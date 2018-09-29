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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Кристал-арена
4:0
Конец матча
28' Желтая карточкаМарк Дамьен
1:0
29' ГолПосуэло Алехандро
2:0
31' ГолСаматта Мбвана
50' Желтая карточкаФайк Хишам
3:0
68' ГолСаматта Мбвана
76' Желтая карточкаСилла Мамаду II
4:0
86' ГолХейнен Бриан
90' Желтая карточкаДе Фаув Дави
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28'
29'
1:0
31'
2:0
50'
68'
3:0
76'
86'
4:0
90'
Состав команд
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
14
Уолш
Сэнди
18
Демир
Эрдин
11
Де
Паув
Нилл
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 33 Лукуми Джон Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 93 Гано Зиньо Нападающий
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Зульте-Варегем 5-4-1
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 24 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 18 Демир Эрдин Защитник
- 7 Буффель Томас Полузащитник
- 5 Марк Дамьен Полузащитник
- 8 Файк Хишам Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 19 Силла Мамаду II Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 17 Сойсало Микаэль Нападающий
- 12 Бедья Крис Нападающий
- 10 Бонгонда Тео Нападающий
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- 62 Ewoud Pletinckx
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 26.07.2018 Генк 5:0 Фола ЛЕ
- 22.07.2018 Хейст 1:3 Генк ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Спувен-Мопертинген 1:6 Генк ТМК
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз ТМК
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 26.09.2018 Хейст 1:2 Зульте-Варегем К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 28.07.2018 Зульте-Варегем 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 17.07.2018 Зульте-Варегем 1:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 10.07.2018 Зульте-Варегем 3:1 Валвейк ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 27.05.2018 Генк 2:0 Зульте-Варегем ПДАТЗПВЛЕПО
- 23.05.2018 Зульте-Варегем 2:2 Локерен ПДАТЗПВЛЕПО
- 18.05.2018 Зульте-Варегем 5:0 Льерс ПДА
- 11.05.2018 АХ Лёвен 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.05.2018 Зульте-Варегем 8:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем ПДА
Последние игры между собой
Генк: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Зульте-Варегем: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
- 27.05.2018 Генк 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк Первый дивизион А
- 21.12.2016 Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Про
- 28.08.2016 Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 06.05.2016 Генк 2:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 16.04.2016 Зульте-Варегем 1:2 Генк Лига Про
- 15.01.2016 Генк 2:1 Зульте-Варегем Лига Про
- 07.08.2015 Зульте-Варегем 0:0 Генк Лига Про
- 09.05.2015 Зульте-Варегем 2:3 Генк Лига Жюпиле
- 03.04.2015 Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 07.03.2015 Генк 3:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 31.10.2014 Зульте-Варегем 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 25.04.2014 Зульте-Варегем 2:2 Генк Лига Жюпиле
- 29.03.2014 Генк 0:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 19.01.2014 Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 15.09.2013 Генк 5:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 03.05.2013 Зульте-Варегем 0:4 Генк Лига Жюпиле
- 07.04.2013 Генк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 16.01.2013 Генк 0:1 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3:0
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Генк
|9
|7
|2
|0
|26 - 9
|23
|3.
|Андерлехт
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|4.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Гент
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|6.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Стандард
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Шарлеруа
|2:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|10.
|Эйпен
|9
|3
|1
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|0:3
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|3:0
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Локерен
|1:2
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|12 - 25
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:3
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Де Фаув Дави получил желтую карточку от судьи
87'
Зульте-Варегем делает замену. Буффель Томас уходит с поля, а Сойсало Микаэль выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
82'
Генк делает замену. Берге Сандер уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
76'
Силла Мамаду II получил желтую карточку от судьи
73'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Сек Ибраима выходит на его замену.
71'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
50'
Файк Хишам получил желтую карточку от судьи
46'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Бедья Крис выходит на его замену.
46'
Зульте-Варегем делает замену. Марк Дамьен уходит с поля, а Хейлен Майкл выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Саматта Мбвана бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
28'
Марк Дамьен получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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