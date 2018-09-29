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Стадион:
Эксельсиор
1:0
Второй тайм: 52'
ВВВ-Венло
0'
1:0
20' Гол
Омарссон Элиас
33' Желтая карточка
Сушич Тино-Свен
34' Желтая карточка
Брюинс Луиджи
52'
Второй тайм
Фол, нарушение
52'
Опоку Джонатан задерживает мяч рукой
51'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
50'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Янссен Рул из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
50'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Омарссон Элиас из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Грот Джей-Рой
48'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
48'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
47'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
47'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Эксельсиор контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
Угловой
47'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
47'
Брюинс Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Янссен Рул из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Руттен Морено делает длинную передачу вперед
45'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
43'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
43'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
43'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
42'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
41'
Шанс! Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Опоку Джонатан, и мяч снова в игре
40'
Йоостен Патрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
40'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
40'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Грот Джей-Рой мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Ральф
Фол, нарушение
39'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Нильс Реселер пострадал.
39'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Млапа Пениэль получил травму и заменен. Йоостен Патрик выходит на поле.
Травма, повреждение
37'
Млапа Пениэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Эдвардс Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
35'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
34'
Брюинс Луиджи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Руттен Морено
34'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
33'
Сушич Тино-Свен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Сушич Тино-Свен грубо играет против соперника. Пострадал Колвейк Райан
32'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Близко! Грот Джей-Рой нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Янссен Рул
31'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
29'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
29'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Эксельсиор контролирует мяч.
Офсайд
27'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
26'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
26'
Сушич Тино-Свен мяч отрикошетил от ворот
26'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
26'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
25'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Опоку Джонатан
24'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
23'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
23'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
23'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Фантастический гол, где все сам сделал Омарссон Элиас!
20'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Омарссон Элиас, обводя своих соперников
20'
Эксельсиор начинает контратаку
20'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
19'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
18'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Пост Данни
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
16'
Эксельсиор контролирует мяч.
15'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
14'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
14'
Колвейк Райан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
13'
Пост Данни наказан за толчок Эдвардс Маркус
12'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
10'
Фортеш Джеффри не смог попасть в створ ударом издали
10'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
10'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
10'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
8'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
6'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
6'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
5'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
5'
Грот Джей-Рой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
3'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Маттис Эрве пострадал.
3'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Уннерсталл Ларс из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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