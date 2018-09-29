Стадион: Fortuna Sittard Stadion
0:1
Второй тайм: 55'
26' Желтая карточкаХунтелаар Клаас-Ян
0:1
49' ГолДольберг Каспер
Второй тайм
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Тадич Душан из команды Аякс играет слишком грубо. Эль-Мессауди Ахмед оказался на газоне.
55'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
54'
54'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
54'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
53'
53'
53'
53'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
Дольберг Каспер из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
52'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
51'
Новакович Андрия мяч отрикошетил от ворот
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
49'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер изменил счет на табло!
49'
49'
49'
49'
48'
47'
46'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Тактическая замена. Хунтелаар Клаас-Ян уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Эль-Мессауди Ахмед бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
45'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
44'
44'
Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
44'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зиеш Хаким и Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс.
43'
42'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
42'
Эйтинг Карел из команды Аякс делает пас партнеру.
41'
Хорошую попытку сделал Зиеш Хаким. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
41'
Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
40'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
39'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
39'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Marco Ospitalieri предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
39'
Эль-Мессауди Ахмед наказан за толчок Эйтинг Карел
38'
Нерес Давид из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный кросс...
37'
Судья свистит. Даммерс Вессель атаковал сзади соперника. Это Хунтелаар Клаас-Ян заработал своей команде штрафной
37'
36'
36'
36'
Плохо сыграл Кошелев Алексей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
35'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эйтинг Карел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
33'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
33'
33'
33'
32'
32'
32'
31'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Тадич Душан из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нерес Давид и Тадич Душан из команды Аякс.
30'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нерес Давид и Тальяфико Николас из команды Аякс.
30'
Удар от ворот произведет Аякс
30'
Эль-Мессауди Ахмед не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
29'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
29'
Плохо сыграл Де Лихт Маттайс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
29'
Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Эйтинг Карел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
28'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Димерс Марк мяча так и не получил
27'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс в офсайде
27'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
27'
27'
Сиранни Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
Хунтелаар Клаас-Ян получил желтую карточку от судьи
26'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс играет слишком грубо. Сметс Йоррит оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
25'
ШАНС! Де Лихт Маттайс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Зиеш Хаким нанес удар, мяч был парирован, но Кошелев Алексей не удержал его в руках.
24'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
24'
Тадич Душан мяч отрикошетил от ворот
24'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
24'
23'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
22'
Тадич Душан наказан за толчок Marco Ospitalieri
22'
21'
Marco Ospitalieri не смог попасть в створ ударом издали
21'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
21'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
21'
Семеду Лисандру мяч отрикошетил от ворот
20'
Тадич Душан из команды Аякс пасует в штрафную, но Кошелев Алексей выходит и ловит мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
20'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
18'
18'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
17'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Тальяфико Николас из команды Аякс пасует в штрафную, но Кошелев Алексей выходит и ловит мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
15'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
14'
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
12'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Тальяфико Николас из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
12'
11'
Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
11'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
11'
Тадич Душан из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Новакович Андрия наказан за толчок Де Лихт Маттайс
10'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
9'
8'
8'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
7'
6'
6'
5'
Эйтинг Карел не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
5'
4'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
4'
4'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
4'
3'
3'
Шанс! Де Лихт Маттайс из команды Аякс пробил головой, но мимо
3'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Эль-Мессауди Ахмед наказан за толчок Хунтелаар Клаас-Ян
2'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард пасует в штрафную, но Онана Андре выходит и ловит мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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