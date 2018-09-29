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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
1:0
Конец матча
Амьен
0'
25' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
1:0
40' Пенальти
Нинга Родрике
48' Желтая карточка
Фахир Файсал
69' Вторая желтая карточка
Гнаоре Эдди
90' Желтая карточка
Кривелли Энцо
90'+6
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Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Кан вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Петерс Стеф нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
95'
Кривелли Энцо получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Амьен
94'
Бамму Ясин из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
94'
Кан имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Амьен
Угловой
93'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан разыграл угловой с левого угла.
92'
Хороший удар издали нанес Хауи Саиф-Эдин, но отличный сейв сделал Гартнер Регис. Угловой.
92'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Монкондю Томас атаковал сзади соперника. Это Фахир Файсал заработал своей команде штрафной
91'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Джику Александр
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
89'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Кан имеет хороший шанс забить.
88'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Лефор Жордан из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
87'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
87'
Кан контролирует мяч.
86'
Головой пробил Конате Мусса, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
86'
Гансо Пауло из команды Амьен подал угловой справа.
86'
Армугом Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Конате Мусса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
85'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Джику Александр
Фол, нарушение
84'
Фахир Файсал наказан за толчок Конате Мусса
Офсайд
84'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
83'
Удар от ворот произведет Амьен
83'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
83'
Отличный пас сделал Кривелли Энцо из команды Кан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
81'
Амьен контролирует мяч.
80'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Кан
78'
Амьен контролирует мяч.
77'
Хауи Саиф-Эдин имел все шансы забить, но Гартнер Регис сделал отличный сейв!
77'
Кан начинает контратаку
77'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гансо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Гильберт Фредерик наказан за толчок Конате Мусса
76'
Отеро Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Гансо Пауло из команды Амьен подал угловой справа.
76'
Гансо Пауло из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Хорошую попытку сделал Онианге Принс. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
74'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
74'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Гансо Пауло
73'
Тактическая замена. Эль-Хаджам Уалид уходит с поля и его заменяет Крафт Эмиль
Травма, повреждение
72'
Самба Брис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Удар от ворот произведет Амьен
72'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
71'
Бамму Ясин из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Онианге Принс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Гнаоре Эдди получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
69'
Гнаоре Эдди из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Онианге Принс пострадал.
69'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Кривелли Энцо наказан за толчок Аденон Халед
68'
Амьен контролирует мяч.
68'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Тшокунте Малик уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
67'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
66'
Нинга Родрике из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Кан начинает контратаку
65'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Игра в одни ворота сейчас. Амьен доминирует и владеет мячом
64'
Лефор Жордан из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Гнаоре Эдди нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
63'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Амьен
62'
ШАНС! Тшокунте Малик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
61'
Бодмер Матьё из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Кан контролирует мяч.
59'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
59'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
59'
Удар от ворот произведет Кан
59'
Какой промах! Конате Мусса имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Джику Александр атаковал сзади соперника. Это Конате Мусса заработал своей команде штрафной
58'
Бамму Ясин из команды Кан пасует в штрафную, но Гартнер Регис выходит и ловит мяч.
57'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
56'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Кан контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Кан
55'
Монкондю Томас из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Удар от ворот произведет Амьен
55'
Бове Клаудио из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Удар от ворот произведет Кан
54'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
53'
Амьен контролирует мяч.
52'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Годдос Саман из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Амьен имеет хороший шанс забить.
50'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
Удар от ворот произведет Кан
49'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гнаоре Эдди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Фахир Файсал грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
Фол, нарушение
48'
Тшокунте Малик наказан за толчок Монкондю Томас
47'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
46'
Тактическая замена. Кужава Рафал уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Кужава Рафал из команды Амьен подал угловой справа.
47'
Команда Кан играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Тшокунте Малик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Гнаоре Эдди из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
44'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Выглядело как неплохой момент. Годдос Саман из команды Амьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
43'
Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Амьен контролирует мяч.
42'
Кан имеет хороший шанс забить.
42'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
Кан имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Нинга Родрике из команды Кан забивает с точки!
Фол, нарушение
39'
ПЕНАЛЬТИ! - Эль-Хаджам Уалид играет рукой в штрафной! Эль-Хаджам Уалид вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Угловой
38'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
38'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
37'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
37'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Нинга Родрике
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
34'
Онианге Принс из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
34'
Амьен имеет хороший шанс забить.
33'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Тшокунте Малик нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
32'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
32'
Кан контролирует мяч.
32'
Амьен начинает контратаку
32'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
31'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
30'
Бове Клаудио наказан за толчок Монкондю Томас
30'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эль-Хаджам Уалид пострадал.
Фол, нарушение
29'
Тшокунте Малик наказан за толчок Отеро Хуан
29'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тшокунте Малик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
28'
Амьен контролирует мяч.
Угловой
27'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
27'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Гнаоре Эдди грубо играет против соперника. Пострадал Онианге Принс
25'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Джику Александр наказан за толчок Кужава Рафал
23'
Удар от ворот произведет Амьен
22'
Армугом Йоэль из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удар от ворот произведет Кан
21'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Амьен начинает контратаку
21'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Конате Мусса наказан за толчок Нинга Родрике
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Удар от ворот произведет Амьен
19'
Фахир Файсал из команды Кан пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
18'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
Кан имеет хороший шанс забить.
17'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Отеро Хуан наказан за толчок Армугом Йоэль
16'
Удар от ворот произведет Кан
16'
ШАНС! Лефор Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
15'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
15'
Армугом Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Кужава Рафал из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
15'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
14'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Бове Клаудио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Тшокунте Малик из команды Кан делает передачу одноклубнику.
13'
Кан контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Амьен
12'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Кан контролирует мяч.
11'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
11'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Байсс Пол из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Кан контролирует мяч.
8'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Офсайд
7'
Нинга Родрике из команды Кан в офсайде
7'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Кан контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
4'
Амьен контролирует мяч.
4'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Амьен контролирует мяч.
3'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Тшокунте Малик наказан за толчок Монкондю Томас
Офсайд
1'
Годдос Саман из команды Амьен в офсайде
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кан 1:0 Амьен
Кан
72.8% (126)
Ничья:
23.7% (41)
Амьен
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Кан:
45.1% (78)
Кан:
19.7% (34)
Ничья:
16.2% (28)
Ничья:
5.8% (10)
Кан:
4.6% (8)
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