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Гамбург
0:0
Второй тайм: 63'
Санкт-Паули
0'
22' Желтая карточка
Шахин Дженк
32' Желтая карточка
Флюм Йоханнес
63'
Второй тайм
53'
Гамбург делает замену. Хант Аарон уходит с поля, а Ито Тацуя выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Флюм Йоханнес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Шахин Дженк получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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