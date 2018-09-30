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0:0
Второй тайм: 63'
22' Желтая карточкаШахин Дженк
32' Желтая карточкаФлюм Йоханнес
|
22'
32'
53'
Состав команд
24
Сакаи
Готоку
20
Хи-Чан
Хван
15
Арп
Янн-Фите
14
Хант
Аарон
Гамбург 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поллерсбек Юлиан Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 5 Бейтс Дэвид Защитник
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 25 Мангаля Орель Полузащитник
- 20 Хи-Чан Хван Нападающий
- 15 Арп Янн-Фите Нападающий
- 14 Хант Аарон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Микель Том Вратарь
- 2 Лакруа Лео Защитник
- 29 Штайнманн Матти Полузащитник
- 13 Мориц Кристоф Полузащитник
- 10 Ласогга Пьер-Мишель Нападающий
- 11 Ито Тацуя Нападающий
- 7 Нарей Халед Нападающий
- Главный тренер: Титц Кристиан
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 20 Richard Neudecker Нападающий
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Гамбург (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 27.09.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Гамбург Б2
- 23.09.2018 Гамбург 0:5 Ян Б2
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 18.08.2018 Эрндтебрюк 3:5 Гамбург К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Зандхаузен 0:3 Гамбург Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 21.07.2018 Гамбург 2:1 Сток Сити ТМК
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 12.05.2018 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 05.05.2018 Айнтрахт Фр 3:0 Гамбург Б
- 28.04.2018 Вольфсбург 1:3 Гамбург Б
- 21.04.2018 Гамбург 1:0 Фрайбург Б
- 14.04.2018 Хоффенхайм 2:0 Гамбург Б
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Штуттгарт 1:1 Гамбург Б
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 26.09.2018 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Гамбург
Санкт-Паули
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Гамбург
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|3.
|Унион Берлин
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|Динамо Дрезден
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|5.
|Ян
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Падерборн
|8
|3
|3
|2
|17 - 14
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Арминия
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|11.
|Бохум
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|12.
|Хайденхайм
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|16.
|Магдебург
|0:0
|8
|0
|6
|2
|10 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Дуйсбург
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Второй тайм
53'
Гамбург делает замену. Хант Аарон уходит с поля, а Ито Тацуя выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Флюм Йоханнес получил желтую карточку от судьи
22'
Шахин Дженк получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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