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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Генк
4:0
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
28' Желтая карточка
Марк Дамьен
1:0
29' Гол
Посуэло Алехандро
2:0
31' Гол
Саматта Мбвана
50' Желтая карточка
Файк Хишам
3:0
68' Гол
Саматта Мбвана
76' Желтая карточка
Силла Мамаду II
4:0
86' Гол
Хейнен Бриан
90' Желтая карточка
Де Фаув Дави
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Де Фаув Дави получил желтую карточку от судьи
87'
Зульте-Варегем делает замену. Буффель Томас уходит с поля, а Сойсало Микаэль выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
82'
Генк делает замену. Берге Сандер уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Силла Мамаду II получил желтую карточку от судьи
73'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Сек Ибраима выходит на его замену.
71'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Файк Хишам получил желтую карточку от судьи
46'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Бедья Крис выходит на его замену.
46'
Зульте-Варегем делает замену. Марк Дамьен уходит с поля, а Хейлен Майкл выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Марк Дамьен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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