Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
0:1
Второй тайм: 58'
0:1
37' ГолМуканджо Бенжамин
Второй тайм
58'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
57'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
56'
55'
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Yongjing Cao
53'
Xin Luo нарушает правила. Roger Guedes пострадал
53'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
53'
Xin Luo оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Rongze Han перевел мяч на угловой.
53'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Yongjing Cao пострадал.
51'
51'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Муканджо Бенжамин и Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ.
49'
49'
Аугусто Фернандес нарушает правила. Junshuai Liu пострадал
49'
49'
49'
48'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
48'
Xin Luo наказан за толчок Jingdao Jin
48'
Xin Luo возвращается на поле.
47'
Матч возобновится спорным мячом
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Luo получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
44'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Хорошую попытку сделал Xinghan Wu. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
43'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
42'
42'
41'
Boyang Liu возвращается на поле.
41'
41'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Boyang Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Boyang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
37'
Makhete Diop сделал результативную передачу.
37'
ГОЛ! - Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
37'
37'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
37'
37'
36'
Какой промах! Roger Guedes имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
35'
35'
Ванг Тонг не смог попасть в створ ударом издали
34'
33'
Xin Luo нарушает правила. Xinghan Wu пострадал
33'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
32'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
31'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Yongjing Cao пострадал.
29'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
28'
28'
28'
Тарделли Диего задерживает мяч рукой
27'
26'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
25'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Junshuai Liu оказался на газоне.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
23'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
23'
ШАНС! Roger Guedes нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
22'
Женг Женг нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Weihui Rao нарушает правила. Yang Liu пострадал
19'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
19'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
18'
18'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
18'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Аугусто Фернандес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Roger Guedes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Nizamdin Ependi мяч отрикошетил от ворот
16'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Roger Guedes
14'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
12'
Ванг Тонг нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
11'
Хорошую попытку сделал Makhete Diop. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
10'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Junshuai Liu нарушает правила. Аугусто Фернандес пострадал
9'
Makhete Diop нанес удар головой, но Rongze Han спокойно отбил мяч.
9'
8'
8'
8'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
7'
6'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
5'
5'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
4'
4'
3'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
2'
2'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Jingdao Jin оказался на газоне.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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