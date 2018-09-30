Стадион: Стад де ля Моссон
2' Желтая карточкаАгилар Рубен
1:0
29' ГолОйонго Амбруаз
42' Желтая карточкаЛибой Эрве
45' Желтая карточкаДиалло Мустафа
45' Желтая карточкаБриансон Антони
2:0
45' ПенальтиДелор Анди
Второй тайм
61'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Гийом Батист пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
60'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
59'
Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Либой Эрве из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
58'
58'
57'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Либой Эрве пострадал.
57'
57'
56'
Голкипер мог бы сыграть и получше
56'
56'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
55'
Алакуш Софьян из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
54'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
54'
53'
53'
Делор Анди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Назначен штрафной. Пострадал Молле Флоран, его свалил Либой Эрве.
52'
52'
51'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
51'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
50'
Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Молле Флоран из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
50'
49'
Молле Флоран наказан за толчок Алакуш Софьян
49'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
48'
47'
Отличные скиллы показывает Буанга Денис, обводя своих соперников
47'
Ним имеет хороший шанс забить.
47'
47'
46'
46'
46'
Молле Флоран делает скидку назад вдоль ворот
46'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Валь Тео
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
56'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
56'
Ним контролирует мяч.
55'
Г О О О О Л - Делор Анди из команды Монпелье забивает с точки!
54'
Бриансон Антони получил желтую карточку от судьи
54'
ПЕНАЛЬТИ! - Бриансон Антони дергает за футболку соперника (это был Мендеш Педру II) и рефери назначает пенальти!
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
51'
Бриансон Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Делор Анди из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
51'
50'
50'
49'
49'
Бриансон Антони из команды Ним опасно и грубо сыграл. Скири Эйе пострадал.
48'
Судья подбегает и показывает Диалло Мустафа из команды Ним отложенную желтую карточку за фол.
47'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Мауасса Фет должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
46'
Мауасса Фет из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
46'
Ним начинает контратаку
46'
Ним имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
44'
Делор Анди пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль ловит мяч
44'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
44'
Рипар Рено из команды Ним в офсайде
44'
Бриансон Антони делает длинную передачу вперед
43'
43'
Коцца Николя делает скидку назад вдоль ворот
43'
43'
43'
Матч возобновлен
42'
Либой Эрве получил желтую карточку от судьи
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Либой Эрве из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Делор Анди заработал фол
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
Матч возобновлен
40'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Молле Флоран из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Рипар Рено из команды Ним опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
38'
38'
37'
37'
37'
36'
36'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ним поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Матч возобновлен
30'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
29'
Г О О О О Л - Ойонго Амбруаз забивает!
28'
Диалло Мустафа ошибается в защите.
28'
28'
27'
26'
26'
25'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Рипар Рено пострадал.
25'
25'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
24'
Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
24'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
24'
Бобишон Антонен из команды Ним играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
23'
23'
Отличный пас сделал Агилар Рубен из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
22'
Бобишон Антонен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
20'
Молле Флоран наказан за толчок Диалло Мустафа
19'
18'
Монпелье контролирует мяч.
18'
18'
18'
17'
Коцца Николя из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Молле Флоран из команды Монпелье делает пас партнеру.
16'
Бернардони Поль из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
15'
Гийом Батист из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
14'
14'
14'
Молле Флоран из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Диалло Мустафа из команды Ним опасно и грубо сыграл. Коцца Николя пострадал.
11'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
11'
11'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
10'
10'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Ним поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
10'
9'
9'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
9'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
8'
Бернардони Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
7'
6'
Делор Анди задерживает мяч рукой
6'
Алакуш Софьян из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
4'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
4'
Молле Флоран из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи
2'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мауасса Фет пострадал.
1'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Ним
Монпелье
83.3% (145)
Ничья:
14.9% (26)
Ним
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
39.7% (69)
2:1 Монпелье:
21.8% (38)
2:0 Монпелье:
14.9% (26)
1:1 Ничья:
10.9% (19)
0:0 Ничья:
2.9% (5)
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