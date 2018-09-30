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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мэйпфре
0:0
Конец матча
85' Желтая карточкаAlves Fabinho
88' Желтая карточкаБедойя Алехандро
|
85'
88'
Состав команд
23
Стеффен
Зак
11
Зарде
Гьяси
18
Блэйк
Андре
19
Бёрк
Кори
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 8 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 7 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 20 Eduardo Sosa Полузащитник
- 32 Маллинс Патрик Нападающий
- 28 Niko Hansen
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Филадельфия Юнион 4-3-3
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 9 Пико Фабрис Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Richard Marquez Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.09.2018 Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю М
- 16.09.2018 Даллас 0:0 Коламбус Крю М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Крю М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Крю М
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю МЛС
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.08.2016 Коламбус Крю 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 02.06.2016 Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 13.03.2016 Коламбус Крю 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 13.09.2015 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 04.06.2015 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 26.04.2015 Коламбус Крю 4:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 26.02.2015 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю Товарищеские матчи. Сборные
- 26.10.2014 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 12.10.2014 Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Крю МЛС
- 23.03.2014 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 06.06.2013 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 07.04.2013 Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.09.2012 Коламбус Крю 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.08.2012 Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 18.09.2011 Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 21.08.2011 Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|32
|15
|8
|9
|54 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|31
|13
|9
|9
|39 - 38
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|31
|12
|4
|15
|42 - 52
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|9.
|Торонто
|30
|9
|6
|15
|54 - 58
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|30
|11
|3
|16
|45 - 57
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|30
|8
|8
|14
|47 - 45
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|31
|5
|8
|18
|47 - 63
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Филадельфия Юнион делает замену. Бёрк Кори уходит с поля, а Симпсон Джей выходит на его замену.
88'
Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
85'
Fabinho получил желтую карточку от судьи
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Дочкал Борек выходит на его замену.
74'
Филадельфия Юнион делает замену. Warren Creavalle уходит с поля, а Derrick Jones выходит на его замену.
72'
Коламбус Крю делает замену. Фредерико Хигайн уходит с поля, а Eduardo Sosa выходит на его замену.
67'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
55'
Коламбус Крю делает замену. Lalas Abubakar уходит с поля, а Уильямс Джош выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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