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2018-2019
Стадион:
ЧФР Клуж
0:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
38' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
44' Желтая карточка
Valentin Mihaila
55' Желтая карточка
Кикэлдэу Александру
57' Желтая карточка
Донкор Исаак
67' Желтая карточка
Кулио Хуан
81' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
84' Желтая карточка
Камора Мауру
90' Желтая карточка
Митрицэ Александру
90'+6
Второй тайм
90'
Университатя Крайова делает замену. Elvir Koljic уходит с поля, а Бэрбуц Кристиан выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
85'
ЧФР Клуж делает замену. Моутинью Тьерри уходит с поля, а Вера Урко выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Ионицэ Александру II получил желтую карточку от судьи
76'
Университатя Крайова делает замену. Матею Александру уходит с поля, а Феделе Маттео выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи
66'
Университатя Крайова делает замену. Valentin Mihaila уходит с поля, а Роша Нуну выходит на его замену.
63'
ЧФР Клуж делает замену. Паун-Александру Константин уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Донкор Исаак получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Кикэлдэу Александру получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Valentin Mihaila получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Бричаг Марьюс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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