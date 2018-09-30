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Стадион:
Миннесота Юнайтед
2:0
Второй тайм: 70'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
20' Гол
Angelo Rodriguez
21' Желтая карточка
Ринг Александр
2:0
36' Гол
Angelo Rodriguez
45' Желтая карточка
Collen Warner
54' Желтая карточка
Кальво Франсиско
70'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Коллен Уорнер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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