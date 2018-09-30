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Стадион: Audi Field
5:0
Конец матча
1:0
17' ГолLuciano Acosta
2:0
48' ГолРуни Уэйн
3:0
61' ГолАрриола Пол
4:0
78' ГолАрриола Пол
5:0
82' ГолРуни Уэйн
|
17'
1:0
48'
2:0
61'
3:0
78'
4:0
82'
5:0
Состав команд
24
Хемид
Билл
91
Фишер
Оньел
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Yamil
Asad
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
15
Фанни
Род
32
Азира
Майкл
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Хемид Билл Вратарь
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 4 Каноуз Расселл Полузащитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 9 Руни Уэйн Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Travis Worra Вратарь
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 12 Kevin Ellis Защитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 8 Сегура Улисес Нападающий
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- 21 Christopher Durkin
- Главный тренер: Ben Olsen
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 33 Санья Бакари Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 32 Азира Майкл Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 30 Амариква Квинси Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 29 Mathieu Choiniere
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 16.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 20.08.2018 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.08.2018 Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 01.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Северная Каролина ОК
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 22.07.2018 Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт М
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
- 05.08.2018 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 28.10.2016 Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС
- 25.08.2016 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 01.08.2016 Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 27.09.2015 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 09.08.2015 Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.03.2015 Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 26.10.2014 Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 12.06.2014 Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС
- 18.05.2014 Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 18.08.2013 Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 04.08.2013 Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 26.08.2012 Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 01.07.2012 Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|32
|15
|8
|9
|54 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|31
|13
|9
|9
|39 - 38
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|31
|12
|4
|15
|42 - 52
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|9.
|Торонто
|30
|9
|6
|15
|54 - 58
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|30
|11
|3
|16
|45 - 57
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|30
|8
|8
|14
|47 - 45
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|31
|5
|8
|18
|47 - 63
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ди Си Юнайтед делает замену. Арриола Пол уходит с поля, а Мэттокс Даррен выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
78'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
71'
Монреаль Импакт делает замену. Пиатти Игнасио уходит с поля, а Mathieu Choiniere выходит на его замену.
69'
Ди Си Юнайтед делает замену. Yamil Asad уходит с поля, а Сегура Улисес выходит на его замену.
64'
Монреаль Импакт делает замену. Азира Майкл уходит с поля, а Jeisson Vargas выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
55'
Ди Си Юнайтед делает замену. Фишер Оньел уходит с поля, а Kevin Ellis выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Г О О О О Л - Luciano Acosta бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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