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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
2:0
Второй тайм: 61'
Ним
0'
2' Желтая карточка
Агилар Рубен
1:0
29' Гол
Ойонго Амбруаз
42' Желтая карточка
Либой Эрве
45' Желтая карточка
Диалло Мустафа
45' Желтая карточка
Бриансон Антони
2:0
45' Пенальти
Делор Анди
61'
Второй тайм
Фол, нарушение
61'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Гийом Батист пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
60'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Ним
59'
Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
59'
Либой Эрве из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
58'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Либой Эрве пострадал.
57'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Голкипер мог бы сыграть и получше
56'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
56'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
55'
Алакуш Софьян из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
54'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Ним
53'
Делор Анди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
52'
Назначен штрафной. Пострадал Молле Флоран, его свалил Либой Эрве.
52'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
50'
Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Молле Флоран из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
49'
Молле Флоран наказан за толчок Алакуш Софьян
49'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
48'
Удар от ворот произведет Монпелье
48'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Отличные скиллы показывает Буанга Денис, обводя своих соперников
47'
Ним имеет хороший шанс забить.
47'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
46'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Молле Флоран делает скидку назад вдоль ворот
46'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Валь Тео
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
56'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
56'
Ним контролирует мяч.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Делор Анди из команды Монпелье забивает с точки!
Желтая карточка
54'
Бриансон Антони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛЬТИ! - Бриансон Антони дергает за футболку соперника (это был Мендеш Педру II) и рефери назначает пенальти!
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
51'
Бриансон Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Делор Анди из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Скири Эйе из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
51'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Удар от ворот произведет Монпелье
50'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Бриансон Антони из команды Ним опасно и грубо сыграл. Скири Эйе пострадал.
Желтая карточка
48'
Судья подбегает и показывает Диалло Мустафа из команды Ним отложенную желтую карточку за фол.
47'
Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Мауасса Фет должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
46'
Мауасса Фет из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
46'
Ним начинает контратаку
46'
Ним имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Ним
45'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
45'
Удар от ворот произведет Монпелье
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
44'
Делор Анди пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль ловит мяч
44'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
44'
Рипар Рено из команды Ним в офсайде
44'
Бриансон Антони делает длинную передачу вперед
43'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
43'
Коцца Николя делает скидку назад вдоль ворот
43'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Либой Эрве получил желтую карточку от судьи
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
42'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Либой Эрве из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Делор Анди заработал фол
41'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Молле Флоран из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
38'
Рипар Рено из команды Ним опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
38'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
37'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
36'
Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ним поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Матч возобновлен
30'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Ойонго Амбруаз забивает!
28'
Диалло Мустафа ошибается в защите.
28'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Ним
26'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Рипар Рено пострадал.
25'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Удар от ворот произведет Ним
24'
Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
Фол, нарушение
24'
Бобишон Антонен из команды Ним играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет Ним
23'
Отличный пас сделал Агилар Рубен из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Удар от ворот произведет Монпелье
22'
Бобишон Антонен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
20'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
20'
Молле Флоран наказан за толчок Диалло Мустафа
19'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Монпелье контролирует мяч.
18'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
18'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Коцца Николя из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
16'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Молле Флоран из команды Монпелье делает пас партнеру.
16'
Бернардони Поль из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
15'
Гийом Батист из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Ним
14'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Молле Флоран из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
13'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
13'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
11'
Диалло Мустафа из команды Ним опасно и грубо сыграл. Коцца Николя пострадал.
11'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
11'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
11'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Монпелье имеет хороший шанс забить.
10'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Ним поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
10'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Ним
9'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
9'
Скири Эйе из команды Монпелье делает пас партнеру.
9'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
8'
Бернардони Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Делор Анди задерживает мяч рукой
6'
Алакуш Софьян из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
Удар от ворот произведет Монпелье
Офсайд
4'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
4'
Молле Флоран из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бобишон Антонен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
2'
Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
2'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мауасса Фет пострадал.
1'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Ним
Монпелье
83.3% (145)
Ничья:
14.9% (26)
Ним
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
39.7% (69)
Монпелье:
21.8% (38)
Монпелье:
14.9% (26)
Ничья:
10.9% (19)
Ничья:
2.9% (5)
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