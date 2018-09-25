Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Монако

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Стадион: Жоффруа Гишар
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Сент-Этьен (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.09.2018 Тулуза 2:3 Сент-Этьен Л1
- 22.09.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 14.09.2018 ПСЖ 4:0 Сент-Этьен Л1
- 02.09.2018 Сент-Этьен 0:0 Амьен Л1
- 25.08.2018 Монпелье 0:0 Сент-Этьен Л1
- 19.08.2018 Страсбург 1:1 Сент-Этьен Л1
- 11.08.2018 Сент-Этьен 2:1 Генгам Л1
- 04.08.2018 Сент-Этьен 3:0 Ницца ТМК
- 27.07.2018 Амьен 1:1 Сент-Этьен ТМК
- 21.07.2018 Ланс 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 18.07.2018 Бордо 2:1 Сент-Этьен ТМК
- 13.07.2018 Марсель 0:1 Сент-Этьен ТМК
- 07.07.2018 Андрезьё 0:7 Сент-Этьен ТМК
- 19.05.2018 Сент-Этьен 5:0 Лилль Л1
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Л1
- 06.05.2018 Сент-Этьен 1:3 Бордо Л1
- 27.04.2018 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Л1
- 22.04.2018 Сент-Этьен 2:1 Труа Л1
- 14.04.2018 Страсбург 0:1 Сент-Этьен Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
Монако (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 08.07.2018 Рух Хожув 0:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
- 19.05.2018 Труа 0:3 Монако Л1
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Л1
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Л1
- 28.04.2018 Монако 0:0 Амьен Л1
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1
- 17.05.2017 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 14.02.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 13.12.2015 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1
- 03.04.2015 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 09.11.2014 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 01.03.2014 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
- 05.10.2013 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1
- 01.05.2011 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 12.12.2010 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1
- 21.07.2010 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи. Сборные
- 07.02.2010 Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1
- 26.09.2009 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 15.07.2009 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи. Сборные
- 01.03.2009 Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1
- 05.10.2008 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
- 17.05.2008 Сент-Этьен 4:0 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|16 - 11
|10
|7.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Дижон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|13 - 13
|8
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 5
|8
|14.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|15.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|16.
|Кан
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|17.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|18.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Амьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|20.
|Генгам
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - МонакоДо начала игры, которая состоится 28.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен
14.1% (10)
Ничья:
36.6% (26)
Монако
49.3% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.2% (20)
1:2 Монако:
25.4% (18)
0:1 Монако:
11.3% (8)
2:1 Сент-Этьен:
7% (5)
2:2 Ничья:
5.6% (4)
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