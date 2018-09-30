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Стадион:
Шаньдун Лунэн
0:1
Второй тайм: 58'
Бэйцзин Женьхэ
0'
0:1
37' Гол
Муканджо Бенжамин
58'
Второй тайм
58'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
57'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
56'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
55'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Yongjing Cao
Фол, нарушение
53'
Xin Luo нарушает правила. Roger Guedes пострадал
53'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
53'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
53'
Xin Luo оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Rongze Han перевел мяч на угловой.
53'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Yongjing Cao пострадал.
51'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
50'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Муканджо Бенжамин и Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ.
49'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
49'
Аугусто Фернандес нарушает правила. Junshuai Liu пострадал
49'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
48'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
48'
Xin Luo наказан за толчок Jingdao Jin
Травма, повреждение
48'
Xin Luo возвращается на поле.
47'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
47'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
46'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Хорошую попытку сделал Xinghan Wu. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
43'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
42'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
42'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
41'
Boyang Liu возвращается на поле.
41'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Boyang Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Травма, повреждение
40'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Boyang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
38'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
37'
Makhete Diop сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГОЛ! - Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
37'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
37'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
37'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
36'
Какой промах! Roger Guedes имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
35'
Ванг Тонг не смог попасть в створ ударом издали
34'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Xin Luo нарушает правила. Xinghan Wu пострадал
33'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
32'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
31'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
30'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Yongjing Cao пострадал.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
28'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Тарделли Диего задерживает мяч рукой
27'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
Фол, нарушение
25'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Junshuai Liu оказался на газоне.
Угловой
25'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
23'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
23'
ШАНС! Roger Guedes нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Женг Женг нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
20'
Weihui Rao нарушает правила. Yang Liu пострадал
Офсайд
19'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
19'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Угловой
18'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
18'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Аугусто Фернандес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Roger Guedes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
16'
Nizamdin Ependi мяч отрикошетил от ворот
16'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
15'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Roger Guedes
14'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
12'
Ванг Тонг нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Хорошую попытку сделал Makhete Diop. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
10'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
9'
Junshuai Liu нарушает правила. Аугусто Фернандес пострадал
9'
Makhete Diop нанес удар головой, но Rongze Han спокойно отбил мяч.
9'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
8'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
8'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
8'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
7'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
6'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
5'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
4'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
2'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Jingdao Jin оказался на газоне.
1'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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