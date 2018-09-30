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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
1:1
Второй тайм: 90+'
Тулуза
0'
28' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
43' Желтая карточка
Лейя-Исека Аарон
43' Вторая желтая карточка
Лейя-Исека Аарон
59' Желтая карточка
Андре Бенжамин
69' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
1:0
70' Пенальти
Ньянг М'Байе
1:1
88' Гол
Тодибо Жан-Клер
90'+4
Второй тайм
93'
Силики Джеймс из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Удар от ворот произведет Ренн
93'
Жан Корентин не смог попасть в створ ударом издали
92'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Силики Джеймс нанес удар в каркас ворот!
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
92'
Удар от ворот произведет Тулуза
91'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
91'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
91'
Ренн контролирует мяч.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Офсайд
90'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
90'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Градель Макс-Ален сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГОООООЛ - Тодибо Жан-Клер Тулуза забивает ударом головой
88'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
88'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
87'
Сангаре Ибрахим мяч отрикошетил от ворот
87'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
86'
[team] контролирует мяч.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
85'
Рейне Батист не дал случится голу! Траоре Амари должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
85'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
85'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
85'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
84'
Тулуза контролирует мяч.
84'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
82'
Диалло Абдулайе отбил мяч на угловой после удара Градель Макс-Ален из штрафной площади.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
81'
Удар от ворот произведет Тулуза
81'
Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали
80'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Сьебатшё Теосон
80'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
80'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза играет слишком грубо. Буриго Бенжамен оказался на газоне.
80'
Ренн контролирует мяч.
79'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
79'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
79'
Тулуза контролирует мяч.
78'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тодибо Жан-Клер пострадал.
77'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Ренн имеет хороший шанс забить.
76'
Ренн контролирует мяч.
76'
Тактическая замена. Босток Джон уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
76'
Удар от ворот произведет Ренн
76'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Босток Джон
74'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
74'
Ренн контролирует мяч.
73'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Андре Бенжамин
72'
Тулуза контролирует мяч.
71'
Тулуза контролирует мяч.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Ньянг М'Байе из команды Ренн забивает с точки!
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Желтая карточка
69'
Тодибо Жан-Клер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ - Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ньянг М'Байе.
68'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Тулуза контролирует мяч.
67'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Удар от ворот произведет Тулуза
67'
Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
67'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
67'
Гренье Клеман из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
66'
Мубеле Фирмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
66'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
66'
Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
66'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
65'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
64'
Тактическая замена. Доссеви Матьё уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
64'
Тактическая замена. Бен Арфа Хатем уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
Фол, нарушение
63'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн играет слишком грубо. Градель Макс-Ален оказался на газоне.
63'
Силики Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет слишком грубо. Доссеви Матьё оказался на газоне.
61'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
Бен Арфа Хатем нанес удар чуть мимо. Близко!
61'
Отличные скиллы показывает Бен Арфа Хатем, обводя своих соперников
61'
Ренн имеет хороший шанс забить.
60'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
60'
Тактическая замена. Гарсия Мануэль II уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
Желтая карточка
59'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Доссеви Матьё пострадал.
58'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Андре Бенжамин пробил после навеса, но Рейне Батист спас! Опасный момент упущен!
56'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
56'
Ренн имеет хороший шанс забить.
56'
Ренн контролирует мяч.
Офсайд
55'
Бенсебаини Рами из команды Ренн в офсайде
55'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Ренн контролирует мяч.
54'
Удар от ворот произведет Тулуза
54'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
53'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Тулуза
53'
Мешер Андре не смог попасть в створ ударом издали
52'
Силики Джеймс из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
52'
Доссеви Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
52'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Ренн контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
50'
Удар от ворот произведет Тулуза
50'
Шанс! Траоре Амари из команды Ренн пробил головой, но мимо
49'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
49'
Ренн имеет хороший шанс забить.
49'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Силики Джеймс и попал в перекладину!
48'
Траоре Амари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тулуза контролирует мяч.
46'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Удар от ворот произведет Тулуза
49'
ШАНС! Ньянг М'Байе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
48'
Удар от ворот произведет Ренн
48'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
48'
Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
48'
Бенсебаини Рами из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
46'
Удар от ворот произведет Тулуза
46'
Траоре Амари из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Ренн имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
43'
Лейя-Исека Аарон получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
43'
Лейя-Исека Аарон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
43'
Лейя-Исека Аарон наказан за толчок Да Сильва Дамьен
43'
Ньянг М'Байе из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Ренн имеет хороший шанс забить.
42'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
41'
Опасность предотвращена - Мешер Андре из команды Ренн вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
41'
Ренн контролирует мяч.
40'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
40'
Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
40'
Ренн имеет хороший шанс забить.
40'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
40'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
40'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Диалло Абдулайе пострадал.
38'
Диалло Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Бенсебаини Рами атаковал сзади соперника. Это Доссеви Матьё заработал своей команде штрафной
37'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Тулуза имеет хороший шанс забить.
37'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Тулуза контролирует мяч.
36'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Тулуза контролирует мяч.
Офсайд
36'
Бенсебаини Рами из команды Ренн в офсайде
35'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
35'
Ренн контролирует мяч.
35'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
34'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
33'
Силики Джеймс из команды Ренн играет слишком грубо. Амьен-Аду Кельвен оказался на газоне.
33'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Да Сильва Дамьен атаковал сзади соперника. Это Лейя-Исека Аарон заработал своей команде штрафной
32'
Тулуза контролирует мяч.
31'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Тулуза контролирует мяч.
30'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Ренн имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Босток Джон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
29'
Тулуза контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Тулуза
29'
Бенсебаини Рами из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
28'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Силики Джеймс пострадал.
Фол, нарушение
27'
Силики Джеймс наказан за толчок Градель Макс-Ален
27'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
26'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Силики Джеймс
25'
Ренн контролирует мяч.
25'
Тулуза контролирует мяч.
25'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Ньянг М'Байе выходит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Травма, повреждение
24'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Удар от ворот произведет Тулуза
23'
Бенсебаини Рами не смог попасть в створ ударом издали
23'
Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
22'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
21'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Сангаре Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Ренн имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Ренн контролирует мяч.
19'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Ренн имеет хороший шанс забить.
19'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Ренн имеет хороший шанс забить.
17'
Удар от ворот произведет Ренн
17'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Босток Джон из команды Тулуза подал угловой справа.
17'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Удар от ворот произведет Тулуза
16'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Буриго Бенжамен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
14'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
13'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
11'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ренн контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Тулуза
10'
Головой пробил Андре Бенжамин, но голкипер отбил его в поле!
10'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Угловой
10'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
9'
Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
9'
Ренн имеет хороший шанс забить.
9'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Отличные скиллы показывает Буриго Бенжамен, обводя своих соперников
8'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Ренн имеет хороший шанс забить.
7'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Траоре Амари пострадал.
6'
Ренн контролирует мяч.
6'
Тулуза контролирует мяч.
6'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
5'
Удар от ворот произведет Тулуза
5'
Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
3'
Ренн контролирует мяч.
3'
Тулуза контролирует мяч.
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Тулуза контролирует мяч.
1'
Ренн контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Тулуза
Ренн
60.1% (104)
Ничья:
26.6% (46)
Тулуза
13.3% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
27.2% (47)
Ренн:
25.4% (44)
Ничья:
22% (38)
Тулуза:
8.1% (14)
Ренн:
4% (7)
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