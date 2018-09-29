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Тамбов
 
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Авангард Курск
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Авангард Курск

До начала игры, которая состоится 01.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Тамбов - Авангард Курск
Тамбов
65.5% (55)
Ничья:
23.8% (20)
Авангард Курск
10.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
28.6% (24)
Тамбов:
23.8% (20)
Ничья:
14.3% (12)
Тамбов:
7.1% (6)
Ничья:
4.8% (4)
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