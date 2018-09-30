Стадион: Haihe Stadium
0:2
Второй тайм: 68'
0:1
12' ГолFernandinho V
37' Желтая карточкаYuanjie Su
53' Желтая карточкаXu Yang I
54' Вторая желтая карточкаYuanjie Su
64' Желтая карточкаВон Гвон Ген
0:2
66' ГолКардек Алан
Второй тайм
68'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
68'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
68'
67'
66'
Г О О О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан головой вбивает мяч в сетку.
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Цзин Фэн и попал в перекладину!
66'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
66'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
66'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
64'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
64'
Вон Гвон Ген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Цзин Фэн оказался на газоне.
64'
64'
Fernando Conceicao задерживает мяч рукой
63'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
63'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Кэ Сунь оказался на газоне.
63'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Xiuwei Zhang уходит с поля, а Кэ Сунь выходит на его замену.
62'
Тактическая замена. Shuai Pei уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
62'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Shuai Pei задерживает мяч рукой
61'
60'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
59'
59'
ШТАНГА! Пробил головой Кардек Алан прямо в каркас ворот!
59'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
58'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Fernando Conceicao наказан за толчок Shuai Pei
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
57'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
56'
56'
55'
Джиазе Танг возвращается на поле.
55'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
55'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Матч возобновлен
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Джиазе Танг получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
УДАЛЕНИЕ! - Yuanjie Su удален из-за второго грубого нарушения
54'
Безумный фол. Yuanjie Su грубо играет против соперника. Пострадал Джиазе Танг
53'
Янг Ксу получил желтую карточку от судьи
53'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Динь Цзе оказался на газоне.
53'
52'
Yiming Liu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
51'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Судья свистит. Cheng Zhang атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
49'
48'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
48'
47'
47'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
47'
46'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
46'
Цзин Фэн нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
46'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Юнпо Ван мяч отрикошетил от ворот
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
45'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
45'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
44'
43'
Xiuwei Zhang не смог попасть в створ ударом издали
43'
Юнпо Ван нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
41'
Кардек Алан нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.
41'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
40'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
39'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
39'
Юань Миньчэн наказан за толчок Янг Ксу
38'
38'
Игрок из команды Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
После штрафного удара,который нанес Фернандиньо Луис III мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
37'
Yuanjie Su совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
37'
Безумный фол. Yuanjie Su грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
36'
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил со штрафного, но очень мимо цели.
35'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
34'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
33'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
33'
Кардек Алан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
33'
Денг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
32'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
31'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
31'
31'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
30'
30'
Кардек Алан возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Cheng Zhang
29'
28'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
28'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
28'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
27'
27'
26'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Янг Ксу заработал фол
26'
25'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
24'
Yuanjie Su задерживает мяч рукой
23'
23'
Плохо сыграл Вон Гвон Ген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
22'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
21'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
20'
Фернандиньо Луис III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
19'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
19'
19'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
18'
Лу Чжан отбил мяч на угловой после удара Синьли Пэн из штрафной площади.
18'
Плохо сыграл Вон Гвон Ген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
18'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
18'
17'
16'
16'
16'
Юань Миньчэн наказан за толчок Янг Ксу
16'
15'
Отличный пас сделал Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
12'
Синьли Пэн сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан переиграл вратаря дальним ударом!
12'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
12'
11'
10'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Динь Цзе пострадал.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
9'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Динь Цзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Fernando Conceicao наказан за толчок Юнпо Ван
6'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Янг Ксу
5'
5'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
4'
4'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
4'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
3'
ШАНС! Кардек Алан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
2'
Haolun Mi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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