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2018-2019
Стадион:
Динамо Бухарест
0:0
Конец матча
Сепси
0'
20' Желтая карточка
Stefan Draghici
51' Желтая карточка
Ricardo Grigore
56' Желтая карточка
Велев Стефан
78' Желтая карточка
Суботич Даниэль
90' Желтая карточка
Тандия Ибраима
90' Желтая карточка
Нистор Дан
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Нистор Дан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Тандия Ибраима получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сепси делает замену. Тандия Ибраима уходит с поля, а Карницкий Александр выходит на его замену.
85'
Сепси делает замену. Stefan Draghici уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Суботич Даниэль получил желтую карточку от судьи
74'
Сепси делает замену. Bryan Nouvier уходит с поля, а Joseph Mensah выходит на его замену.
73'
Динамо Бухарест делает замену. Ricardo Grigore уходит с поля, а Суботич Даниэль выходит на его замену.
59'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Deian Sorescu выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Велев Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Ricardo Grigore получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Динамо Бухарест делает замену. Купер Армандо уходит с поля, а Tomislav Gomelt выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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