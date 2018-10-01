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2018-2019
Стадион: Константин Рэдулеску
0:0
Конец матча
38' Желтая карточкаБричаг Марьюс
44' Желтая карточкаValentin Mihaila
55' Желтая карточкаКикэлдэу Александру
57' Желтая карточкаДонкор Исаак
67' Желтая карточкаКулио Хуан
81' Желтая карточкаИоницэ Александру II
84' Желтая карточкаКамора Мауру
90' Желтая карточкаМитрицэ Александру
|
38'
44'
57'
67'
84'
Состав команд
22
Ланг
Адам
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
19
Кулио
Хуан
27
Мартич
Иван
15
Донкор
Исаак
19
Elvir
Koljic
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 22 Ланг Адам Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 14 Моутинью Тьерри Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 7 Паун-Александру Константин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 77 Петелеу Андрей Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 5 Малеш Мате Полузащитник
- 18 Костаке Йонуц Полузащитник
- 31 Ионицэ Александру II Полузащитник
- 11 Вера Урко Нападающий
- Главный тренер: Антонио Консейсау
Университатя Крайова
- Основной состав
- 13 Пильячелли Мирко Вратарь
- 27 Мартич Иван Защитник
- 15 Донкор Исаак Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 10 Кикэлдэу Александру Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 33 Valentin Mihaila Нападающий
- 19 Elvir Koljic Нападающий
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 5 Роша Нуну Полузащитник
- 22 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 20 Феделе Маттео Полузащитник
- 1 Iulian Laurentiu Popescu
- 16 Jovan Markovic
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 15.09.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Университатя Крайова ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 09.12.2016 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.09.2016 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига
- 11.08.2016 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги
- 26.05.2016 ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 09.04.2016 Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 27.02.2016 Университатя Крайова 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 04.10.2015 ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Первая лига
- 30.05.2015 Университатя Крайова 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 07.12.2014 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига
- 03.12.2010 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 24.07.2010 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Дивизион А
- 10.05.2010 Университатя Крайова 2:3 ЧФР Клуж Дивизион А
- 28.11.2009 ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|3.
|Астра
|10
|4
|5
|1
|13 - 6
|17
|4.
|ЧФР Клуж
|10
|4
|5
|1
|11 - 7
|17
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|6.
|Сепси
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Университатя Крайова
|10
|4
|3
|3
|17 - 9
|15
|8.
|КСМ Студенцеск
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Конкордия Кьяжна
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|12.
|Ботошани
|10
|1
|6
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Германнштадт
|10
|2
|1
|7
|8 - 13
|7
|14.
|Волунтари
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
Второй тайм
90'
Университатя Крайова делает замену. Elvir Koljic уходит с поля, а Бэрбуц Кристиан выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
85'
ЧФР Клуж делает замену. Моутинью Тьерри уходит с поля, а Вера Урко выходит на его замену.
84'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
81'
Ионицэ Александру II получил желтую карточку от судьи
76'
Университатя Крайова делает замену. Матею Александру уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
67'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
66'
Университатя Крайова делает замену. Valentin Mihaila уходит с поля, а Роша Нуну выходит на его замену.
63'
ЧФР Клуж делает замену. Паун-Александру Константин уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
57'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
55'
Кикэлдэу Александру получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Valentin Mihaila получил желтую карточку от судьи
38'
Бричаг Марьюс получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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