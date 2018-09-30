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2018-2019
Стадион:
Германнштадт
1:3
Второй тайм: 90+'
Стяуа
0'
1:0
25' Гол
Razvan Dalbea
37' Желтая карточка
Антонов Илья
1:1
41' Гол
Тэнасе Флорин
42' Желтая карточка
Olimpiu Morutan
50' Желтая карточка
Бензар Ромарио
1:2
57' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
1:3
66' Гол
Тэнасе Флорин
76' Желтая карточка
Ньоэр Харлем-Эдди
83' Желтая карточка
Daniel Tatar
90'+1
Второй тайм
84'
Херманштадт делает замену. Н'Кололо Жордан уходит с поля, а Tiberiu Serediuc выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Daniel Tatar получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Ньоэр Харлем-Эдди получил желтую карточку от судьи
76'
Стяуа делает замену. Ньоэр Харлем-Эдди уходит с поля, а Филип Лучан выходит на его замену.
69'
Херманштадт делает замену. Bruno Chalkiadakis уходит с поля, а Юхвель Тсуму выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Тэнасе Флорин бьет в цель!
62'
Херманштадт делает замену. Petrisor Petrescu уходит с поля, а Абдураими Бешарт выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ньоэр Харлем-Эдди бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
46'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Olimpiu Morutan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Тэнасе Флорин бьет в цель!
38'
Стяуа делает замену. Попеску Овидиу уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Антонов Илья получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Razvan Dalbea бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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