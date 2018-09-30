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Стадион:
Хьюстон Динамо
0:2
Второй тайм: 50'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
11' Желтая карточка
Кашия Гурам
0:1
37' Пенальти
Вондоловски Крис
0:2
45' Гол в свои ворота
Alejandro Fuenmayor
50'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Вондоловски Крис из команды Сан-Хосе Эрткуэйкс забивает с точки!
Желтая карточка
11'
Кашия Гурам получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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