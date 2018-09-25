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Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
Ницца
1.5% (1)
Ничья:
6.2% (4)
ПСЖ
92.3% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
38.5% (25)
ПСЖ:
20% (13)
ПСЖ:
18.5% (12)
ПСЖ:
6.2% (4)
Ничья:
3.1% (2)
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