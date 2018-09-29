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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Реймс
0:0
Конец матча
Бордо
0'
39' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
41' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
70' Желтая карточка
Чуамени Орельен
85' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
90' Желтая карточка
Пундже Максим
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Камано Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Карамо Янн пострадал.
92'
Камара Ассан нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
92'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
91'
Пундже Максим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Пундже Максим атаковал сзади соперника. Это Оджо Шейи заработал своей команде штрафной
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Травма, повреждение
90'
Карамо Янн возвращается на поле.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Камара Ассан
90'
Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Отличные скиллы показывает Корнелиус Андреас, обводя своих соперников
89'
Бордо имеет хороший шанс забить.
89'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Карамо Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
88'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
87'
Ромао Алаиксис из команды Реймс играет слишком грубо. Отавио Пассос оказался на газоне.
Желтая карточка
85'
Шавалерин Ксавье получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
85'
Бриан Джимми из команды Бордо играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
84'
Реймс контролирует мяч.
83'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Удин Реми
82'
Камано Франсуа пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
82'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Бордо контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Реймс
80'
Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
80'
Юссуф Зейду из команды Бордо пробил со штрафного, но очень мимо цели.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
Фол, нарушение
79'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Лерагер Лукас
78'
Бордо контролирует мяч.
78'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Юссуф Зейду бьет со штрафного в створ, но Менди Эдуар держит все под контролем
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
75'
Энгельс Бьорн из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
74'
Реймс контролирует мяч.
74'
Тактическая замена. Чуамени Орельен уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
73'
Удар от ворот произведет Бордо
73'
О, нет. Из многообещающей позиции Чаварриа Пабло из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
73'
Фокет Томас из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
73'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Бордо
72'
ШАНС! Камара Ассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Камара Ассан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
72'
Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
71'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Юссуф Зейду из команды Бордо подал угловой справа.
71'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
70'
Чуамени Орельен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Чуамени Орельен грубо играет против соперника. Пострадал Абдельамид Юнис
69'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
69'
Опасность предотвращена - Чуамени Орельен из команды Бордо вступил в отбор удачно
69'
Отличные скиллы показывает Кафаро Матьё, обводя своих соперников
68'
Реймс контролирует мяч.
68'
Бордо контролирует мяч.
67'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
66'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Бордо контролирует мяч.
64'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Мартен Марвен уходит с поля и его заменяет Камара Ассан
63'
ШАНС! Сук Юн-Чжун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
63'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
62'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Отавио Пассос из команды Бордо играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
62'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Мартен Марвен из команды Реймс играет слишком грубо. Корнелиус Андреас оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
60'
Де Превиль Николя из команды Бордо играет слишком грубо. Конан Гислен оказался на газоне.
60'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
60'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
59'
Опасность предотвращена - Ромао Алаиксис из команды Реймс вступил в отбор удачно
59'
Отличные скиллы показывает Пабло Кастро, обводя своих соперников
59'
Пабло Кастро из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
56'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
56'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
55'
Пундже Максим взял и забрал мяч на выходе
55'
Пундже Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Пундже Максим из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
55'
Конан Гислен из команды Реймс играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
54'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
54'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Шанс! Мартен Марвен из команды Реймс пробил головой, но мимо
53'
Ромао Алаиксис делает длинную передачу вперед
53'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Хорошую попытку сделал Де Превиль Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Корнелиус Андреас из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Отавио Пассос из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
Фол, нарушение
50'
Де Превиль Николя из команды Бордо играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
49'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Кафаро Матьё из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
48'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Бордо контролирует мяч.
46'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
48'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Опасность предотвращена - Сабали Юссуф из команды Бордо вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Конан Гислен, обводя своих соперников
47'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Чуамени Орельен из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мартен Марвен пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Удар от ворот произведет Бордо
45'
Абдельамид Юнис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Юссуф Зейду грубо играет против соперника. Пострадал Чаварриа Пабло
44'
Реймс контролирует мяч.
43'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
43'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Сук Юн-Чжун из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
42'
Реймс контролирует мяч.
42'
Бордо контролирует мяч.
42'
Матч возобновлен
Желтая карточка
41'
Судье надоело, что Корнелиус Андреас тянет время и он наказал его горчичником
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
40'
Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
39'
Ромао Алаиксис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Ромао Алаиксис атаковал сзади соперника. Это Корнелиус Андреас заработал своей команде штрафной
39'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сабали Юссуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Энгельс Бьорн из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
37'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Реймс контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Менди Эдуар
33'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
33'
Опасность предотвращена - Фокет Томас из команды Реймс вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Сабали Юссуф, обводя своих соперников
32'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
32'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
31'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Удар от ворот произведет Бордо
30'
Шанс! Сук Юн-Чжун из команды Реймс пробил головой, но мимо
30'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Мартен Марвен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
27'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Сабали Юссуф
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Лерагер Лукас из команды Бордо играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
24'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Бордо контролирует мяч.
23'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Реймс контролирует мяч.
21'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
21'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс в офсайде
21'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
20'
Юссуф Зейду из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Менди Эдуар выбегает и ловит мяч
19'
Юссуф Зейду из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Менди Эдуар
18'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
17'
Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Сук Юн-Чжун из штрафной площади.
17'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
17'
Реймс контролирует мяч.
16'
Абдельамид Юнис из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Чуамени Орельен из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
16'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
14'
Отавио Пассос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
14'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Конан Гислен из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Отличные скиллы показывает Конан Гислен, обводя своих соперников
13'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
12'
Бордо контролирует мяч.
11'
Бордо контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
10'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
ШАНС! Ромао Алаиксис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
10'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
10'
Лерагер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
9'
Чаварриа Пабло из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Пундже Максим ошибается в защите.
9'
Реймс контролирует мяч.
8'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Бордо контролирует мяч.
8'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Юссуф Зейду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
Офсайд
6'
Корнелиус Андреас из команды Бордо в офсайде
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Чуамени Орельен
5'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
4'
Пундже Максим из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
4'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
4'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
3'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
3'
Реймс контролирует мяч.
2'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Чуамени Орельен наказан за толчок Мартен Марвен
Фол, нарушение
1'
Корнелиус Андреас из команды Бордо играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
1'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Бордо
Реймс
22.9% (40)
Ничья:
44% (77)
Бордо
33.1% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.3% (67)
Бордо:
16.6% (29)
Реймс:
13.7% (24)
Бордо:
10.9% (19)
Реймс:
8% (14)
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