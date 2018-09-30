Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
1:0
Второй тайм: 59'
1:0
26' ГолKaimu Zheng
51' Желтая карточкаLiang Jiang
Второй тайм
59'
59'
59'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Hao Liu
57'
57'
57'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
56'
56'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
55'
55'
Судья сигнализирует, что Чжао Хэцзин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
54'
54'
Шанс! Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
54'
Жанг Сипенг ошибается в защите.
53'
Чао Янг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
52'
Muzepper Mirahmetjan возвращается на поле.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Muzepper Mirahmetjan получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Muzepper Mirahmetjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Liang Jiang получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
51'
Junlin Min выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
49'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
49'
49'
48'
48'
48'
48'
48'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Yunlong Fan оказался на газоне.
47'
47'
47'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
47'
47'
Чжао Хэцзин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
44'
43'
43'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оби Микель Джон
42'
Судья сигнализирует, что Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
42'
41'
ШАНС! Юфенг Бай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Плохо сыграл Жанг Сипенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Елавич Никица предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
40'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
40'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Kaimu Zheng ошибается в защите.
39'
38'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
37'
37'
36'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
34'
Kaimu Zheng нанес удар головой, но Jia Du спокойно отбил мяч.
34'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
33'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
33'
33'
32'
32'
31'
31'
Чао Янг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
29'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
29'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
29'
Junlin Min предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
26'
Г О О О О Л - Kaimu Zheng забивает!
26'
Тианйи Киу ошибается в защите.
26'
Плохо сыграл Тианйи Киу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Матч остановлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
24'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
24'
23'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Жанг Сипенг спокойно отбил мяч.
23'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
21'
21'
Bubacarr Trawally не смог попасть в створ ударом издали
21'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
20'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
19'
19'
19'
18'
ШАНС! Елавич Никица нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу одноклубнику.
18'
Чжао Хэцзин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
16'
15'
Жанг Сипенг ошибается в защите.
15'
Чжао Хэцзин возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
15'
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжао Хэцзин получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Чжао Хэцзин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Матч возобновлен
12'
Junlin Min возвращается на поле.
12'
Junlin Min на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
12'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
11'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
11'
11'
Апаресидо Джонатан пробует нанести удар издали, но Жанг Сипенг держит все под контролем
10'
10'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Отличные скиллы показывает Liang Jiang, обводя своих соперников
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
9'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
8'
8'
7'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
7'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Оби Микель Джон оказался на газоне.
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
5'
Апаресидо Джонатан задерживает мяч рукой
4'
4'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
3'
2'
Hao Guo задерживает мяч рукой
2'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Судья сигнализирует, что Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
1'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Жанг Сипенг спокойно отбил мяч.
1'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Гуйчжоу Чжичэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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