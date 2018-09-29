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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Страсбург
3:0
Конец матча
Дижон
0'
1:0
13' Гол
Да Кошта Нуну
22' Желтая карточка
Кейта Абдулайе II
31' Желтая карточка
Ямбере Седрик
33' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
63' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
2:0
81' Гол
Мотиба Лебо
3:0
90' Гол
Мартин Йонас
90'+5
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Аанеба Исмаэль
92'
Отличные скиллы показывает Мартин Йонас, обводя своих соперников
92'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
92'
Страсбург начинает контратаку
92'
Дижон контролирует мяч.
92'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Мартин Йонас изменил счет на табло!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Удар от ворот произведет Страсбург
90'
Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
90'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
89'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Отличные скиллы показывает Хаддади Уссама, обводя своих соперников
89'
Дижон контролирует мяч.
89'
Страсбург контролирует мяч.
88'
Ямбере Седрик из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
Хорошую попытку сделал Мартин Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
87'
Каси Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
86'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
83'
Дижон контролирует мяч.
83'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
81'
Да Кошта Нуну сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Мотиба Лебо из команды Страсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Мотиба Лебо
81'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
81'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
81'
Страсбург начинает контратаку
80'
Страсбург контролирует мяч.
80'
Дижон контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
79'
Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Дижон контролирует мяч.
78'
Страсбург контролирует мяч.
78'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Томассон Адриен из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Страсбург начинает контратаку
76'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
76'
Вратарь команды Дижон выходит и забирает мяч.
76'
Мотиба Лебо из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Страсбург начинает контратаку
75'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Lucien Zohi уходит с поля и его заменяет Мотиба Лебо
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
73'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
73'
Отличные скиллы показывает Абейд Мехди, обводя своих соперников
73'
Дижон контролирует мяч.
72'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
72'
Назначен штрафной. Пострадал Кулибали Сену, его свалил Да Кошта Нуну.
72'
Удар от ворот произведет Страсбург
71'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
71'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон подал угловой слева.
71'
Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
71'
Дижон начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон подал угловой справа.
69'
Абейд Мехди мяч отрикошетил от ворот
69'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
68'
Саид Уэсли из команды Дижон играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
68'
Тактическая замена. Кейта Абдулайе II уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
68'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Страсбург начинает контратаку
67'
Дижон контролирует мяч.
67'
После дальнего удара, который нанес Кейта Абдулайе II мяч отбит вратарем
66'
Дижон контролирует мяч.
66'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
65'
Росье Валентен из команды Дижон в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Дижон контролирует мяч.
64'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
ШТАНГА! Пробил головой Сиссоко Ибраима прямо в каркас ворот!
63'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Лаутоа Веслей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Lucien Zohi
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
62'
Удар от ворот произведет Страсбург
61'
Удар от ворот произведет Дижон
61'
Кароль Лионель из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Страсбург контролирует мяч.
60'
Дижон контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Дижон контролирует мяч.
58'
Дижон контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Дижон
58'
Шанс! Да Кошта Нуну из команды Страсбург пробил головой, но мимо
58'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
57'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
57'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
57'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
После дальнего удара, который нанес Lucien Zohi мяч отбит вратарем
56'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
55'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
54'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Страсбург контролирует мяч.
53'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Абейд Мехди
52'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
52'
Удар от ворот произведет Страсбург
51'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
48'
Страсбург контролирует мяч.
Офсайд
48'
Lucien Zohi из команды Страсбург в офсайде
47'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Страсбург контролирует мяч.
46'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Страсбург контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
46'
Дижон контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Страсбург
46'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Шанс! Ямбере Седрик из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
44'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Страсбург контролирует мяч.
42'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
41'
Дижон начинает контратаку
41'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Страсбург контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
39'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
38'
Дижон начинает контратаку
38'
Удар от ворот произведет Страсбург
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Кароль Лионель из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
36'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Дижон контролирует мяч.
36'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Страсбург
35'
Как он промахнулся? Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Ямбере Седрик из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
34'
Томассон Адриен из команды Страсбург в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Страсбург
33'
Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
33'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
32'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Ямбере Седрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
30'
Дижон контролирует мяч.
30'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Матч возобновлен
28'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
27'
Lucien Zohi из команды Страсбург в офсайде
27'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
27'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
26'
Страсбург контролирует мяч.
25'
Дижон контролирует мяч.
25'
Дижон контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Дижон контролирует мяч.
24'
Дижон контролирует мяч.
24'
Страсбург контролирует мяч.
23'
Страсбург контролирует мяч.
23'
Дижон контролирует мяч.
Желтая карточка
22'
Кейта Абдулайе II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Кейта Абдулайе II из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
22'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Страсбург начинает контратаку
21'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Дижон контролирует мяч.
20'
Дижон контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
18'
Дижон контролирует мяч.
18'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья свистит. Кейта Абдулайе II атаковал сзади соперника. Это Мартинеc Пабло заработал своей команде штрафной
16'
Удар от ворот произведет Страсбург
16'
Дижон контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГОООООЛ - Да Кошта Нуну Страсбург забивает ударом головой
13'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
13'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Дижон
12'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Абдулайе II
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Lucien Zohi
10'
Дижон контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
9'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Lucien Zohi
8'
Удар от ворот произведет Страсбург
8'
Как он промахнулся? Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Страсбург начинает контратаку
6'
Удар от ворот произведет Дижон
5'
Дижон контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Дижон
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
3'
Страсбург контролирует мяч.
3'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Страсбург контролирует мяч.
1'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Страсбург 3:0 Дижон
Страсбург
69.4% (120)
Ничья:
23.7% (41)
Дижон
6.9% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Страсбург:
27.2% (47)
Страсбург:
25.4% (44)
Ничья:
20.8% (36)
Страсбург:
9.8% (17)
Дижон:
3.5% (6)
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