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2018-2019
Стадион: Транс-Силь
1:3
Второй тайм: 90+'
1:0
25' ГолRazvan Dalbea
37' Желтая карточкаАнтонов Илья
1:1
41' ГолТэнасе Флорин
42' Желтая карточкаOlimpiu Morutan
50' Желтая карточкаБензар Ромарио
1:2
57' ГолНьоэр Харлем-Эдди
1:3
66' ГолТэнасе Флорин
76' Желтая карточкаНьоэр Харлем-Эдди
83' Желтая карточкаDaniel Tatar
|
25'
1:0
37'
41'
1:1
42'
50'
57'
1:2
66'
1:3
83'
Состав команд
17
Daniel
Tatar
67
Антонов
Илья
98
Ман
Деннис
Германнштадт
- Основной состав
- 1 Catalin Cabuz Вратарь
- 2 Компани Биэль Защитник
- 25 Миюшкович Неманья Защитник
- 4 Ionut Stoica Защитник
- 17 Daniel Tatar Защитник
- 5 Razvan Dalbea Полузащитник
- 67 Антонов Илья Полузащитник
- 7 Petrisor Petrescu Полузащитник
- 10 Bruno Arauzo Chalkiadakis Полузащитник
- 23 Н'Кололо Жордан Полузащитник
- 89 Stefan Blanaru Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Абдураими Бешарт Полузащитник
- 30 Дандя Александру Полузащитник
- 77 Tiberiu Serediuc Полузащитник
- 90 Bogdan Rusu Нападающий
- 9 Юхвель Тсуму Нападающий
- 6 Catalin Parvulescu
- 96 Razvan Catalin Began
- Главный тренер: Alexandru Pelici
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 20 Бензар Ромарио Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 13 Жуниор Мораис Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 7 Коман Флоринел Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 33 Златински Христо Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- 28 Mihai Roman IV
- 11 Olimpiu Morutan
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
Германнштадт (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 01.09.2018 Германнштадт 0:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 20.08.2018 Германнштадт 4:0 Волунтари ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 02.06.2018 Спортул Снагов 0:2 Германнштадт ЛI
- 30.05.2018 Германнштадт 2:1 Дачия Миовени ЛI
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 Академика Клинчени 0:1 Германнштадт ЛI
- 16.05.2018 Германнштадт 0:0 Металоглобус ЛI
- 13.05.2018 Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт ЛI
- 10.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Германнштадт К
- 05.05.2018 Германнштадт 1:0 FC Arges Pitesti ЛI
- 28.04.2018 Брэила 0:6 Германнштадт ЛI
- 20.04.2018 Рипенсия Тимишоара 0:1 Германнштадт ЛI
- 17.04.2018 Германнштадт 1:0 Газ Метан Mедиаш К
Стяуа (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 16.08.2018 Стяуа 2:1 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2018 Газ Метан Mедиаш 1:3 Стяуа ПЛ
- 09.08.2018 Хайдук 0:0 Стяуа ЛЕ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.08.2018 Стяуа 4:0 Рудар Веленье ЛЕ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2018 Рудар Веленье 0:2 Стяуа ЛЕ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 07.07.2018 Аякс 1:1 Стяуа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Стяуа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 01.03.2018 Германнштадт 3:0 Стяуа Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|3:1
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|3.
|Астра
|10
|4
|5
|1
|13 - 6
|17
|4.
|ЧФР Клуж
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|6.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Университатя Крайова
|9
|4
|2
|3
|17 - 9
|14
|8.
|КСМ Студенцеск
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Конкордия Кьяжна
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Ботошани
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Германнштадт
|1:3
|10
|2
|1
|7
|8 - 13
|7
|14.
|Волунтари
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
Второй тайм
84'
Херманштадт делает замену. Н'Кололо Жордан уходит с поля, а Tiberiu Serediuc выходит на его замену.
83'
Daniel Tatar получил желтую карточку от судьи
76'
Ньоэр Харлем-Эдди получил желтую карточку от судьи
76'
Стяуа делает замену. Ньоэр Харлем-Эдди уходит с поля, а Филип Лучан выходит на его замену.
69'
Херманштадт делает замену. Bruno Chalkiadakis уходит с поля, а Юхвель Тсуму выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Тэнасе Флорин бьет в цель!
62'
Херманштадт делает замену. Petrisor Petrescu уходит с поля, а Абдураими Бешарт выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Ньоэр Харлем-Эдди бьет в цель!
50'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
46'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Olimpiu Morutan получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Тэнасе Флорин бьет в цель!
38'
Стяуа делает замену. Попеску Овидиу уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
37'
Антонов Илья получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Razvan Dalbea бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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