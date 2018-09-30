Стадион: Полман
1:0
6' ГолКювас Брандлей
2:0
7' ГолПетерсон Кристофер
40' Желтая карточкаЯнсен Анко
Первый тайм
42'
Янсен Анко из команды Эммен сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Слагвеер Лусиано мяча так и не получил
42'
42'
Матч возобновится спорным мячом
41'
Нимейер Рёвен получил травму и заменен. Ариас Яфар выходит на поле.
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Нимейер Рёвен получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Рефери не любит споров - именно за это Янсен Анко сейчас получил желтую
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
38'
Нимейер Рёвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
36'
35'
Клок Герсом задерживает мяч рукой
35'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
35'
Петерсон Кристофер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает пас партнеру.
34'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
31'
Брейкерс Тим из команды Хераклес играет слишком грубо. Кавлан Канер оказался на газоне.
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес пасует в штрафную, но Схерпен Кьелл выходит и ловит мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
29'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
27'
27'
Янсен Анко из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Янсен Анко нанес удар, мяч был парирован, но Бласвих Янис не удержал его в руках.
27'
Баннинк Александер из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес направляет мяч в штрафную площадку, но Схерпен Кьелл выбегает и ловит мяч
26'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
26'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
Янсен Анко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
24'
Далмау Адриан пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
24'
23'
Ван Хинтум Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Россман Максимилиан из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
23'
22'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
22'
Удар от ворот произведет Хераклес
22'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
22'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
22'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
20'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Баннинк Александер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
18'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
17'
Баккер Ник делает длинную передачу вперед
17'
17'
Дуарте Лерин из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Дуарте Лерин из команды Хераклес пасует в штрафную, но Схерпен Кьелл выходит и ловит мяч.
14'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Далмау Адриан пострадал.
14'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
9'
9'
8'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
7'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер изменил счет на табло!
7'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
7'
Баннинк Александер ошибается в защите.
7'
6'
Фантастический гол, где все сам сделал Кювас Брандлей!
6'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
6'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
6'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
6'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
6'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Судья сигнализирует, что Клок Герсом из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
4'
4'
О, нет. Из многообещающей позиции Далмау Адриан из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
4'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Далмау Адриан и Кювас Брандлей из команды Хераклес.
3'
Дуарте Лерин пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл ловит мяч
3'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Слагвеер Лусиано из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
1'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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