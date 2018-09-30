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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: TCF Bank Stadium
2:0
Второй тайм: 70'
1:0
20' ГолAngelo Rodriguez
21' Желтая карточкаРинг Александр
2:0
36' ГолAngelo Rodriguez
45' Желтая карточкаCollen Warner
54' Желтая карточкаКальво Франсиско
|
20'
1:0
21'
36'
2:0
45'
54'
Состав команд
32
Гомес
Алекси
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 9 Angelo Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 16 Harrison Heath Полузащитник
- 19 Пангоп Франц Нападающий
- 23 Mason Toye
- 7 Barreto da Silva Ibson I
- 22 Wyatt Omsberg
- Главный тренер: Adrian Heath
Нью-Йорк Сити 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 20 Амагат Элой Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 11 Valentin Castellanos Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Brad Stuver Вратарь
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 22 Матаррита Рональд Полузащитник
- 19 Jesus Medina Нападающий
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 14 Kwame Awuah
- 16 James Sands
- Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 23.09.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 13.09.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 23.07.2018 Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес М
- 19.07.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.07.2018 Миннесота Юнайтед 4:3 Торонто М
- 30.06.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 07.06.2018 Цинциннати 0:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.09.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр М
- 23.09.2018 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 09.09.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 06.09.2018 Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 02.09.2018 Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 12.07.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 25.06.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|32
|15
|8
|9
|54 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|31
|13
|9
|9
|39 - 38
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|31
|12
|4
|15
|42 - 52
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|9.
|Торонто
|30
|9
|6
|15
|54 - 58
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|30
|11
|3
|16
|45 - 57
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|30
|8
|8
|14
|47 - 45
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|31
|5
|8
|18
|47 - 63
|23
Второй тайм
54'
Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Коллен Уорнер получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
21'
Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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