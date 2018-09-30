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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Ройал Антверпен
2:2
Второй тайм: 90'
Гент
0'
0:1
15' Гол
Рустед Сигурд
19' Желтая карточка
Ятабаре Самбу
1:1
22' Гол
Мбокани Дьёмерси
1:2
30' Гол
Вадис Оджиджа-Офоэ
40' Желтая карточка
Верстрате Биргер
47' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
48' Желтая карточка
Арун Фарис
2:2
52' Гол
Арун Фарис
63' Желтая карточка
Лимбомбе Сталлоне
90'
Второй тайм
82'
Ройал Антверпен делает замену. Мбокани Дьёмерси уходит с поля, а Болинжи Жонатан выходит на его замену.
75'
Гент делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Деягере Брехт выходит на его замену.
69'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Эсити Андерсон выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Лимбомбе Сталлоне получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Арун Фарис бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Арун Фарис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Рафаэлов Лиор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Вадис Оджиджа-Офоэ бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Мбокани Дьёмерси бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Рустед Сигурд бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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