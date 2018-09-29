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Стадион:
Сиэтл Саундерс
4:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
22' Гол
Руидиас Рауль
25' Желтая карточка
Kortne Ford
33' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
38' Желтая карточка
Смит Томми
40' Желтая карточка
Прайс Джек
2:0
52' Пенальти
Лодейро Николас
54' Желтая карточка
Enzo Martinez
3:0
73' Гол
Руидиас Рауль
4:0
80' Гол
Родригес Виктор II
90'+10
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Сиэтл Саундерс делает замену. Свенссон Густаф уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
77'
Сиэтл Саундерс делает замену. Алонсо Освальдо уходит с поля, а Делем Жорди выходит на его замену.
75'
Сиэтл Саундерс делает замену. Руидиас Рауль уходит с поля, а Брюин Уилл выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
70'
Колорадо Рэпидс делает замену. Enzo Martinez уходит с поля, а Блумберг Юхан выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Лодейро Николас из команды Сиэтл Саундерс забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Kortne Ford уходит с поля, а Marlon Hairston выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Смит Томми получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Kortne Ford получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
16'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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