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Стадион:
Коламбус Крю
0:0
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
85' Желтая карточка
Alves Fabinho
88' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Филадельфия Юнион делает замену. Бёрк Кори уходит с поля, а Симпсон Джей выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Fabinho получил желтую карточку от судьи
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Дочкал Борек выходит на его замену.
74'
Филадельфия Юнион делает замену. Warren Creavalle уходит с поля, а Derrick Jones выходит на его замену.
72'
Коламбус Крю делает замену. Фредерико Хигайн уходит с поля, а Eduardo Sosa выходит на его замену.
67'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
55'
Коламбус Крю делает замену. Lalas Abubakar уходит с поля, а Уильямс Джош выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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