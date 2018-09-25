Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ

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Стадион: Альянц Ривьера
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.09.2018 Нант 1:2 Ницца Л1
- 22.09.2018 Монпелье 1:0 Ницца Л1
- 14.09.2018 Ницца 2:1 Ренн Л1
- 31.08.2018 Лион 0:1 Ницца Л1
- 25.08.2018 Ницца 0:4 Дижон Л1
- 18.08.2018 Кан 1:1 Ницца Л1
- 11.08.2018 Ницца 0:1 Реймс Л1
- 04.08.2018 Сент-Этьен 3:0 Ницца ТМК
- 28.07.2018 Торино 1:0 Ницца ТМК
- 21.07.2018 Шарлеруа 2:2 Ницца ТМК
- 14.07.2018 Ницца 0:1 Спортинг Л ТМК
- 07.07.2018 Стад де Ньон 2:4 Ницца ТМК
- 19.05.2018 Лион 3:2 Ницца Л1
- 12.05.2018 Ницца 4:1 Кан Л1
- 06.05.2018 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 28.04.2018 Страсбург 1:1 Ницца Л1
- 22.04.2018 Ницца 1:0 Монпелье Л1
- 13.04.2018 Анже 1:1 Ницца Л1
- 08.04.2018 Ницца 1:1 Ренн Л1
- 01.04.2018 Труа 0:2 Ницца Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 26.09.2018 ПСЖ 4:1 Реймс Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 01.09.2018 Ним 2:4 ПСЖ Л1
- 25.08.2018 ПСЖ 3:1 Анже Л1
- 18.08.2018 Генгам 1:3 ПСЖ Л1
- 12.08.2018 ПСЖ 3:0 Кан Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 21.07.2018 Бавария 3:1 ПСЖ КЧ
- 15.07.2018 ПСЖ 2:4 Шамбли ТМК
- 11.07.2018 ПСЖ 1:0 Сент-Женевьев ТМК
- 19.05.2018 Кан 0:0 ПСЖ Л1
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 08.05.2018 Ле-Эрбье 0:2 ПСЖ КФ
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Лига 1
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1
- 02.04.2016 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1
- 04.12.2015 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1
- 18.04.2015 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1
- 29.11.2014 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1
- 28.03.2014 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1
- 09.11.2013 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1
- 21.04.2013 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1
- 01.12.2012 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1
- 12.02.2012 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1
- 21.09.2011 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
- 20.02.2011 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1
- 03.10.2010 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1
- 20.03.2010 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2009 ПСЖ 0:1 Ницца Лига 1
- 05.04.2009 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
- 01.11.2008 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 6
|21
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|4.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Дижон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 11
|10
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|15.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|16.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|Кан
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|19.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Генгам
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
Ницца
1.5% (1)
Ничья:
6.2% (4)
ПСЖ
92.3% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
38.5% (25)
0:2 ПСЖ:
20% (13)
1:3 ПСЖ:
18.5% (12)
0:1 ПСЖ:
6.2% (4)
0:0 Ничья:
3.1% (2)
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