  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Ди Си Юнайтед
5:0
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
1:0
17' Гол
Luciano Acosta
2:0
48' Гол
Руни Уэйн
3:0
61' Гол
Арриола Пол
4:0
78' Гол
Арриола Пол
5:0
82' Гол
Руни Уэйн
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ди Си Юнайтед делает замену. Арриола Пол уходит с поля, а Мэттокс Даррен выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
71'
Монреаль Импакт делает замену. Пиатти Игнасио уходит с поля, а Mathieu Choiniere выходит на его замену.
69'
Ди Си Юнайтед делает замену. Yamil Asad уходит с поля, а Сегура Улисес выходит на его замену.
64'
Монреаль Импакт делает замену. Азира Майкл уходит с поля, а Jeisson Vargas выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
55'
Ди Си Юнайтед делает замену. Фишер Оньел уходит с поля, а Kevin Ellis выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Luciano Acosta бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация