- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Констант Ванден Сток
0:0
Конец матча
22' Красная карточкаСебальос Кристиан
61' Желтая карточкаКумс Свен
|
61'
Состав команд
20
Кумс
Свен
19
Сантини
Иван
11
Yohan
Boli
10
Безус
Роман
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 55 Враньеш Огнен Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 56 Салемакерс Алексис Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 19 Сантини Иван Нападающий
- 99 Баккали Закария Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 10 Мориока Риота Нападающий
- 9 Димата Нани Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Сент-Трюйден 3-4-3
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 3 Takehiro Tomiyasu Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 24 Casper de Norre Полузащитник
- 19 Себальос Кристиан Нападающий
- 11 Yohan Boli Нападающий
- 10 Безус Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 9 Назон Даккенс Полузащитник
- 15 Камада Даити Полузащитник
- 33 Эндо Ватару Полузащитник
- 77 Mohamed Turay Полузащитник
- Главный тренер: Марк Брис
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 23.06.2018 Хейст 1:1 Андерлехт ТМК
- 22.06.2018 RWDM Brussels FC 0:1 Андерлехт ТМК
- 20.05.2018 Андерлехт 1:2 Генк ПДА
- 13.05.2018 Гент 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.05.2018 Андерлехт 1:3 Стандард ПДА
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 26.09.2018 Сент-Трюйден 3:0 KFC Duffel К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Васланд-Беверен 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 14.07.2018 Ломмель 0:1 Сент-Трюйден ТМК
- 12.07.2018 Спувен-Мопертинген 0:8 Сент-Трюйден ТМК
- 27.06.2018 Тес Спорт 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 26.06.2018 Herk FC 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 23.06.2018 Веллен 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 19.05.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 12.05.2018 Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 09.05.2018 Сент-Трюйден 3:2 Беерсхот-Вильрейк ПДА
- 05.05.2018 Эйпен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.04.2018 Сент-Трюйден 4:1 Остенде ПДА
- 21.04.2018 Сент-Трюйден 2:3 Эйпен ПДА
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 16.02.2018 Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт Первый дивизион А
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден Первый дивизион А
- 22.01.2017 Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Лига Про
- 12.08.2016 Сент-Трюйден 0:0 Андерлехт Лига Про
- 29.01.2016 Сент-Трюйден 1:2 Андерлехт Лига Про
- 27.09.2015 Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|8
|1
|0
|27 - 7
|25
|2.
|Генк
|9
|7
|2
|0
|26 - 9
|23
|3.
|Андерлехт
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|4.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Сент-Трюйден
|9
|3
|5
|1
|11 - 8
|14
|6.
|Гент
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|7.
|Остенде
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Стандард
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Шарлеруа
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|10.
|Эйпен
|9
|3
|1
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Локерен
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|12 - 25
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Камада Даити выходит на его замену.
84'
Сент-Труйден делает замену. Yohan Boli уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
82'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Ботака Жордан уходит с поля, а Эндо Ватару выходит на его замену.
70'
Андерлехт делает замену. Требель Адриен уходит с поля, а Макаренко Евгений выходит на его замену.
61'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Димата Нани выходит на его замену.
61'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
УДАЛЕНИЕ! - Себальос Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
21'
Себальос Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация