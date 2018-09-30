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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
1:0
Второй тайм: 59'
Тяньцзинь Тэда
0'
1:0
26' Гол
Kaimu Zheng
51' Желтая карточка
Liang Jiang
59'
Второй тайм
59'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
59'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
59'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Hao Liu
57'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
56'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
55'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
54'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
54'
Шанс! Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
54'
Жанг Сипенг ошибается в защите.
53'
Чао Янг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
52'
Muzepper Mirahmetjan возвращается на поле.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Muzepper Mirahmetjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Muzepper Mirahmetjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
51'
Liang Jiang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
51'
Junlin Min выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
51'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
51'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
49'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
49'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
49'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
48'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
48'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yunlong Fan оказался на газоне.
47'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
47'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Офсайд
47'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
47'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
47'
Чжао Хэцзин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
45'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
42'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
41'
ШАНС! Юфенг Бай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Плохо сыграл Жанг Сипенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
41'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Елавич Никица предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
40'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
40'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
40'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Kaimu Zheng ошибается в защите.
39'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
38'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
34'
Kaimu Zheng нанес удар головой, но Jia Du спокойно отбил мяч.
34'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
34'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
33'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
33'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
31'
Чао Янг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
30'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
29'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
Угловой
29'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
29'
Junlin Min предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Kaimu Zheng забивает!
26'
Тианйи Киу ошибается в защите.
26'
Плохо сыграл Тианйи Киу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
26'
Матч возобновлен
25'
Матч остановлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Офсайд
24'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
24'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
23'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Жанг Сипенг спокойно отбил мяч.
23'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
23'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
22'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
21'
Bubacarr Trawally не смог попасть в створ ударом издали
21'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
19'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
19'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
18'
ШАНС! Елавич Никица нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
18'
Чжао Хэцзин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
17'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
17'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
16'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Жанг Сипенг ошибается в защите.
Травма, повреждение
15'
Чжао Хэцзин возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
15'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжао Хэцзин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Чжао Хэцзин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Junlin Min возвращается на поле.
Травма, повреждение
12'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
11'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
11'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
11'
Апаресидо Джонатан пробует нанести удар издали, но Жанг Сипенг держит все под контролем
10'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
10'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Отличные скиллы показывает Liang Jiang, обводя своих соперников
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
9'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
8'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
7'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Оби Микель Джон оказался на газоне.
6'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
5'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
5'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
Фол, нарушение
5'
Апаресидо Джонатан задерживает мяч рукой
4'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
4'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Hao Guo задерживает мяч рукой
2'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
2'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
1'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Жанг Сипенг спокойно отбил мяч.
1'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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