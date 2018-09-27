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Луч
 
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Томь
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Текстовая онлайн трансляция матча Луч - Томь

До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Луч - Томь
Луч
19.7% (15)
Ничья:
36.8% (28)
Томь
43.4% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.6% (21)
Томь:
15.8% (12)
Томь:
14.5% (11)
Луч:
10.5% (8)
Ничья:
7.9% (6)
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