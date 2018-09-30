Стадион: Роазон Парк
28' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
43' Желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
43' Вторая желтая карточкаЛейя-Исека Аарон
59' Желтая карточкаАндре Бенжамин
69' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
1:0
70' ПенальтиНьянг М'Байе
1:1
88' ГолТодибо Жан-Клер
Второй тайм
93'
Силики Джеймс из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
93'
Жан Корентин не смог попасть в створ ударом издали
92'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Силики Джеймс нанес удар в каркас ворот!
92'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
92'
91'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
91'
91'
91'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
90'
89'
88'
Градель Макс-Ален сделал результативную передачу.
88'
ГОООООЛ - Тодибо Жан-Клер Тулуза забивает ударом головой
88'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
88'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
87'
Сангаре Ибрахим мяч отрикошетил от ворот
87'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
86'
[team] контролирует мяч.
86'
Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
85'
Рейне Батист не дал случится голу! Траоре Амари должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
85'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
85'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
85'
84'
84'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
82'
Диалло Абдулайе отбил мяч на угловой после удара Градель Макс-Ален из штрафной площади.
81'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
81'
81'
Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали
80'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Сьебатшё Теосон
80'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
80'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза играет слишком грубо. Буриго Бенжамен оказался на газоне.
80'
79'
79'
79'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
79'
78'
78'
77'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тодибо Жан-Клер пострадал.
77'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
76'
76'
Тактическая замена. Босток Джон уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
76'
76'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
75'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Босток Джон
74'
74'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
74'
73'
72'
72'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Андре Бенжамин
72'
71'
70'
Г О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Ренн забивает с точки!
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
69'
Тодибо Жан-Клер получил желтую карточку от судьи
69'
ПЕНАЛЬТИ - Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ньянг М'Байе.
68'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
67'
67'
67'
Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
67'
67'
67'
Гренье Клеман из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
66'
Мубеле Фирмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
66'
Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
64'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
64'
Тактическая замена. Бен Арфа Хатем уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
63'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн играет слишком грубо. Градель Макс-Ален оказался на газоне.
63'
Силики Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
62'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет слишком грубо. Доссеви Матьё оказался на газоне.
61'
61'
Бен Арфа Хатем нанес удар чуть мимо. Близко!
61'
Отличные скиллы показывает Бен Арфа Хатем, обводя своих соперников
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
60'
Тактическая замена. Гарсия Мануэль II уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
59'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
59'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Доссеви Матьё пострадал.
58'
57'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Андре Бенжамин пробил после навеса, но Рейне Батист спас! Опасный момент упущен!
56'
56'
56'
55'
Бенсебаини Рами из команды Ренн в офсайде
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
54'
54'
54'
53'
53'
53'
53'
53'
53'
Мешер Андре не смог попасть в створ ударом издали
52'
Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
52'
Доссеви Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
52'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
50'
Шанс! Траоре Амари из команды Ренн пробил головой, но мимо
49'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
49'
49'
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Силики Джеймс и попал в перекладину!
48'
Траоре Амари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
49'
ШАНС! Ньянг М'Байе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
48'
48'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
48'
Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
48'
Бенсебаини Рами из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
47'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
46'
46'
Траоре Амари из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
43'
Лейя-Исека Аарон получает вторую желтую карточку. Удаление.
43'
Лейя-Исека Аарон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
43'
Лейя-Исека Аарон наказан за толчок Да Сильва Дамьен
43'
Ньянг М'Байе из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
42'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
41'
Опасность предотвращена - Мешер Андре из команды Ренн вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
41'
40'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
40'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
40'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
40'
39'
39'
39'
39'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Диалло Абдулайе пострадал.
38'
Диалло Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья свистит. Бенсебаини Рами атаковал сзади соперника. Это Доссеви Матьё заработал своей команде штрафной
37'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
37'
36'
36'
36'
Бенсебаини Рами из команды Ренн в офсайде
35'
35'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
34'
34'
34'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Силики Джеймс из команды Ренн играет слишком грубо. Амьен-Аду Кельвен оказался на газоне.
33'
32'
Судья свистит. Да Сильва Дамьен атаковал сзади соперника. Это Лейя-Исека Аарон заработал своей команде штрафной
32'
31'
31'
30'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
30'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
29'
29'
29'
Бенсебаини Рами из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
28'
28'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
28'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Силики Джеймс пострадал.
27'
Силики Джеймс наказан за толчок Градель Макс-Ален
27'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
26'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Силики Джеймс
25'
25'
25'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Ньянг М'Байе выходит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
24'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
Бенсебаини Рами не смог попасть в створ ударом издали
23'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
22'
Матч возобновлен
21'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Сангаре Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
19'
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
19'
19'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
17'
17'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой справа.
17'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
15'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Буриго Бенжамен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
13'
13'
12'
12'
11'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
11'
11'
10'
10'
Головой пробил Андре Бенжамин, но голкипер отбил его в поле!
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
9'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
9'
9'
9'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Отличные скиллы показывает Буриго Бенжамен, обводя своих соперников
8'
8'
7'
6'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Траоре Амари пострадал.
6'
6'
6'
5'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
5'
5'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
4'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
3'
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Тулуза
Ренн
60.1% (104)
Ничья:
26.6% (46)
Тулуза
13.3% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ренн:
27.2% (47)
1:0 Ренн:
25.4% (44)
1:1 Ничья:
22% (38)
1:2 Тулуза:
8.1% (14)
2:0 Ренн:
4% (7)
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