Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Авангард Курск

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Тамбов (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 23.09.2018 Сочи 0:0 Тамбов ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
- 17.07.2018 Зенит-2 1:2 Тамбов ФПД
- 20.05.2018 Тамбов 0:1 Амкар ПМ
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 06.05.2018 Сибирь 0:1 Тамбов ФПД
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
Авангард Курск (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 27.09.2018 Авангард Курск 0:2 Краснодар К
- 23.09.2018 Авангард Курск 2:0 Тюмень ФПД
- 19.09.2018 Мордовия 1:4 Авангард Курск ФПД
- 15.09.2018 Авангард Курск 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.09.2018 Краснодар-2 0:2 Авангард Курск ФПД
- 01.09.2018 Авангард Курск 1:0 Армавир ФПД
- 26.08.2018 Нижний Новгород 0:1 Авангард Курск ФПД
- 22.08.2018 Динамо Брянск 1:3 Авангард Курск К
- 18.08.2018 Авангард Курск 0:2 Балтика ФПД
- 12.08.2018 Зенит-2 1:2 Авангард Курск ФПД
- 08.08.2018 Авангард Курск 1:0 Ротор ФПД
- 04.08.2018 Химки 3:1 Авангард Курск ФПД
- 29.07.2018 Авангард Курск 1:0 Факел ФПД
- 23.07.2018 Спартак-2 0:0 Авангард Курск ФПД
- 17.07.2018 Авангард Курск 1:2 Шинник ФПД
- 01.07.2018 Спартак Москва 2:0 Авангард Курск ТМК
- 12.05.2018 Авангард Курск 2:3 Олимпиец ФПД
- 09.05.2018 Тосно 2:1 Авангард Курск К
- 05.05.2018 Авангард Курск 0:2 Оренбург ФПД
- 02.05.2018 Луч 2:2 Авангард Курск ФПД
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Авангард Курск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
- 29.10.2017 Тамбов 0:1 Авангард Курск ФНЛ - Первый дивизион
- 25.10.2017 Тамбов 0:2 Авангард Курск Кубок
- 15.07.2017 Авангард Курск 2:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
- 10.04.2016 Авангард Курск 2:3 Тамбов Второй дивизион. Зона Центр
- 22.08.2015 Тамбов 3:1 Авангард Курск Второй дивизион. Зона Центр
- 24.05.2015 Авангард Курск 0:1 Тамбов Второй дивизион. Зона Центр
- 05.10.2014 Тамбов 3:0 Авангард Курск Второй дивизион. Зона Центр
- 03.11.2013 Тамбов 3:4 Авангард Курск Второй дивизион. Зона Центр
- 17.08.2013 Авангард Курск 0:0 Тамбов Второй дивизион. Зона Центр
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 8
|29
|2.
|Тамбов
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 11
|26
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 10
|26
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|6.
|Чертаново
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 19
|20
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 11
|19
|8.
|Мордовия
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|9.
|Факел
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|10.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|11.
|Шинник
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|13.
|Луч
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|6 - 6
|14
|14.
|Балтика
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Тюмень
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|17.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|18.
|Армавир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|19.
|Сибирь
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Авангард КурскДо начала игры, которая состоится 01.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Тамбов - Авангард Курск
Тамбов
65.5% (55)
Ничья:
23.8% (20)
Авангард Курск
10.7% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тамбов:
28.6% (24)
1:0 Тамбов:
23.8% (20)
1:1 Ничья:
14.3% (12)
2:0 Тамбов:
7.1% (6)
2:2 Ничья:
4.8% (4)
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