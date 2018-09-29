Стадион: Стад Огюст Делон
39' Желтая карточкаРомао Алаиксис
41' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
70' Желтая карточкаЧуамени Орельен
85' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
90' Желтая карточкаПундже Максим
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Камано Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Карамо Янн пострадал.
92'
Камара Ассан нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
92'
91'
Пундже Максим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
91'
Судья свистит. Пундже Максим атаковал сзади соперника. Это Оджо Шейи заработал своей команде штрафной
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Карамо Янн возвращается на поле.
90'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Камара Ассан
90'
Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Отличные скиллы показывает Корнелиус Андреас, обводя своих соперников
89'
Бордо имеет хороший шанс забить.
89'
88'
88'
Матч возобновлен
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Карамо Янн получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
87'
Ромао Алаиксис из команды Реймс играет слишком грубо. Отавио Пассос оказался на газоне.
85'
Шавалерин Ксавье получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Бриан Джимми из команды Бордо играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
84'
83'
82'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Удин Реми
82'
Камано Франсуа пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
82'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
81'
Удар от ворот произведет Реймс
80'
Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
80'
Юссуф Зейду из команды Бордо пробил со штрафного, но очень мимо цели.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
79'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Лерагер Лукас
78'
78'
77'
77'
Юссуф Зейду бьет со штрафного в створ, но Менди Эдуар держит все под контролем
76'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
75'
Энгельс Бьорн из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Тактическая замена. Чуамени Орельен уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
73'
73'
О, нет. Из многообещающей позиции Чаварриа Пабло из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
73'
Фокет Томас из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
73'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
72'
72'
ШАНС! Камара Ассан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Камара Ассан нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
72'
Конан Гислен из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
71'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Юссуф Зейду из команды Бордо подал угловой справа.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Чуамени Орельен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
70'
Безумный фол. Чуамени Орельен грубо играет против соперника. Пострадал Абдельамид Юнис
69'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
69'
Опасность предотвращена - Чуамени Орельен из команды Бордо вступил в отбор удачно
69'
Отличные скиллы показывает Кафаро Матьё, обводя своих соперников
68'
68'
67'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Юссуф Зейду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
64'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Мартен Марвен уходит с поля и его заменяет Камара Ассан
63'
ШАНС! Сук Юн-Чжун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
63'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
62'
Отавио Пассос из команды Бордо играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
62'
61'
Мартен Марвен из команды Реймс играет слишком грубо. Корнелиус Андреас оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Де Превиль Николя из команды Бордо играет слишком грубо. Конан Гислен оказался на газоне.
60'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
60'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
Опасность предотвращена - Ромао Алаиксис из команды Реймс вступил в отбор удачно
59'
Отличные скиллы показывает Пабло Кастро, обводя своих соперников
59'
Пабло Кастро из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
56'
56'
56'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
55'
Пундже Максим взял и забрал мяч на выходе
55'
Пундже Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Пундже Максим из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Конан Гислен из команды Реймс играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
54'
54'
Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
54'
54'
Шанс! Мартен Марвен из команды Реймс пробил головой, но мимо
53'
Ромао Алаиксис делает длинную передачу вперед
53'
53'
52'
Хорошую попытку сделал Де Превиль Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Корнелиус Андреас из команды Бордо делает пас партнеру.
52'
Отавио Пассос из команды Бордо делает пас партнеру.
51'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
50'
Де Превиль Николя из команды Бордо играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Кафаро Матьё из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Опасность предотвращена - Сабали Юссуф из команды Бордо вступил в отбор удачно
47'
Отличные скиллы показывает Конан Гислен, обводя своих соперников
47'
46'
Чуамени Орельен из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мартен Марвен пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
45'
Абдельамид Юнис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Безумный фол. Юссуф Зейду грубо играет против соперника. Пострадал Чаварриа Пабло
44'
43'
43'
43'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Сук Юн-Чжун из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
Матч возобновлен
41'
Судье надоело, что Корнелиус Андреас тянет время и он наказал его горчичником
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Ромао Алаиксис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Судья свистит. Ромао Алаиксис атаковал сзади соперника. Это Корнелиус Андреас заработал своей команде штрафной
39'
39'
38'
Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сабали Юссуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Энгельс Бьорн из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
37'
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Матч возобновлен
34'
Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Менди Эдуар
33'
33'
Опасность предотвращена - Фокет Томас из команды Реймс вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Сабали Юссуф, обводя своих соперников
32'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
30'
Шанс! Сук Юн-Чжун из команды Реймс пробил головой, но мимо
30'
Игрок из команды Реймс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Мартен Марвен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
27'
27'
26'
Ромао Алаиксис наказан за толчок Сабали Юссуф
26'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Чаварриа Пабло
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
25'
Лерагер Лукас из команды Бордо играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
24'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
24'
24'
23'
22'
21'
21'
21'
21'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс в офсайде
21'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
20'
Юссуф Зейду из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Менди Эдуар выбегает и ловит мяч
19'
Юссуф Зейду из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
18'
Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Менди Эдуар
18'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Сук Юн-Чжун из штрафной площади.
17'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Абдельамид Юнис из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Чуамени Орельен из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
14'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
14'
Отавио Пассос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
14'
13'
Конан Гислен из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Отличные скиллы показывает Конан Гислен, обводя своих соперников
13'
12'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
10'
10'
ШАНС! Ромао Алаиксис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
Лерагер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
9'
Чаварриа Пабло из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Пундже Максим ошибается в защите.
9'
8'
8'
8'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Юссуф Зейду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сук Юн-Чжун
6'
Корнелиус Андреас из команды Бордо в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Чуамени Орельен
5'
5'
Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
4'
Пундже Максим из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
4'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
3'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
3'
2'
1'
Чуамени Орельен наказан за толчок Мартен Марвен
1'
Корнелиус Андреас из команды Бордо играет слишком грубо. Энгельс Бьорн оказался на газоне.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Бордо
Реймс
22.9% (40)
Ничья:
44% (77)
Бордо
33.1% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.3% (67)
1:2 Бордо:
16.6% (29)
1:0 Реймс:
13.7% (24)
0:1 Бордо:
10.9% (19)
2:1 Реймс:
8% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация