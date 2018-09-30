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Стадион: ББВА Компасс
0:2
Второй тайм: 50'
11' Желтая карточкаКашия Гурам
0:1
37' ПенальтиВондоловски Крис
0:2
45' Гол в свои воротаAlejandro Fuenmayor
|
11'
37'
0:1
45'
0:2
Состав команд
23
Joe
Willis
24
Серен
Дарвин
24
Nick
Lima
37
Кашия
Гурам
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 5 David Cabezas Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Полузащитник
- 21 Пенья Роналдо Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-1-4-1
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 37 Кашия Гурам Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 96 Luis Fernandes Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 15 James Ockford Защитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 26 Eric Calvillo
- 18 James Marcinkowski
- 13 Одуро Доминик
- Главный тренер: Steve Ralston
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 22.09.2018 Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 30.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 15.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.08.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 01.08.2016 Хьюстон Динамо 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 12.05.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.08.2015 Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 11.07.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 06.05.2015 Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 26.05.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 31.03.2013 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 18.09.2011 Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 05.06.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 17.10.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 06.09.2010 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 24.05.2009 Хьюстон Динамо 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.03.2009 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.10.2008 Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.09.2008 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|30
|18
|7
|5
|63 - 36
|61
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|18
|5
|7
|55 - 32
|59
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|32
|15
|8
|9
|54 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|31
|13
|9
|9
|39 - 38
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|31
|12
|4
|15
|42 - 52
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|9.
|Торонто
|30
|9
|6
|15
|54 - 58
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|29
|15
|8
|6
|49 - 38
|53
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|15
|6
|8
|54 - 36
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|8
|9
|46 - 45
|47
|6.
|Реал Солт-Лейк
|30
|13
|6
|11
|49 - 49
|45
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|11
|8
|11
|57 - 59
|41
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|11
|7
|11
|47 - 56
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|30
|11
|3
|16
|45 - 57
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:2
|30
|8
|8
|14
|47 - 45
|32
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|31
|5
|8
|18
|47 - 63
|23
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
37'
Г О О О О Л - Вондоловски Крис из команды Сан-Хосе Эрткуэйкс забивает с точки!
11'
Кашия Гурам получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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