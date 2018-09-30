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Стадион: БМО Филд
4:1
Конец матча
0:1
10' ГолПенилья Кристиан
18' Желтая карточкаScott Caldwell
27' Желтая карточкаМорроу Джастин
1:1
36' ГолДжовинко Себастьян
39' Желтая карточкаОсорио Джонатан
2:1
53' ГолДженсон Лукас
3:1
58' ПенальтиВаскес Виктор II
65' Желтая карточкаАуро Альваро
4:1
81' ГолДельгадо Марко
|
10'
0:1
18'
27'
36'
1:1
39'
53'
2:1
58'
3:1
65'
81'
4:1
Состав команд
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
11
Kelyn
Rowe
17
Агудело
Хуан
10
Teal
Bunbury
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 4 Брэдли Майкл Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 14 Jay Chapman Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 16 Дженсон Лукас Нападающий
- 11 Jon Bakero
- Главный тренер: Вэнни Грег
Нью-Инглэнд Революшн 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Brad Knighton Вратарь
- 2 Andrew Farrell Защитник
- 3 Анибаба Жалил Защитник
- 28 Мансьенн Майкл Защитник
- 22 Guillermo Hauche Защитник
- 27 Luis Caicedo III Полузащитник
- 6 Scott Caldwell Полузащитник
- 11 Kelyn Rowe Полузащитник
- 17 Агудело Хуан Полузащитник
- 70 Пенилья Кристиан Полузащитник
- 10 Teal Bunbury Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Matt Turner Вратарь
- 13 Мачадо Кристиан Полузащитник
- 23 Вилфрид Захибо Полузащитник
- 14 Diego Fagundez Полузащитник
- 15 Brandon Bye
- 21 Zachary Herivaux
- 7 Brian Wright
- Главный тренер: Brad Friedel
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто М
- 16.09.2018 Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 02.09.2018 Торонто 2:4 Лос-Анджелес М
- 30.08.2018 Портленд Тимберс 2:0 Торонто М
- 26.08.2018 Торонто 3:1 Монреаль Импакт М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 14.06.2018 Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед М
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
Нью-Инглэнд Революшн (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 23.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр М
- 16.09.2018 Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Портленд Тимберс М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 20.08.2018 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 06.06.2018 Луисвилл Сити 3:2 Нью-Инглэнд Революшн ОК
- 03.06.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто МЛС
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС
- 07.08.2016 Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 09.04.2016 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС
- 14.09.2015 Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 02.08.2015 Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС
- 17.05.2015 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС
- 26.10.2014 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС
- 31.08.2014 Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 03.05.2014 Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 31.08.2013 Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 05.08.2013 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС
- 26.05.2013 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС
- 15.07.2012 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС
- 24.06.2012 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|32
|15
|8
|9
|54 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|31
|13
|9
|9
|39 - 38
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|31
|12
|4
|15
|42 - 52
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|9.
|Торонто
|30
|9
|6
|15
|54 - 58
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|30
|11
|3
|16
|45 - 57
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|30
|8
|8
|14
|47 - 45
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|31
|5
|8
|18
|47 - 63
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
85'
Нью-Ингленд делает замену. Andrew Farrell уходит с поля, а Brandon Bye выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Дельгадо Марко бьет в цель!
65'
Ауро Альваро получил желтую карточку от судьи
59'
Нью-Ингленд делает замену. Guillermo Hauche уходит с поля, а Вилфрид Захибо выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II из команды Торонто забивает с точки!
53'
Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Нью-Ингленд делает замену. Scott Caldwell уходит с поля, а Diego Fagundez выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Джовинко Себастьян бьет в цель!
27'
Морроу Джастин получил желтую карточку от судьи
18'
Торонто делает замену. Алтидор Джози уходит с поля, а Дженсон Лукас выходит на его замену.
18'
Scott Caldwell получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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