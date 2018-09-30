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2018-2019
Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Второй тайм: 72'
3' Желтая карточкаВынэ Йонуц
21' Желтая карточкаЭрико Да Силва
32' Желтая карточкаBradley de Nooijer
33' Желтая карточкаМрзляк Филип
34' Вторая желтая карточкаЭрико Да Силва
38' Желтая карточкаМладен Себастьян
45' Желтая карточкаVirgil Ghita
53' Желтая карточкаБелу Клаудиу
|
3'
21'
33'
34'
38'
45'
53'
Состав команд
15
Цэру
Богдан
16
Аким
Влад
99
Tudor
Baluta
11
Вынэ
Йонуц
10
Хаджи
Янис
13
Denis
Dragus
23
Илиев
Пламен
19
Бутян
Михай
27
Radu
Crisan
24
Мрзляк
Филип
13
Рошу
Нелуц
88
Бег
Жюльен
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 2 Virgil Ghita Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 16 Аким Влад Полузащитник
- 99 Tudor Baluta Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Нападающий
- 13 Denis Dragus Нападающий
- 7 Alexandru Matan Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 4 Srdjan Luchin Защитник
- 93 Andrei Artean Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 96 Хури Льес Нападающий
- 9 Mihai Vodut
- 27 Radu Bobac
- Главный тренер: Георге Хаджи
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 19 Бутян Михай Защитник
- 27 Radu Crisan Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 3 Радунович Ристо Защитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 8 Ciprian Biceanu Полузащитник
- 11 Георге Валентин Полузащитник
- 13 Рошу Нелуц Полузащитник
- 10 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 88 Бег Жюльен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 70 Белу Клаудиу Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 91 Баамбула Дилан Полузащитник
- 9 Зуа Жак Нападающий
- 29 Andrei Trusescu
- 15 Robert Boboc
- Главный тренер: Gheorghe Multescu
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 18.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 19.07.2018 Вииторул Констанца 0:0 Расинг Юнион ЛЕ
- 12.07.2018 Расинг Юнион 0:2 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
Астра (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 24.09.2018 Астра 3:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 27.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра К
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Астра: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Лига 1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Лига 1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Лига 1
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца Лига 1
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Лига 1. Группа А
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра Кубок
- 19.02.2017 Астра 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 02.10.2016 Вииторул Констанца 1:0 Астра Первая лига
- 09.04.2016 Вииторул Констанца 1:3 Астра Лига 1. Группа А
- 05.03.2016 Астра 2:0 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 06.11.2015 Вииторул Констанца 1:2 Астра Первая лига
- 15.10.2015 Вииторул Констанца 0:3 Астра Кубок лиги
- 02.08.2015 Астра 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 18.04.2015 Вииторул Констанца 2:0 Астра Первая лига
- 05.10.2014 Астра 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 14.12.2013 Астра 2:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 03.12.2013 Вииторул Констанца 0:3 Астра Кубок
- 21.07.2013 Вииторул Констанца 0:4 Астра Первая лига
- 25.02.2013 Астра 2:0 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|9
|5
|3
|1
|21 - 9
|18
|2.
|Астра
|0:0
|10
|4
|6
|0
|13 - 5
|18
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|4.
|ЧФР Клуж
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|5.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Университатя Крайова
|9
|4
|2
|3
|17 - 9
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|0:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|8.
|КСМ Студенцеск
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Конкордия Кьяжна
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Ботошани
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Германнштадт
|9
|2
|1
|6
|7 - 10
|7
|14.
|Волунтари
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
Второй тайм
58'
Вииторул Констанца делает замену. Virgil Ghita уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
53'
Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи
46'
Вииторул Констанца делает замену. Alexandru Matan уходит с поля, а Хури Льес выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Младен Себастьян уходит с поля, а Radu Bobac выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Virgil Ghita получил желтую карточку от судьи
39'
Астра Плоешти делает замену. Рошу Нелуц уходит с поля, а Белу Клаудиу выходит на его замену.
38'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
34'
Эрико Да Силва получает вторую желтую карточку. Удаление.
33'
Мрзляк Филип получил желтую карточку от судьи
32'
Bradley de Nooijer получил желтую карточку от судьи
21'
Эрико Да Силва получил желтую карточку от судьи
3'
Вынэ Йонуц получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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