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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Андерлехт
0:0
Конец матча
Сент-Трюйден
0'
22' Красная карточка
Себальос Кристиан
61' Желтая карточка
Кумс Свен
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Камада Даити выходит на его замену.
84'
Сент-Труйден делает замену. Yohan Boli уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
82'
Андерлехт делает замену. Амузу Френсис уходит с поля, а Сайеф Кеннет выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Ботака Жордан уходит с поля, а Эндо Ватару выходит на его замену.
70'
Андерлехт делает замену. Требель Адриен уходит с поля, а Макаренко Евгений выходит на его замену.
61'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Димата Нани выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
УДАЛЕНИЕ! - Себальос Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
21'
Себальос Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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