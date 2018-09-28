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2018-2019
Стадион: Центральный стадион Динамо
0:0
Конец матча
20' Желтая карточкаStefan Draghici
51' Желтая карточкаRicardo Grigore
56' Желтая карточкаВелев Стефан
78' Желтая карточкаСуботич Даниэль
90' Желтая карточкаТандия Ибраима
90' Желтая карточкаНистор Дан
|
20'
51'
56'
78'
90'
90'
Состав команд
26
Пенедо
Хайме
90
Мезаг
Тедди
10
Нистор
Дан
11
Сато
Дайсуке
77
Велев
Стефан
24
Istvan
Fulop
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 17 Laurentiu Corbu Защитник
- 90 Мезаг Тедди Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 93 Sergiu Popovici Защитник
- 18 Купер Армандо Полузащитник
- 27 Ricardo Grigore Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 19 Daniel Popa III Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Mihai Popescu Защитник
- 21 Tomislav Gomelt Полузащитник
- 7 Deian Sorescu Полузащитник
- 31 Суботич Даниэль Нападающий
- 99 Robert Moldoveanu
- 2 Kino Delorge
- 12 Mihai Esanu
- Главный тренер: Florin Bratu
Сепси
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 2 Gabriel Moura Защитник
- 3 Виера Усман Защитник
- 5 Igor Jovanovic Защитник
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 77 Велев Стефан Полузащитник
- 8 Васвари Габриэл Полузащитник
- 7 Stefan Draghici Полузащитник
- 24 Istvan Fulop Полузащитник
- 9 Bryan Nouvier Полузащитник
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Карницкий Александр Полузащитник
- 23 Joseph Mensah II
- 96 Florin Stefan
- 16 Ionut Ursu
- 21 Yasin Hamed
- 4 Adrian Rus
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 28.05.2018 Поли Тимишоара 1:3 Динамо Бухарест Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 06.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 13.04.2018 Волунтари 2:4 Динамо Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
Сепси (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 21.09.2018 Сепси 1:1 Волунтари ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.08.2018 Ботошани 0:0 Сепси ПЛ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 27.05.2018 Сепси 0:1 Ботошани Л1
- 24.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Л1
- 18.05.2018 Сепси 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 15.05.2018 Сепси 3:0 Поли Тимишоара Л1
- 12.05.2018 Волунтари 1:2 Сепси Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Л1
- 14.04.2018 Сепси 2:1 Газ Метан Mедиаш Л1
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Лига 1. Группа Б
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Лига 1
- 04.12.2017 Сепси 0:3 Динамо Бухарест Лига 1
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|9
|5
|3
|1
|21 - 9
|18
|2.
|Астра
|9
|4
|5
|0
|13 - 5
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|4.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|5.
|Университатя Крайова
|9
|4
|2
|3
|17 - 9
|14
|6.
|КСМ Студенцеск
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|8.
|Вииторул Констанца
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Конкордия Кьяжна
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Ботошани
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Германнштадт
|9
|2
|1
|6
|7 - 10
|7
|14.
|Волунтари
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
Второй тайм
90'
Нистор Дан получил желтую карточку от судьи
90'
Тандия Ибраима получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сепси делает замену. Тандия Ибраима уходит с поля, а Карницкий Александр выходит на его замену.
85'
Сепси делает замену. Stefan Draghici уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
78'
Суботич Даниэль получил желтую карточку от судьи
74'
Сепси делает замену. Bryan Nouvier уходит с поля, а Joseph Mensah выходит на его замену.
73'
Динамо Бухарест делает замену. Ricardo Grigore уходит с поля, а Суботич Даниэль выходит на его замену.
59'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Deian Sorescu выходит на его замену.
56'
Велев Стефан получил желтую карточку от судьи
51'
Ricardo Grigore получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Динамо Бухарест делает замену. Купер Армандо уходит с поля, а Tomislav Gomelt выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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