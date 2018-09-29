Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
1:0
Второй тайм: 52'
1:0
20' ГолОмарссон Элиас
33' Желтая карточкаСушич Тино-Свен
34' Желтая карточкаБрюинс Луиджи
Второй тайм
52'
Опоку Джонатан задерживает мяч рукой
51'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Янссен Рул из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
50'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Омарссон Элиас из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Грот Джей-Рой
48'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
47'
47'
47'
Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
47'
Судья сигнализирует, что Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
47'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
47'
Брюинс Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Янссен Рул из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Руттен Морено делает длинную передачу вперед
45'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
43'
43'
43'
42'
42'
41'
41'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
41'
Шанс! Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
41'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Опоку Джонатан, и мяч снова в игре
40'
Йоостен Патрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
40'
Опоку Джонатан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
40'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Грот Джей-Рой мяч отрикошетил от ворот
40'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Ральф
39'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Нильс Реселер пострадал.
39'
38'
Матч возобновлен
38'
Млапа Пениэль получил травму и заменен. Йоостен Патрик выходит на поле.
37'
Млапа Пениэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Эдвардс Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
35'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Брюинс Луиджи получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Руттен Морено
34'
33'
Сушич Тино-Свен получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Сушич Тино-Свен грубо играет против соперника. Пострадал Колвейк Райан
32'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Близко! Грот Джей-Рой нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
31'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Янссен Рул
31'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
29'
29'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
27'
27'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло в офсайде
26'
26'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
26'
Сушич Тино-Свен мяч отрикошетил от ворот
26'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
26'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
25'
25'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
24'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Опоку Джонатан
24'
23'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
23'
23'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Фантастический гол, где все сам сделал Омарссон Элиас!
20'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Омарссон Элиас, обводя своих соперников
20'
Эксельсиор начинает контратаку
20'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
19'
ВВВ-Венло имеет хороший шанс забить.
18'
Грот Джей-Рой из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Пост Данни
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
16'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
14'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
14'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
14'
Колвейк Райан мяч отрикошетил от ворот
13'
Пост Данни наказан за толчок Эдвардс Маркус
12'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Фортеш Джеффри не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
10'
10'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
8'
7'
6'
6'
6'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
5'
Грот Джей-Рой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
3'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Маттис Эрве пострадал.
3'
3'
2'
2'
2'
1'
Уннерсталл Ларс из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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