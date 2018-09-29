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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота Парк
3:1
Конец матча
1:0
20' ГолDjordje Mihailovic
24' Желтая карточкаМаккарти Дакс
2:0
29' ПенальтиНиколич Неманья
56' Желтая карточкаНиколич Неманья
3:0
66' ГолКатай Александар
3:1
73' ГолDiego Rossi
79' Желтая карточкаBrandt Bronico
90' Желтая карточкаКаппелхоф Йохан
90' Желтая карточкаКатай Александар
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20'
1:0
24'
29'
2:0
56'
66'
3:0
73'
3:1
79'
90'
90'
Состав команд
10
Вела
Карлос
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Stefan Cleveland Вратарь
- 25 Jorge Corrales Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 14 Djordje Mihailovic Полузащитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 8 Де Леув Михаэль Полузащитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 7 Raheem Edwards Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хаслер Николас Защитник
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 20 Джонсон Даниэль Полузащитник
- 18 Drew Conner Полузащитник
- 10 Катай Александар Полузащитник
- 5 Мовсисян Юра Нападающий
- 45 Richard Sanchez II
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 8 Орта Андре Полузащитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 10 Вела Карлос Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- 18 Joshua Perez
- 12 Christian Ramirez II
- 22 Luis Lopez III
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 27.09.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр М
- 23.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр М
- 17.09.2018 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 28.08.2018 Бавария 4:0 Чикаго Файр ТМК
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 19.07.2018 Чикаго Файр 4:0 Луисвилл Сити ОК
- 15.07.2018 Даллас 3:1 Чикаго Файр М
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
Лос-Анджелес (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 25.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.07.2018 Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Лос-Анджелес 3:2 Портленд Тимберс ОК
- 16.07.2018 Лос-Анджелес 0:0 Портленд Тимберс М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Фресно ОК
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|31
|15
|8
|8
|54 - 39
|53
|4.
|Коламбус Крю
|30
|13
|8
|9
|39 - 38
|47
|5.
|Филадельфия Юнион
|30
|14
|4
|12
|43 - 45
|46
|6.
|Монреаль Импакт
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|8
|11
|10
|43 - 45
|35
|9.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|10.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|29
|10
|3
|16
|43 - 57
|33
|10.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Второй тайм
90'
Катай Александар получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Каппелхоф Йохан получил желтую карточку от судьи
87'
Чикаго Файр делает замену. Николич Неманья уходит с поля, а Jonathan Campbell выходит на его замену.
79'
Brandt Bronico получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
71'
Чикаго Файр делает замену. Djordje Mihailovic уходит с поля, а Drew Conner выходит на его замену.
70'
Los Angeles FC делает замену. Орта Андре уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
69'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Joshua Perez выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
65'
Чикаго Файр делает замену. Де Леув Михаэль уходит с поля, а Катай Александар выходит на его замену.
56'
Николич Неманья получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Николич Неманья из команды Чикаго Файр забивает с точки!
24'
Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Djordje Mihailovic бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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