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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0:2
Второй тайм: 68'
Чуньцинь Лифан
0'
0:1
12' Гол
Fernandinho V
37' Желтая карточка
Yuanjie Su
53' Желтая карточка
Xu Yang I
54' Вторая желтая карточка
Yuanjie Su
64' Желтая карточка
Вон Гвон Ген
0:2
66' Гол
Кардек Алан
68'
Второй тайм
68'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
68'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
68'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
67'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
66'
Г О О О О О О Л - Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан головой вбивает мяч в сетку.
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Цзин Фэн и попал в перекладину!
66'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
66'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
66'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
65'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
64'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Желтая карточка
64'
Вон Гвон Ген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Цзин Фэн оказался на газоне.
64'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
Фол, нарушение
64'
Fernando Conceicao задерживает мяч рукой
63'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Кэ Сунь оказался на газоне.
63'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь делает замену. Xiuwei Zhang уходит с поля, а Кэ Сунь выходит на его замену.
62'
Тактическая замена. Shuai Pei уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
62'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Shuai Pei задерживает мяч рукой
61'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
59'
ШТАНГА! Пробил головой Кардек Алан прямо в каркас ворот!
59'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
58'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
58'
Fernando Conceicao наказан за толчок Shuai Pei
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
Офсайд
57'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
56'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
55'
Джиазе Танг возвращается на поле.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
55'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Джиазе Танг получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
УДАЛЕНИЕ! - Yuanjie Su удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Yuanjie Su грубо играет против соперника. Пострадал Джиазе Танг
Желтая карточка
53'
Янг Ксу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Динь Цзе оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
52'
Yiming Liu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
51'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Cheng Zhang атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
49'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
48'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
47'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
47'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
47'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
46'
Цзин Фэн нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
46'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
46'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
46'
Юнпо Ван мяч отрикошетил от ворот
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
45'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
45'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
43'
Xiuwei Zhang не смог попасть в створ ударом издали
43'
Юнпо Ван нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
43'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
42'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Hao Luo наказан за толчок Юнпо Ван
41'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Кардек Алан нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.
Угловой
41'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
40'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
39'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
39'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Юань Миньчэн наказан за толчок Янг Ксу
38'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
После штрафного удара,который нанес Фернандиньо Луис III мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
37'
Yuanjie Su совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Yuanjie Su грубо играет против соперника. Пострадал Fernando Conceicao
36'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
34'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
34'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
34'
Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
Угловой
33'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
33'
Кардек Алан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
33'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
33'
Денг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
33'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
32'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Офсайд
31'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
31'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
31'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
30'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
30'
Кардек Алан возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Фернандиньо Луис III наказан за толчок Cheng Zhang
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
28'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
28'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
27'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
26'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Янг Ксу заработал фол
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
25'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
Фол, нарушение
24'
Yuanjie Su задерживает мяч рукой
23'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
23'
Плохо сыграл Вон Гвон Ген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
23'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
22'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
21'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
20'
Фернандиньо Луис III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
20'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
19'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
19'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
19'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
18'
Лу Чжан отбил мяч на угловой после удара Синьли Пэн из штрафной площади.
18'
Плохо сыграл Вон Гвон Ген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
18'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
18'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
17'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
16'
Le Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Юань Миньчэн наказан за толчок Янг Ксу
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
15'
Отличный пас сделал Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
14'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
12'
Синьли Пэн сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан переиграл вратаря дальним ударом!
12'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
12'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Фол, нарушение
10'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Динь Цзе пострадал.
10'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
9'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
7'
Динь Цзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Fernando Conceicao наказан за толчок Юнпо Ван
6'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Янг Ксу
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
5'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
4'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
4'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
3'
ШАНС! Кардек Алан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
3'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
2'
Haolun Mi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Yuanjie Su из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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