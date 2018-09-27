Текстовая онлайн трансляция матча Луч - Томь

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Предыдущие игры
Луч (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 23.09.2018 Луч 1:0 Сибирь ФПД
- 19.09.2018 Чертаново 1:1 Луч ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тюмень 0:0 Луч ФПД
- 01.09.2018 Луч 0:1 Мордовия ФПД
- 26.08.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Луч ФПД
- 22.08.2018 Луч 0:2 СКА-Хабаровск К
- 18.08.2018 Луч 0:1 Краснодар-2 ФПД
- 12.08.2018 Луч 3:0 Армавир ФПД
- 08.08.2018 Нижний Новгород 0:0 Луч ФПД
- 04.08.2018 Луч 0:0 Балтика ФПД
- 29.07.2018 Луч 1:0 Зенит-2 ФПД
- 22.07.2018 Ротор 1:0 Луч ФПД
- 17.07.2018 Луч 0:1 Химки ФПД
- 12.05.2018 Луч 2:0 Крылья Советов ФПД
- 06.05.2018 Олимпиец 1:0 Луч ФПД
- 02.05.2018 Луч 2:2 Авангард Курск ФПД
- 28.04.2018 Луч 2:2 Урожай ФПД
- 21.04.2018 Ротор 4:2 Луч ФПД
- 15.04.2018 Факел 3:1 Луч ФПД
Томь (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
- 12.05.2018 Урожай 3:3 Томь ФПД
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор ФПД
- 02.05.2018 Факел 0:1 Томь ФПД
- 28.04.2018 Томь 1:2 Зенит-2 ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Томь 1:0 Балтика ФПД
Последние игры между собой
Луч: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 29.10.2017 Томь 0:0 Луч ФНЛ - Первый дивизион
- 15.07.2017 Луч 3:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 11.04.2016 Томь 0:2 Луч ФНЛ - Первый дивизион
- 28.09.2015 Луч 0:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 18.11.2014 Луч 0:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 27.07.2014 Томь 3:1 Луч ФНЛ - Первый дивизион
- 26.03.2014 Томь 1:1 Луч Кубок
- 18.10.2008 Луч 0:0 Томь Премьер-лига
- 15.05.2008 Томь 1:1 Луч Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 8
|29
|2.
|Тамбов
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 10
|26
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|6.
|Чертаново
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 19
|20
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 11
|19
|8.
|Мордовия
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|9.
|Факел
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|11.
|Шинник
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|13.
|Луч
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|6 - 6
|14
|14.
|Балтика
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Тюмень
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|17.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|18.
|Армавир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|19.
|Сибирь
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
-
Текстовая онлайн трансляция матча Луч - ТомьДо начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 6 минут.
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Прогнозы на матч Луч - Томь
Луч
19.7% (15)
Ничья:
36.8% (28)
Томь
43.4% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.6% (21)
0:1 Томь:
15.8% (12)
1:2 Томь:
14.5% (11)
1:0 Луч:
10.5% (8)
0:0 Ничья:
7.9% (6)
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