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  5. Лига 1
Стадион:
Лилль
0:0
Первый тайм: 45+'
Марсель
0'
17' Желтая карточка
Окампос Лукас
18' Желтая карточка
Шека
45'+1
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Первый тайм
46'
Удар от ворот произведет Марсель
46'
Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
45'
Радоньич Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Окампос Лукас из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
44'
Опасность! Радоньич Неманья из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Удар от ворот произведет Марсель
43'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
43'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
42'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Сарр Буна из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Иконе Джонатан из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Товен Флорьян из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
40'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
39'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
39'
Пепе Николя пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Шека
37'
Лилль контролирует мяч.
Травма, повреждение
37'
Окампос Лукас возвращается на поле.
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Окампос Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
36'
Пепе Николя из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Густаво Луис пострадал.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Лилль
34'
Товен Флорьян бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
34'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
33'
Опасность! Сарр Буна из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
Удар от ворот произведет Марсель
33'
Дибала Кауадио из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Лилль
32'
Камара Бубакар делает длинную передачу вперед
32'
Марсель контролирует мяч.
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
30'
Жермен Валер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
30'
Реми Лоик из команды Лилль в офсайде
30'
Шека из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
29'
Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Марсель
28'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
27'
Сертик Грегори наказан за толчок Реми Лоик
27'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Удар от ворот произведет Марсель
24'
Иконе Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
23'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сертик Грегори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Челик Зеки из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
21'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
20'
Радоньич Неманья из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
20'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Лилль контролирует мяч.
Желтая карточка
18'
Шека получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Шека из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Товен Флорьян пострадал.
18'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
18'
Матч возобновлен
Желтая карточка
17'
Окампос Лукас получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
17'
Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Окампос Лукас из команды Марсель толкнул локтем оппонента. Это Шека заработал фол
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Удар от ворот произведет Лилль
15'
Окампос Лукас из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
14'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
После дальнего удара, который нанес Иконе Джонатан мяч отбит вратарем
13'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
13'
Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
12'
Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Лилль контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Удар от ворот произведет Лилль
10'
Радоньич Неманья из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
10'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
9'
Марсель контролирует мяч.
8'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фонте Жозе из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
Угловой
8'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
8'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Марсель
Угловой
7'
Мендес Тьяго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
6'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Марсель
5'
Шека из команды Лилль делает неудачный навес.
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Товен Флорьян бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
5'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Лилль
4'
Сарр Буна из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Марсель контролирует мяч.
3'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
1'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Марсель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель
Лилль
21.8% (38)
Ничья:
35.6% (62)
Марсель
42.5% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.3% (51)
Марсель:
27.6% (48)
Лилль:
12.6% (22)
Марсель:
7.5% (13)
Ничья:
6.3% (11)
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