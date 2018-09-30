Стадион: Хонгкоу
2:0
Второй тайм: 58'
23' Желтая карточкаTixiang Li
1:0
31' ГолChenjie Zhu
2:0
39' ПенальтиГуарин Фредди
Второй тайм
58'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
58'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
57'
Tixiang Li не смог попасть в створ ударом издали
56'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
56'
Цао Юньдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
55'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Лю Лин
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
54'
Shilin Sun не смог попасть в створ ударом издали
54'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
54'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Судья сигнализирует, что Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Лю Лин
53'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
51'
51'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает в штрафную с рикошетом.
51'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Гуарин Фредди возвращается на поле.
50'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуарин Фредди получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Гуарин Фредди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
47'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
46'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
46'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Шанхай Шэньхуа играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Тошич Душко нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Tixiang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Junior Urso
45'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
45'
Как он промахнулся? Ба Демба имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
45'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
45'
45'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
44'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Лю Лин нанес удар головой, но Шенгьонг Киу спокойно отбил мяч.
43'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
43'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Шенгьонг Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Судья свистит. Ба Демба атаковал сзади соперника. Это Тошич Душко заработал своей команде штрафной
42'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
41'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
41'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Матч возобновлен
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Чжи Сяо
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
39'
Г О О О О Л - Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа забивает с точки!
37'
ПЕНАЛЬТИ - Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гуарин Фредди.
37'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
36'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ruofan Liu
34'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
34'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
33'
Лю Лин не смог попасть в створ ударом издали
33'
Судья сигнализирует, что Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Miao Tang
31'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
31'
ГОООООЛ - Chenjie Zhu Шанхай Шэньхуа забивает ударом головой
31'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
31'
Ruofan Liu мяч отрикошетил от ворот
31'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
30'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
30'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
29'
Shilin Sun наказан за толчок Zhizhao Chen
29'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
28'
28'
Хайфэн Дин делает длинную передачу вперед
27'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
27'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Опасность предотвращена - Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа вступил в отбор удачно
26'
Тошич Душко задерживает мяч рукой
25'
Морено Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
25'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Tixiang Li получает желтую карточку за неспортивное поведение
23'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
23'
Jiajun Bai пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
22'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
22'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму и заменен. Tixiang Li выходит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
21'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
20'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
17'
Рибейро Калихто Ренатиньо возвращается на поле.
17'
Ruofan Liu наказан за толчок Лю Лин
16'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
16'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Chenjie Zhu нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
14'
Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
12'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
11'
Судья сигнализирует, что Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Miao Tang
10'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
9'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
9'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
8'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Aidi Fulang Xisi пострадал.
7'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Лю Лин
6'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
5'
Ба Демба нанес удар, мяч был парирован, но Ченг Юелей не удержал его в руках.
5'
Ченг Юелей не дал случится голу! Ба Демба должен был забивать, но Ченг Юелей сделал отличный сейв
5'
ШАНС! Ба Демба вышел один-на-один с голкипером...
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
4'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
4'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
3'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
3'
Судья сигнализирует, что Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
3'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
3'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
2'
Чжи Сяо наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
2'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
1'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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