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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Босуил
2:2
Второй тайм: 90'
0:1
15' ГолРустед Сигурд
19' Желтая карточкаЯтабаре Самбу
1:1
22' ГолМбокани Дьёмерси
1:2
30' ГолВадис Оджиджа-Офоэ
40' Желтая карточкаВерстрате Биргер
47' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
48' Желтая карточкаАрун Фарис
2:2
52' ГолАрун Фарис
63' Желтая карточкаЛимбомбе Сталлоне
|
15'
0:1
19'
22'
1:1
30'
1:2
40'
47'
48'
52'
2:2
Состав команд
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
19
Овусу
Вильям
Ройал Антверпен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 6 Юклеред Симен Защитник
- 11 Рафаэлов Лиор Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Нападающий
- 70 Мбокани Дьёмерси Нападающий
- 19 Овусу Вильям Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Тенкен Йенс Вратарь
- 4 Опаре Даниэль Защитник
- 23 Говеа Омар Защитник
- 29 Назарина Егор Полузащитник
- 10 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 21 Dylan Batubinsika Полузащитник
- 9 Болинжи Жонатан Нападающий
- Главный тренер: Ласло Болони
Гент 4-2-3-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 28 Бронн Дилан Защитник
- 5 Пластун Игорь Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 7 Чакветадзе Георгий Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Коосеманс Колин Вратарь
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 2 Суке Арно Защитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 11 Жан-Люк Домпе Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 16 Jonathan David
- 32 Philip Azango
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 26.09.2018 Мехелен 3:1 Ройал Антверпен К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 29.07.2018 Шарлеруа 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 08.07.2018 Оснабрюк 0:1 Ройал Антверпен ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 27.06.2018 Брассхаат 1:4 Ройал Антверпен ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
- 12.05.2018 Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 09.05.2018 Ройал Антверпен 2:1 Эйпен ПДА
- 05.05.2018 Локерен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 29.04.2018 Беерсхот-Вильрейк 0:0 Ройал Антверпен ПДА
- 23.04.2018 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
Гент (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 26.09.2018 Виртон 2:4 Гент К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 23.07.2018 Гент 1:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2018 АХ Лёвен 0:2 Гент ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 07.07.2018 Стандард Веттерен 1:6 Гент ТМК
- 06.07.2018 Уденаарде 1:3 Гент ТМК
- 30.06.2018 Молебеке 1:4 Гент ТМК
- 23.06.2018 Дронген 1:3 Гент ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|8
|1
|0
|27 - 7
|25
|2.
|Генк
|9
|7
|2
|0
|26 - 9
|23
|3.
|Андерлехт
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|4.
|Ройал Антверпен
|2:2
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Стандард
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Гент
|2:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Сент-Трюйден
|9
|3
|5
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 16
|13
|9.
|Шарлеруа
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|10.
|Эйпен
|9
|3
|1
|5
|12 - 20
|10
|11.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Васланд-Беверен
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Локерен
|9
|1
|2
|6
|7 - 17
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|12 - 25
|5
|16.
|Мускрон-Перювельз
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
Второй тайм
82'
Ройал Антверпен делает замену. Мбокани Дьёмерси уходит с поля, а Болинжи Жонатан выходит на его замену.
75'
Гент делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Деягере Брехт выходит на его замену.
69'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Эсити Андерсон выходит на его замену.
63'
Лимбомбе Сталлоне получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Арун Фарис бьет в цель!
48'
Арун Фарис получил желтую карточку от судьи
47'
Рафаэлов Лиор получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Вадис Оджиджа-Офоэ бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Мбокани Дьёмерси бьет в цель!
19'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Рустед Сигурд бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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