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Стадион:
Торонто
4:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
10' Гол
Пенилья Кристиан
18' Желтая карточка
Scott Caldwell
27' Желтая карточка
Морроу Джастин
1:1
36' Гол
Джовинко Себастьян
39' Желтая карточка
Осорио Джонатан
2:1
53' Гол
Дженсон Лукас
3:1
58' Пенальти
Васкес Виктор II
65' Желтая карточка
Ауро Альваро
4:1
81' Гол
Дельгадо Марко
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
85'
Нью-Ингленд делает замену. Andrew Farrell уходит с поля, а Brandon Bye выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Дельгадо Марко бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Ауро Альваро получил желтую карточку от судьи
59'
Нью-Ингленд делает замену. Guillermo Hauche уходит с поля, а Вилфрид Захибо выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II из команды Торонто забивает с точки!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Нью-Ингленд делает замену. Scott Caldwell уходит с поля, а Diego Fagundez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Джовинко Себастьян бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Морроу Джастин получил желтую карточку от судьи
18'
Торонто делает замену. Алтидор Джози уходит с поля, а Дженсон Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Scott Caldwell получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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