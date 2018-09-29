Стадион: Стад Мишель д'Орнано
25' Желтая карточкаГнаоре Эдди
1:0
40' ПенальтиНинга Родрике
48' Желтая карточкаФахир Файсал
69' Вторая желтая карточкаГнаоре Эдди
90' Желтая карточкаКривелли Энцо
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Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Кан вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Петерс Стеф нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Кривелли Энцо получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
94'
94'
Бамму Ясин из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
94'
93'
93'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан разыграл угловой с левого угла.
92'
Хороший удар издали нанес Хауи Саиф-Эдин, но отличный сейв сделал Гартнер Регис. Угловой.
92'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
91'
Судья свистит. Монкондю Томас атаковал сзади соперника. Это Фахир Файсал заработал своей команде штрафной
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Джику Александр
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
89'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
89'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
88'
88'
Лефор Жордан из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
87'
87'
86'
Головой пробил Конате Мусса, но голкипер отбил его в поле!
86'
Гансо Пауло из команды Амьен подал угловой справа.
86'
Армугом Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Джику Александр
84'
Фахир Файсал наказан за толчок Конате Мусса
84'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
83'
83'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
83'
Отличный пас сделал Кривелли Энцо из команды Кан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
81'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
78'
77'
Хауи Саиф-Эдин имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
77'
Кан начинает контратаку
77'
77'
Гансо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Гильберт Фредерик наказан за толчок Конате Мусса
76'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
Гансо Пауло из команды Амьен подал угловой справа.
76'
Гансо Пауло из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Хорошую попытку сделал Онианге Принс. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
74'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Гансо Пауло
73'
Тактическая замена. Эль-Хаджам Уалид уходит с поля и его заменяет Крафт Эмиль
72'
Самба Брис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
71'
Бамму Ясин из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Матч возобновлен
71'
Онианге Принс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Гнаоре Эдди получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Гнаоре Эдди из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Онианге Принс пострадал.
69'
68'
Кривелли Энцо наказан за толчок Аденон Халед
68'
68'
67'
Тактическая замена. Тшокунте Малик уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
67'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
66'
Нинга Родрике из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Кан начинает контратаку
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Игра в одни ворота сейчас. Амьен доминирует и владеет мячом
64'
Лефор Жордан из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
64'
Гнаоре Эдди нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
63'
63'
63'
62'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
62'
62'
ШАНС! Тшокунте Малик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
61'
Бодмер Матьё из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
59'
59'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
59'
59'
Какой промах! Конате Мусса имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
Судья свистит. Джику Александр атаковал сзади соперника. Это Конате Мусса заработал своей команде штрафной
58'
Бамму Ясин из команды Кан пасует в штрафную, но Гартнер Регис выходит и ловит мяч.
57'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
56'
56'
56'
55'
Монкондю Томас из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
55'
Бове Клаудио из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
54'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
53'
52'
52'
51'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Амьен имеет хороший шанс забить.
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
49'
49'
Гнаоре Эдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Фахир Файсал грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
48'
Тшокунте Малик наказан за толчок Монкондю Томас
47'
47'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
46'
Тактическая замена. Кужава Рафал уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Кужава Рафал из команды Амьен подал угловой справа.
47'
Команда Кан играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Тшокунте Малик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
46'
Гнаоре Эдди из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
45'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
44'
44'
43'
Выглядело как неплохой момент. Годдос Саман из команды Амьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
43'
Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
42'
42'
41'
41'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Г О О О О Л - Нинга Родрике из команды Кан забивает с точки!
39'
ПЕНАЛЬТИ! - Эль-Хаджам Уалид играет рукой в штрафной! Эль-Хаджам Уалид вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
38'
38'
37'
37'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Нинга Родрике
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Онианге Принс из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
34'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
34'
Амьен имеет хороший шанс забить.
33'
33'
Тшокунте Малик нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
32'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
32'
32'
32'
Амьен начинает контратаку
32'
31'
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Бове Клаудио наказан за толчок Монкондю Томас
30'
29'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эль-Хаджам Уалид пострадал.
29'
Тшокунте Малик наказан за толчок Отеро Хуан
29'
28'
Тшокунте Малик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Гнаоре Эдди грубо играет против соперника. Пострадал Онианге Принс
25'
25'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
24'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Джику Александр наказан за толчок Кужава Рафал
23'
22'
Армугом Йоэль из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
22'
21'
21'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Амьен начинает контратаку
21'
21'
20'
20'
Конате Мусса наказан за толчок Нинга Родрике
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
19'
Фахир Файсал из команды Кан пробил со штрафного, но очень мимо цели.
19'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
18'
18'
18'
17'
17'
16'
Отеро Хуан наказан за толчок Армугом Йоэль
16'
16'
ШАНС! Лефор Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Армугом Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Кужава Рафал из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Бове Клаудио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Тшокунте Малик из команды Кан делает передачу одноклубнику.
13'
12'
12'
11'
11'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
8'
8'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
7'
Нинга Родрике из команды Кан в офсайде
7'
7'
6'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
5'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
4'
4'
3'
3'
3'
3'
2'
Тшокунте Малик наказан за толчок Монкондю Томас
1'
Годдос Саман из команды Амьен в офсайде
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 1:0 Амьен
Кан
72.8% (126)
Ничья:
23.7% (41)
Амьен
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кан:
45.1% (78)
2:1 Кан:
19.7% (34)
1:1 Ничья:
16.2% (28)
0:0 Ничья:
5.8% (10)
2:0 Кан:
4.6% (8)
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