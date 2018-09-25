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Стадион:
Сент-Этьен
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Монако

До начала игры, которая состоится 28.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 38 минут.
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:
Прогнозы на матч Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен
14.1% (10)
Ничья:
36.6% (26)
Монако
49.3% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.2% (20)
Монако:
25.4% (18)
Монако:
11.3% (8)
Сент-Этьен:
7% (5)
Ничья:
5.6% (4)
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