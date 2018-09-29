- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
4:0
Конец матча
1:0
22' ГолРуидиас Рауль
25' Желтая карточкаKortne Ford
33' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
38' Желтая карточкаСмит Томми
40' Желтая карточкаПрайс Джек
2:0
52' ПенальтиЛодейро Николас
54' Желтая карточкаEnzo Martinez
3:0
73' ГолРуидиас Рауль
4:0
80' ГолРодригес Виктор II
|
22'
1:0
25'
33'
38'
40'
52'
2:0
54'
73'
3:0
80'
4:0
Состав команд
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
24
Kortne
Ford
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
17
Dillon
Serna
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- 70 Handwalla Bwana
- 35 Мередит Брайан
- 16 Alex Roldan
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Колорадо Рэпидс 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 24 Kortne Ford Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 27 Винне Деклан Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 10 Акоста Келлин II Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Нападающий
- 7 Барнс Жиль Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 12 Niki Jackson
- 26 Cole Bassett
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 15.09.2018 Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед М
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.11.2016 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 23.11.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 22.05.2016 Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.04.2016 Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.07.2015 Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.05.2015 Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 19.04.2015 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 05.10.2014 Колорадо Рэпидс 1:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.08.2014 Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 27.04.2014 Сиэтл Саундерс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 31.10.2013 Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.10.2013 Колорадо Рэпидс 5:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 21.07.2013 Сиэтл Саундерс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 21.04.2013 Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 29.07.2012 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.07.2012 Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.07.2011 Сиэтл Саундерс 4:3 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|31
|15
|8
|8
|54 - 39
|53
|4.
|Коламбус Крю
|30
|13
|8
|9
|39 - 38
|47
|5.
|Филадельфия Юнион
|30
|14
|4
|12
|43 - 45
|46
|6.
|Монреаль Импакт
|30
|12
|4
|14
|42 - 47
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|8
|11
|10
|43 - 45
|35
|9.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|10.
|Торонто
|29
|8
|6
|15
|50 - 57
|30
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|29
|10
|3
|16
|43 - 57
|33
|10.
|Хьюстон Динамо
|29
|8
|8
|13
|47 - 43
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|4
|8
|18
|45 - 63
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Сиэтл Саундерс делает замену. Свенссон Густаф уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
77'
Сиэтл Саундерс делает замену. Алонсо Освальдо уходит с поля, а Делем Жорди выходит на его замену.
75'
Сиэтл Саундерс делает замену. Руидиас Рауль уходит с поля, а Брюин Уилл выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
70'
Колорадо Рэпидс делает замену. Enzo Martinez уходит с поля, а Блумберг Юхан выходит на его замену.
54'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Лодейро Николас из команды Сиэтл Саундерс забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Kortne Ford уходит с поля, а Marlon Hairston выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
38'
Смит Томми получил желтую карточку от судьи
33'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
25'
Kortne Ford получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
16'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация