасно и грубо сыграл. Депай Мемфис пострадал.
50'
Фабио да Сильва из команды Нант играет слишком грубо. Марсал Фернандо оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
49'
49'
Хорошую попытку сделал Фекир Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Дембеле Мусса I нанес удар издали, а Татарушану Чиприан отбил его обратно в игру!
48'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
48'
47'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Фекир Набиль нанес удар в каркас ворот!
47'
Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
ШАНС! Дембеле Мусса I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Плохо сыграл Мбодж Кара - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
47'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
47'
Бошилья Габриэл из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
47'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
46'
Лима Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
44'
Судья сигнализирует, что Фабио да Сильва из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
44'
43'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
После штрафного удара,который нанес Лима Лукас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
41'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
41'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
39'
39'
38'
38'
Должен был быть гол! Дембеле Мусса I имел отличный шанс, но Татарушану Чиприан не дал голу состоятся!
38'
38'
37'
37'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
36'
36'
36'
Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
35'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Шейх Пап получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Шейх Пап из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
33'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Татарушану Чиприан отбил мяч на угловой после удара Марсал Фернандо из штрафной площади.
32'
31'
Судья свистит. Ронжье Валентин атаковал сзади соперника. Это Депай Мемфис заработал своей команде штрафной
31'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Морель Жереми получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Морель Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Бошилья Габриэл
29'
Уорис Маджид из команды Нант в офсайде
28'
28'
Дюбуа Лео наказан за толчок Эвангелиста Лукас
28'
Траоре Бертран из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
27'
Траоре Бертран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Фабио да Сильва нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Эвангелиста Лукас оказался на газоне.
25'
25'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Эвангелиста Лукас
24'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
22'
Дембеле Мусса I сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!
22'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас партнеру.
22'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Шейх Пап
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
19'
18'
18'
18'
18'
18'
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
16'
Лима Лукас из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Дюбуа Лео заработал фол
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Бошилья Габриэл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
14'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
14'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
13'
13'
12'
11'
11'
11'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
10'
ШАНС! Миазга Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Опасность предотвращена - Марсело Антонио из команды Лион вступил в отбор удачно
10'
9'
9'
9'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
8'
Марсал Фернандо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
7'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
7'
Мбодж Кара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Фекир Набиль нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
7'
6'
6'
6'
Туре Абдулайе из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Дюбуа Лео нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
5'
Фекир Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
4'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
4'
4'
3'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эвангелиста Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
3'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 1:1 Нант
Лион
97.1% (169)
Ничья:
2.3% (4)
Нант
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
42.5% (74)
2:1 Лион:
19% (33)
1:0 Лион:
13.2% (23)
3:1 Лион:
12.1% (21)
3:0 Лион:
4.6% (8)
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