  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Чикаго Файр
3:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
1:0
20' Гол
Djordje Mihailovic
24' Желтая карточка
Маккарти Дакс
2:0
29' Пенальти
Николич Неманья
56' Желтая карточка
Николич Неманья
3:0
66' Гол
Катай Александар
3:1
73' Гол
Diego Rossi
79' Желтая карточка
Brandt Bronico
90' Желтая карточка
Каппелхоф Йохан
90' Желтая карточка
Катай Александар
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Катай Александар получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Каппелхоф Йохан получил желтую карточку от судьи
87'
Чикаго Файр делает замену. Николич Неманья уходит с поля, а Jonathan Campbell выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Brandt Bronico получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
71'
Чикаго Файр делает замену. Djordje Mihailovic уходит с поля, а Drew Conner выходит на его замену.
70'
Los Angeles FC делает замену. Орта Андре уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
69'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Joshua Perez выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
65'
Чикаго Файр делает замену. Де Леув Михаэль уходит с поля, а Катай Александар выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Николич Неманья получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Николич Неманья из команды Чикаго Файр забивает с точки!
Желтая карточка
24'
Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Djordje Mihailovic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация