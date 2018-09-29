Стадион: де ла Мейно
1:0
13' ГолДа Кошта Нуну
22' Желтая карточкаКейта Абдулайе II
31' Желтая карточкаЯмбере Седрик
33' Желтая карточкаМартинеc Пабло
63' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
2:0
81' ГолМотиба Лебо
3:0
90' ГолМартин Йонас
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Аанеба Исмаэль
92'
Отличные скиллы показывает Мартин Йонас, обводя своих соперников
92'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
92'
92'
92'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Мартин Йонас изменил счет на табло!
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
90'
Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
90'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
89'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Отличные скиллы показывает Хаддади Уссама, обводя своих соперников
89'
89'
88'
Ямбере Седрик из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
Хорошую попытку сделал Мартин Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
87'
Каси Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
86'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
86'
86'
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
83'
83'
83'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
81'
Да Кошта Нуну сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Мотиба Лебо из команды Страсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Мотиба Лебо
81'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
81'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
79'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
79'
Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
78'
77'
77'
Томассон Адриен из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
76'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
76'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
76'
Вратарь команды Дижон выходит и забирает мяч.
76'
Мотиба Лебо из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
74'
Тактическая замена. Lucien Zohi уходит с поля и его заменяет Мотиба Лебо
74'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
73'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Абейд Мехди из команды Дижон делает пас партнеру.
73'
Отличные скиллы показывает Абейд Мехди, обводя своих соперников
73'
72'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Назначен штрафной. Пострадал Кулибали Сену, его свалил Да Кошта Нуну.
72'
71'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
71'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон подал угловой слева.
71'
Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гуркюфф Йоанн из команды Дижон подал угловой справа.
69'
Абейд Мехди мяч отрикошетил от ворот
69'
68'
Саид Уэсли из команды Дижон играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
68'
Тактическая замена. Кейта Абдулайе II уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
68'
67'
67'
67'
После дальнего удара, который нанес Кейта Абдулайе II мяч отбит вратарем
66'
66'
65'
65'
Росье Валентен из команды Дижон в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
64'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
ШТАНГА! Пробил головой Сиссоко Ибраима прямо в каркас ворот!
63'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Лаутоа Веслей получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Lucien Zohi
62'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
62'
61'
61'
Кароль Лионель из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
59'
58'
58'
58'
Шанс! Да Кошта Нуну из команды Страсбург пробил головой, но мимо
58'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
57'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
57'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
57'
56'
После дальнего удара, который нанес Lucien Zohi мяч отбит вратарем
56'
55'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
55'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
54'
54'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
53'
53'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Абейд Мехди
52'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
52'
51'
51'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
48'
48'
Lucien Zohi из команды Страсбург в офсайде
47'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Шанс! Ямбере Седрик из команды Дижон пробил головой, но мимо
45'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
44'
Росье Валентен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
43'
43'
43'
42'
42'
41'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
41'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
39'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Кароль Лионель из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
37'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
36'
36'
36'
35'
35'
Как он промахнулся? Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Ямбере Седрик из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
34'
34'
Томассон Адриен из команды Страсбург в офсайде
33'
33'
Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
33'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Слити Наим
32'
Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Ямбере Седрик получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Матч возобновлен
28'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
27'
Lucien Zohi из команды Страсбург в офсайде
27'
Кароль Лионель из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
27'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
24'
24'
23'
23'
22'
Кейта Абдулайе II получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Кейта Абдулайе II из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
22'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
21'
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
18'
18'
18'
17'
17'
Судья свистит. Кейта Абдулайе II атаковал сзади соперника. Это Мартинеc Пабло заработал своей команде штрафной
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
13'
ГОООООЛ - Да Кошта Нуну Страсбург забивает ударом головой
13'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
13'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
12'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кейта Абдулайе II
11'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Lucien Zohi
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
9'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
9'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Lucien Zohi
8'
8'
Как он промахнулся? Тавареш Жулио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
7'
7'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
3'
3'
2'
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Страсбург 3:0 Дижон
Страсбург
69.4% (120)
Ничья:
23.7% (41)
Дижон
6.9% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Страсбург:
27.2% (47)
2:1 Страсбург:
25.4% (44)
1:1 Ничья:
20.8% (36)
2:0 Страсбург:
9.8% (17)
1:2 Дижон:
3.5% (6)
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