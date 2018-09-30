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2018-2019
Стадион:
Вииторул Констанца
0:0
Второй тайм: 72'
Астра
0'
3' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
21' Желтая карточка
Эрико Да Силва
32' Желтая карточка
Bradley de Nooijer
33' Желтая карточка
Мрзляк Филип
34' Вторая желтая карточка
Эрико Да Силва
38' Желтая карточка
Младен Себастьян
45' Желтая карточка
Virgil Ghita
53' Желтая карточка
Белу Клаудиу
72'
Второй тайм
58'
Вииторул Констанца делает замену. Virgil Ghita уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи
46'
Вииторул Констанца делает замену. Alexandru Matan уходит с поля, а Хури Льес выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Младен Себастьян уходит с поля, а Radu Bobac выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Virgil Ghita получил желтую карточку от судьи
39'
Астра Плоешти делает замену. Рошу Нелуц уходит с поля, а Белу Клаудиу выходит на его замену.
Желтая карточка
38'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
34'
Эрико Да Силва получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
33'
Мрзляк Филип получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Bradley de Nooijer получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Эрико Да Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Вынэ Йонуц получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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