Стадион: Пьер Моруа
17' Желтая карточкаОкампос Лукас
18' Желтая карточкаШека
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Первый тайм
46'
46'
Мендес Тьяго не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
45'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
45'
Радоньич Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Окампос Лукас из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
44'
Опасность! Радоньич Неманья из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
43'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
43'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
42'
42'
42'
41'
Иконе Джонатан из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Судья сигнализирует, что Товен Флорьян из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
39'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
39'
Пепе Николя пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Шека
37'
37'
Окампос Лукас возвращается на поле.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Окампос Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Пепе Николя из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Густаво Луис пострадал.
35'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Камара Бубакар
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
34'
Товен Флорьян бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
34'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
33'
Дибала Кауадио из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
32'
Камара Бубакар делает длинную передачу вперед
32'
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Жермен Валер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
29'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
29'
Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
27'
Сертик Грегори наказан за толчок Реми Лоик
27'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
26'
26'
26'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
24'
Иконе Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
23'
Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сертик Грегори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Челик Зеки из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
21'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
20'
Радоньич Неманья из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
20'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
Шека получил желтую карточку от судьи
18'
Шека из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Товен Флорьян пострадал.
18'
Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
18'
Матч возобновлен
17'
Окампос Лукас получил желтую карточку от судьи
17'
Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Окампос Лукас из команды Марсель толкнул локтем оппонента. Это Шека заработал фол
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
15'
Окампос Лукас из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
14'
13'
После дальнего удара, который нанес Иконе Джонатан мяч отбит вратарем
13'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
13'
Окампос Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
12'
12'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
10'
Радоньич Неманья из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
10'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
9'
8'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фонте Жозе из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
8'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
8'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Иконе Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
7'
Мендес Тьяго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
6'
Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
5'
Товен Флорьян бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
4'
4'
3'
3'
2'
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Марсель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель
Лилль
21.8% (38)
Ничья:
35.6% (62)
Марсель
42.5% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.3% (51)
1:2 Марсель:
27.6% (48)
2:1 Лилль:
12.6% (22)
0:1 Марсель:
7.5% (13)
2:2 Ничья:
6.3% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация